Y luego, le dedicó sus palabras a su gran amor: "Creo que encontré la mujer que cambió mi vida, que me hace ver las cosas de otra manera, que me aconseja, me acompaña, está siempre pendiente de si estoy bien, de cómo va cada entrenamiento. Es una mujercita que tiene errores y se confunde como cualquier ser humano, pero es de fierro. Por eso, hace unos días decidimos comprometernos porque esto es para siempre. Gracias por todo amor, no me faltes nunca!! @moreerial".