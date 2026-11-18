La legisladora porteña, Pilar Ramírez, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a las fundadoras de la iniciativa social, "Construyendo Argentina": Nathalie Sielecki, Mariana Bagó y Silvina Pueyrredon
18 Nov, 2026 12:29 a. m. EST
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El embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, y su mujer, Stephanie
Silvina Pueyrredon, Nathalie Sielecki y Mariana Bagó junto a Juliana Awada y Carolina Stanley, una de las mentoras de "Construyendo Argentina"
Valeria Mazza y su hija, Taina Gravier
Gabriela Vaca Guzman
Heidi Gómez Rápalo, vicejefa de Misión de la embajada de los Estados Unidos, y Fabián Perechodnik
Carolina "Pampita" Ardohain
Pilar Ramírez y Karina Milei recorriendo la Feria de Navidad de "Construyendo Argentina", la iniciativa social que tiene como objetivo acompañar proyectos socio-productivos que generan empleo y oportunidades en barrios vulnerables
El escultor, Pablo Garcia Reinoso, y el empresario Calilo Sielecki
Teresa Cordero de Ayerza y Eugenia Cordero de Saavedra
Angie de Anchorena y Aurora Ramos Taboada
Susana Posse, Vitza Imbelloni, Marieta Tassara, Dolores Casanegra, Rosie Smith y Rosario Perazzo
"Construyendo Argentina" es una iniciativa filantrópica que impulsa proyectos socioproductivos en barrios vulnerables, acompañando a emprendedores en la profesionalización de sus oficios y el desarrollo de sus negocios
La presidente de la Asociación de Amigos del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (MAMBA), Florencia Perotti, una de las mentoras de "Construyendo"
Carolina Stanley, Asesora General Tutelar del ministerio Público Tutelar de la Ciudad, y Clara Muzzio, vicejefa de Gobierno porteño
Valeria Mazza y Taina Gravier comprando en un de los stands de la Feria de Navidad
Agustina Ayllon
"Esperanza" es un emprendimiento familiar de marroquinería artesanal, donde elaboran carteras, accesorios y productos de cuero. Con parte de sus ganancias, Rosa y Antonio sostienen un comedor comunitario que entrega viandas a más de 250 vecinos de su barrio, convirtiendo el crecimiento del negocio en una oportunidad para acompañar a quienes más lo necesitan
La "Fundación Siwok" trabaja junto a comunidades del Chaco salteño para mejorar su acceso al agua mediante la construcción de pozos. Además, acompaña a las familias con capacitaciones en sistemas de riego y técnicas de cultivo, promoviendo la producción local y fortaleciendo las posibilidades de desarrollo comunitario
Silvana Vives, presidente de Asociación Conciencia
Elena Esteves, Evelyn Scheidl y Taina Laurino Ferreira
Ximena Fontán Balestra
Sabine Mulliez y Martín Cabrales
Tato Lanusse y Silvina Pueyrredon junto a Nathalie y Calilo Sielecki
La galerista, María Calcaterra
Fabián Perechodnik junto a Carolina Stanley, Asesora General Tutelar del ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires, y su marido Federico Salvai, ex jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires
Marcela Gotlib, Patricia Sbertoli y Silvia Peralta
Carmen Polledo, presidente de Fundación Banco Ciudad
Stephanie Lamelas y la artista textil, Sofía Pinto
La ex diputada nacional, Carla Piccolomini
Mirna y Miriam lideran LH Tejidos, una red de tejedoras que busca fortalecer el trabajo artesanal y generar oportunidades económicas para las mujeres que forman parte del proyecto. A través de esta iniciativa, las tejedoras pueden vivir de su oficio y comercializar sus productos sin intermediarios, reconociendo el valor de su trabajo y el tiempo dedicado a cada pieza
La "Fundación Niwok" trabaja junto a comunidades wichí de El Potrillo, en Formosa, promoviendo el empoderamiento de las mujeres indígenas y el fortalecimiento de sus capacidades organizativas y productivas
"Luz de Esperanza" es una asociación civil sin fines de lucro que promueve la inserción sociolaboral de personas en tratamiento por consumo problemático y en situación de vulnerabilidad social y económica. Desde su taller en el Barrio Padre Mugica (Barrio 31), desarrollan un emprendimiento productivo a través de la elaboración artesanal de velas
María Claudia Pedrayes y Camila Romano
Elena Esteves y María Noel Crucci, esposa del ex embajador de Uruguay en Argentina y actual intendente de Florida en ese país, Carlos Enciso Christiansen
Taina Laurino Ferreira y Anamá Ferreira
Enriqueta Márquez de Zaldívar, Soledad Bonzi de Urtubey y Silvina Pueyrredon de Lanusse
Martín Etchevers, presidente de ADEPA, junto a Nathalie Sielecki y Julia Manzini
Maryse de Pico y Mónica Gancia de Erize
Evelyn Scheidl y Martín Cabrales
Becky Pérez Pichón y Sarita Tawil
Mariana Bagó, Valeria Mazza, Taina Gravier, Carolina Stanley y Clara Muzzio, vicejefa de Gobierno porteño
Miriam Bagó, vicepresidente de la Fundación del Hospital Fernández
Anamá Ferreira y Fernán Saguier
Silvina Pueyrredon y Martín Cabrales
Mariana Bagó y Gloria Fiorito
María Locatelli y Teresa Bulgheroni
Natalia Olmos, directora de Grupo Olmos
Camila Pitana
Mariana Bagó y Lili Monsegou
Pompi Chopitea de Fontán Balestra, su hija Ximena Fontán Balestra y Cristina Oliveira Cezar
Teresa Calandra
Sofía Soldati
Pamela Marcuzzi de Saguier
María Laura Di Ciancia
Juliana Awada recorriendo la Feria de Navidad
Mónica Cardona y Claudia Vallejo
Mariana Bagó, Silvina Pueyrredon y Nathalie Sielecki junto a Rochi Sporleder
Verónica Zoani de Nutting
Shalimar Reynal
Silvina Chediek
Patricia Sbertoli y Teresa Calandra
Karina Milei dialogando con los emprendedores
Sofía Dodero
Horacio Piuma, Connie Vallarino y Florencia Perotti
Soledad Bonzi de Urtubey, Eugenia Anzorreguy y Angie Reyser
Carla Piccolomini, Florencia Anzorreguy y Mariana Bagó
Juliana Awada
Tato Lanusse y Martín Cabrales
El empresario Juan Ball y Belén Alfonso
Sofía Pinto, Daniela Marcuzzi de Saguier y Cecilia Bocchino
Karin Sulichin y Angie Reyser
Paz Muruzábal
Karina Milei y Florencia Perotti
El emprendimiento "Chura" se dedica a la elaboración de productos de cestería mediante técnicas ancestrales de tejido. Cada pieza pone en valor el trabajo manual, los conocimientos tradicionales y la continuidad de un oficio que forma parte del patrimonio cultural de las comunidades artesanas
Nathalie Sielecky junto a Armando Cazón y Melania Valente
Javiera Álvarez Echagüe y Ezequiel Rohr
Lucila Sperber
Juliana Awada y Carolina Stanley
Claudia Stad y Margot Carles
"Viento Norte" reúne objetos tejidos a mano por artesanas qom de la provincia del Chaco. Sus productos se elaboran a partir de fibra de hoja de palma de carandillo, proveniente del norte chaqueño, que atraviesa un proceso artesanal de recolección, desfibrado y secado antes de convertirse en piezas tejidas
Sofía Pinto, Daniela Marcuzzi de Saguier y Paula Bonadeo
María José Castellani, Mariana de la Serna y Gabriela Castellani
Federico Salvai
Shalimar Reynal y Giuliana Mastronardi
Pampita recorriendo la Feria de Navidad
Claudia Stad y Viviana Ruiz
Andrea "Tucu" Martínez
"Fundación Los Naranjos" es una organización que acompaña a jóvenes en contextos de vulnerabilidad social a través de la formación en cerámica y la generación de oportunidades laborales. A través de su taller productivo, los jóvenes de entre 16 y 24 años aprenden un oficio, desarrollan habilidades para el mundo del trabajo y acceden a experiencias laborales concretas
La iniciativa social “Construyendo Argentina” celebró su tradicional Feria de Navidad /// Fotos: Jaime Olivos