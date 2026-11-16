30 fotos: el exclusivo almuerzo solidario de la Fundación Dr. Juan A. Fernández

Mariana Bagó, presidente de la Fundación Dr. Juan A. Fernández; Carlos Damín, director del Hospital Fernández; y Lili Monsegou, secretaria de la Fundación
16 Nov, 2026 12:44 a. m. EST
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Miriam Bagó, vicepresidente de la Fundación Dr. Juan A. Fernández, y su marido, Juan Carlos Bagó
Adelmo Gabbi, presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y su mujer, Alicia Piccaluga, junto a Mariana y Miriam Bagó
El embajador de Uruguay, Diego Cánepa, y Fulvio Pompeo, Secretario General y de Relaciones Internacionales del Gobierno porteño
Horacio Piuma y Juan Pablo Bagó junto al embajador de la Unión Europea, Erik Høeg, y su mujer, Consuelo Cespedosa, durante el tradicional almuerzo que se realizó en el marco del Gran Premio Nacional 2026
Gabriel Sánchez Zinny, jefe de Gabinete del Gobierno porteño
Carolina "Pampita" Ardohain y Antonio Bullrich
Miriam y Juan Carlos Bagó junto a María Belén Conforti y Mariana Bagó
De pie: José Santamarina, Josefina Del Carril, Santiago Trotz, Horacio Piuma, Andrea Eddy y Juan Pablo Bagó. Sentados: Francisca y Tato Lanusse, Mariano Bocchino y Cecilia de los Heros
Luciano y Mariana Bagó, Connie Piuma y Ezequiel Valle durante la entrega de premios
De pie: Lili Monsegou junto a Bibiana Amor, subdirectora médica del Hospital Fernández; Josefina del Carril y Connie Vallarino. Sentados: Miriam Bagó y Carlos Damín, director del Hospital
Los directivos de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires: Guillermo Gemble, Alejandro Fadanelli, Adelmo Gabbi y Enrique Antonini
Claudia Stad, Sol Diebel y Mariana Bagó
Florencia Anzorreguy, Juan Pablo Bagó y Silvina Grimaldi
Juan Carlos y Miriam Bagó junto a su nieto, Bautista Pliauzer
Connie Vallarino, Silvina Grimaldi, Carlos Damín, Miriam Bagó, Florencia Anzorreguy y Lili Monsegou
Miriam Bagó junto a Enrique y Elena Antonini, Adelmo Gabbi y Alicia Piccaluga, Alejandro Fadanelli y su mujer
De pie: Bibiana Amor, Carlos Damin, Mariana Bagó, Lili Monsegou, Silvina Grimaldi, Florencia Anzorreguy y Connie Vallarino. Sentados: Eduardo Galvez, Miriam Bagó, Mariel Quintana y Claudia Stad
El embajador de Uruguay, Diego Cánepa, y Tato Lanusse
Connie Vallarino y Mariana Bagó
Los empresarios Alejandro Gorodisch y Norberto Peluso
Juan Pablo Bagó, Rallys Pliauzer y Andrea Bagó
Silvina Grimaldi y Connie Vallarino
Miriam y Juan Carlos Bagó con sus nietos
Tiffany Díaz, Sebastián y Norberto Peluso, y Mariana Bagó
La Comisión Directiva de la Fundación: Horacio Piuma, Silvina Grimaldi, Mariana Bagó, Lili Monsegou, Miriam Bagó, Florencia Anzorreguy, Connie Vallarino y Mariel Llorens de Quintana
Tato Lanusse y Erik Høeg, embajador de la Unión Europea
Miguel de Achával entregó el Gran Premio Nacional 2026 a Dolores Milberg y Diego Zavaleta
Miriam Bagó y Carlos Damín
El almuerzo solidario a beneficio de la Fundación Dr. Juan A. Fernández /// Fotos: Gentileza Lanusse Consultores