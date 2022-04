María del Carmen Alva accuse les ministères de la Culture et du Tourisme de la destruction de Kuelap

Par le biais de son compte Twitter, la parlementaire d'Acción Popular a mis en évidence son indignation lorsqu'elle a estimé que les ministres Alejandro Salas (MincUL) et Roberto Sánchez (Mincetur) sont plus préoccupés par la défense « de l'incompétence de l'exécutif », que dans la sauvegarde du patrimoine national.

« L'inaction de Mincetur et Mincul face aux événements qui détruisent le monument de Kuélap est indignée. Au lieu de donner des interviews justifiant l'incompétence de l'exécutif, le ministre Salas doit s'occuper de l'héritage péruvien. Une mauvaise gestion endommage la forteresse de Kuelap », a tweeté Alva Prieto.

Tuit de María del Carmen Alva.

PRÉSIDENT CONCERNÉ

Selon les déclarations du chef du ministère de la Culture, parti ce matin pour le complexe archéologique de Kuélap pour évaluer les glissements de terrain survenus ces derniers jours, le Le président Pedro Castillo est préoccupé par la situation.

« Le président Pedro Castillo est très préoccupé par la situation, il nous a demandé de rendre compte de la situation que nous allons montrer et bien sûr demain, nous répondrons également au Congrès ce qui correspond à la situation de Kuelap », a-t-il déclaré à TV Peru.

La veille, Alejandro Salas, a évoqué les deux effondrements des murs d'enceinte de Kuelap et a précisé qu' « il ne tombera pas ».

« Nous allons restaurer Kuelap correctement, nous allons récupérer cette partie de notre culture qui a été abandonnée pendant de nombreuses années. Que le peuple péruvien soit calme, que l'engagement du gouvernement Pedro Castillo auprès du ministère de la Culture vise à récupérer Kuélap. Kuelap ne va pas tomber », a déclaré le ministre Salas.

Il a également déclaré qu'en février sa direction avait déclaré l'endroit une urgence, car « il y avait déjà des preuves que l'humidité et la pluie et deux mouvements telluriques, en novembre et février, avaient affaibli les structures de cette forteresse ».

En outre, il a assuré que 140 000 soles avaient été transférés à l'unité déconcentrée d'Amazonas pour réaliser ces travaux et ils ont créé un groupe de travail pour la récupération archéologique de Kuelap.

« Onze jours après son entrée en fonction, ma direction a déclaré Kuelap une urgence, car il y avait déjà des preuves que l'humidité et les pluies et deux mouvements telluriques qui avaient eu lieu en novembre 2021 et en février de cette année avaient affaibli les structures de cette forteresse », Salas a dit.

Effondrement dans la forteresse de Kuelap. VIDÉO : Channel N

TÉLÉPHÉRIQUE SUSPENDU

Le service de téléphérique menant au complexe archéologique de Kuélap a été suspendu en raison des effondrements qui ont affecté le mur d'enceinte du monument susmentionné, principale attraction touristique de l'Amazonas.

Cela a été rapporté par Telecabinas Kuélap S.A. qui gère ce service par le biais d'une déclaration publiée sur son compte Facebook officiel. « Nous vous informons que demain (aujourd'hui), il n'y aura aucune attention en raison de la fermeture du monument archéologique de Kuelap », a-t-il dit.

La mesure a été confirmée par l'administrateur des gondoles de Kuélap, Martín Cieza Medina, depuis son bureau situé dans le district de Tingo d'où part le téléphérique. » La fermeture du service a été ordonnée car il n'y a pas de soins sur le site archéologique en raison de l'effondrement du mur d'enceinte. Nous dépendons des soins prodigués à Kuelap », a-t-il dit.

Il a fait valoir que la fermeture de Kuelap leur fait mal parce qu'ils s'attendaient à ce que lors de ces longues vacances pour Pâques, un grand nombre de touristes arrivent. « Les prestataires de services touristiques ont également été touchés par cette situation d'urgence », a déclaré Cieza.

CONTINUEZ À LIRE