Lyn May s'est souvenue quand elle faisait des spectacles pour le crime organisé

Lyn May a une fois de plus rappelé que son passé avait été courtisée et appelée à travailler avec des gens des hautes élites, ainsi que des criminels qui faisaient partie du trafic de drogue.

Avec sa sincérité caractéristique, lorsque Lyn May a été interrogée lors d'une réunion avec des journalistes sur son passé de travail pour des trafiquants de drogue et qu'elle a reconnu qu'à de nombreuses reprises, elle a été appelée à faire des spectacles pour des cellules du crime organisé.

« Bien sûr. J'ai reçu des invitations du monde entier, des trafiquants de drogue, des présidents, des politiciens », a déclaré la vedette, capturée par Sale el Sol.

De plus, elle a rappelé que dans sa jeunesse, alors qu'elle était l'une des vedettes les plus applaudies et recherchées du cinéma, de nombreux hommes puissants venaient lui offrir de somptueux cadeaux parce qu'ils voulaient la courtiser et lui offrir le meilleur luxe. Comme elle l'a avoué, selon ce qu'ils lui ont donné et à quel point elle les aimait, c'est comme ça qu'elle a choisi ses partenaires.

Lyn May aurait toujours offert des spectacles aux personnes impliquées dans le crime organisé. Il a même avoué qu'il avait déjà chanté pour « El Chapo » Guzmán à Sinaloa (Photo : Instagram/ @lyn_may_)

Elle a également conseillé aux artistes de recevoir également des cadeaux et différentes propositions d'hommes puissants, de les accepter, mais de fixer des limites pour ne pas avoir quelque chose en retour, car « si vous marchez sur le feu, ne vous brûlez pas », a-t-elle dit. Elle a ajouté qu'elle a toujours évité les situations qu'elle ne veut pas voir se produire sont ces personnes qui leur disent « oui, mais pas quand, parce que j'ai déjà marché sur le feu, mais je ne me suis pas brûlée ».

En janvier de cette année, la danseuse et actrice a révélé que pendant un certain temps, elle s'intéressait à Chapo Guzman. Elle a rappelé qu'à une occasion, elle aurait été engagée pour faire un spectacle dans l'une des luxueuses résidences de Joaquín Guzmán Loera, où elle l'a rencontré. Bien qu'elle ait voulu avoir une liaison avec le capodastre, elle a déclaré que « Kate (Del Castillo) l'a gagné pour moi ».

La vedette aurait conquis un président mexicain et plusieurs politiciens, qui lui ont donné les meilleurs luxes (Photo : Instagram/ @lyn_may_)

Auparavant, Lyn May avait avoué que parmi les personnes qui venaient la courtiser, il y avait surtout des politiciens. Pendant de nombreuses années, elle a seulement révélé qu'elle avait été l'amante d'un président du Mexique, mais elle n'a voulu énoncer son nom que quelque temps après la mort de l'ancien président.

Selon une interview accordée à Imagen Televisión, c'est José López Portillo qui aurait commencé à le faire semblant alors qu'elle s'était positionnée comme l'une des plus vedettes importantes du cinéma mexicain. Il aurait rencontré celui qui a été président de 1976 à 1982 et, à partir de là, son idylle a commencé.

La protagoniste de Tivoli a rappelé qu'elle avait eu plusieurs problèmes parce qu'elle était courtisée par López Portillo, car, à une occasion, la première dame Carmen Romano était allée la battre à l'intérieur des studios Churubusco en raison de la relation qu'elle entretenait avec le président.

May a récemment avoué qu'elle avait eu une liaison avec Vicente Fernández (Photos : Instagram/ @lyn_may_ //Cuartoscuro)

« Je ne suis pas à blâmer qu'il ait commencé à m'envoyer des cadeaux, des choses, des fleurs et qu'il s'en prenait à moi », a avoué Lyn May en entrevue. Elle a assuré que le président de l'époque était très attiré par les danseurs des films Filecas, il a donc épousé Sasha Montenegro. Cependant, elle était convaincue qu'elle aurait été la première à être courtisée par lui. « Elle aimait vraiment les vedettes, mais j'étais la première », dit-elle.

Une autre de ses affaires les plus importantes et qu'il a récemment avoué que sa relation existait était avec Vicente Fernández. Après la mort de Charro de Huentitán, Lyn a annoncé pour la première fois qu'elle et la chanteuse avaient eu une liaison très forte.

Parmi les révélations que la protagoniste de Bellas de Noche a faites dans une interview pour De Primermano, son mari d'alors l'aurait vue s'embrasser avec Chente et serait devenu si en colère qu'elle s'est battue contre la chanteuse.

CONTINUEZ À LIRE :