El festival de cine de Tribeca premiará videojuegos a partir de su próxima edición

Durante las últimas décadas, el mundo del cine comenzó a influir fuertemente en el ámbito de los videojuegos, logrando mejorar el contenido y la experiencia gráfica brindada. Todo este desarrollo y trabajo supo tener su premio en el 2011, cuando el Tribeca Film Festival seleccionó al juego de Rockstar y Team Bondi, L.A Noire, para participar la selección oficial. Esta modalidad, que fue creciendo con el paso de los años, desembocará en una categoría llamada Tribeca Games, la cual tendrá su debut en la vigésima edición del festival.

Pese a que en ediciones pasadas de este festival tuvieron su lugar importantes títulos como League of Legends, God of War, Shadow of the Tomb Raider y FireWatch, va a ser la primera vez que se permitirá la nominación de videojuegos de manera abierta. Esto, sin dudas, será un empujón interesante para las desarrolladoras, ya que podrán ver plasmado su trabajo en otros ámbitos que aún están en desarrollo. Esto irá de la mano con el arribo de la nueva generación de consolas, la cual impulsará este tipo de trabajos gracias a lo que ofrecerá gráficamente.

Respecto a esta nueva inclusión, la CEO del festival, Jane Rosenthal, dijo: “El festival siempre sirvió para reunir diversos artistas audiencias con el fin de celebrar todos los tipos de narración. Es increíble ver cómo los creadores de videojuegos desarrollan mundos inversivos, con sus propias historias, personajes y tradiciones”. A su vez, remarcó que este trabajo se merece ser “celebrado”. Para cerrar, la directora indicó que ven como las películas influyeron en los juegos, pero que también tienen en cuenta como los cineastas se están influenciando fuertemente de ellos.

Según lo informado, para la creación de esta categoría se conformó con gente del cine, el cual va a ser asesorado por figuras del mundo de los videojuegos. Entre estos se encuentran grandes nombres como el presentador y productor de los The Game Awards, Geoff Keighley, el popular desarrollador japonés Hideo Kojima y el director de Iron Man, Jon Favreu. A su vez, el resto del equipo está integrado por Nia DaCosta, productora de Candyman, Sam Lake, directora creativa de Remedy Entertainment, Bing Gordon, confundado de Electronic Arts y Kiki Wolfkill, directora de Halo y Transmedia.

Cabe recordar que uno de los miembros de este equipo, Hideo Kojima, ya había anticipado sus intenciones de involucrarse más con la industria cinematográfica. Meses atrás, el japonés le había dicho al medio BBC que su productora “comenzaría a hacer películas”. En ese entonces aún no había lanzado Death Stranding, juego que resultó una experiencia cuasi cinematográfica por momentos, debido a que su elenco incluyó actores como Norman Reedus cuenta también con otras grandes estrellas de cine, como Mads Mikkelsen, Lea Seydoux, Margaret Qualley y el director ganador del Oscar a mejor película, Guillermo del Toro. Además, cuenta con cameos especiales de realizadores como Edgar Wright (“Baby Driver”) y Jordan Vogt-Roberts (“Kong: Skull Island”).

Sin dudas, será muy interesante ver quien se lleve este primer gran galardón del festival cinematográfico. Cabe que considerar que ya existen producciones que se pueden postular tranquilamente en la competencia, como es el caso de The Last of Us 2 y Ghost of Tsushima. A estos hay que sumarles el próximo título de CD Projekt RED, Cyberpunk 2077, el cual tendrá su debut en las próximas semanas.





Seguí leyendo

Animal Crossing: New Horizons fue elegido como el mejor juego del año en Tokyo Game Show 2020

Videojuegos: Estos son los lanzamientos del 28 de septiembre al 2 de octubre

“Worlds 2020”: Conocé los detalles del Mundial de LOL y cómo le fue a los equipos latinoamericanos en las últimas ediciones