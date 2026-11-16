30 fotos: el exclusivo almuerzo solidario de la Fundación Dr. Juan A. Fernández

El tradicional evento de recaudación de fondos se llevó a cabo a total beneficio de ese nosocomio porteño

Gran Premio Nacional 2026
Mariana Bagó, presidente de la Fundación Dr. Juan A. Fernández; Carlos Damín, director del Hospital Fernández; y Lili Monsegou, secretaria de la Fundación
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Gran Premio Nacional 2026
Miriam Bagó, vicepresidente de la Fundación Dr. Juan A. Fernández, y su marido, Juan Carlos Bagó
Gran Premio Nacional 2026
Adelmo Gabbi, presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y su mujer, Alicia Piccaluga, junto a Mariana y Miriam Bagó
Gran Premio Nacional 2026
El embajador de Uruguay, Diego Cánepa, y Fulvio Pompeo, Secretario General y de Relaciones Internacionales del Gobierno porteño
Gran Premio Nacional 2026
Horacio Piuma y Juan Pablo Bagó junto al embajador de la Unión Europea, Erik Høeg, y su mujer, Consuelo Cespedosa, durante el tradicional almuerzo que se realizó en el marco del Gran Premio Nacional 2026
Gran Premio Nacional 2026
Gabriel Sánchez Zinny, jefe de Gabinete del Gobierno porteño
Gran Premio Nacional 2026
Carolina "Pampita" Ardohain y Antonio Bullrich
Gran Premio Nacional 2026
Miriam y Juan Carlos Bagó junto a María Belén Conforti y Mariana Bagó
Gran Premio Nacional 2026
De pie: José Santamarina, Josefina Del Carril, Santiago Trotz, Horacio Piuma, Andrea Eddy y Juan Pablo Bagó. Sentados: Francisca y Tato Lanusse, Mariano Bocchino y Cecilia de los Heros
Gran Premio Nacional 2026
Luciano y Mariana Bagó, Connie Piuma y Ezequiel Valle durante la entrega de premios
Gran Premio Nacional 2026
De pie: Lili Monsegou junto a Bibiana Amor, subdirectora médica del Hospital Fernández; Josefina del Carril y Connie Vallarino. Sentados: Miriam Bagó y Carlos Damín, director del Hospital
Gran Premio Nacional 2026
Los directivos de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires: Guillermo Gemble, Alejandro Fadanelli, Adelmo Gabbi y Enrique Antonini
Gran Premio Nacional 2026
Claudia Stad, Sol Diebel y Mariana Bagó
Gran Premio Nacional 2026
Florencia Anzorreguy, Juan Pablo Bagó y Silvina Grimaldi
Gran Premio Nacional 2026
Juan Carlos y Miriam Bagó junto a su nieto, Bautista Pliauzer
Gran Premio Nacional 2026
Connie Vallarino, Silvina Grimaldi, Carlos Damín, Miriam Bagó, Florencia Anzorreguy y Lili Monsegou
Gran Premio Nacional 2026
Miriam Bagó junto a Enrique y Elena Antonini, Adelmo Gabbi y Alicia Piccaluga, Alejandro Fadanelli y su mujer
Gran Premio Nacional 2026
De pie: Bibiana Amor, Carlos Damin, Mariana Bagó, Lili Monsegou, Silvina Grimaldi, Florencia Anzorreguy y Connie Vallarino. Sentados: Eduardo Galvez, Miriam Bagó, Mariel Quintana y Claudia Stad
Gran Premio Nacional 2026
El embajador de Uruguay, Diego Cánepa, y Tato Lanusse
Gran Premio Nacional 2026
Connie Vallarino y Mariana Bagó
Gran Premio Nacional 2026
Los empresarios Alejandro Gorodisch y Norberto Peluso
Gran Premio Nacional 2026
Juan Pablo Bagó, Rallys Pliauzer y Andrea Bagó
Gran Premio Nacional 2026
Silvina Grimaldi y Connie Vallarino
Gran Premio Nacional 2026
Miriam y Juan Carlos Bagó con sus nietos
Gran Premio Nacional 2026
Tiffany Díaz, Sebastián y Norberto Peluso, y Mariana Bagó
Gran Premio Nacional 2026
La Comisión Directiva de la Fundación: Horacio Piuma, Silvina Grimaldi, Mariana Bagó, Lili Monsegou, Miriam Bagó, Florencia Anzorreguy, Connie Vallarino y Mariel Llorens de Quintana
Gran Premio Nacional 2026
Tato Lanusse y Erik Høeg, embajador de la Unión Europea
Gran Premio Nacional 2026
Miguel de Achával entregó el Gran Premio Nacional 2026 a Dolores Milberg y Diego Zavaleta
Gran Premio Nacional 2026
Miriam Bagó y Carlos Damín
Gran Premio Nacional 2026
El almuerzo solidario a beneficio de la Fundación Dr. Juan A. Fernández /// Fotos: Gentileza Lanusse Consultores

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