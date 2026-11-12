60 fotos de la histórica visita del papa León XIV a la Argentina
Permaneció casi setenta horas en el país, fue recibido en Córdoba, en Ciudad y provincia de Buenos Aires, participó de trece actividades, estuvo con empresarios, presos, jóvenes, representantes de la sociedad civil, de la iglesia y de la política, y al despedirse, dijo: “Este país desde ahora tiene dos Papas, uno que ha nacido aquí y otro por adopción”. Recorrido visual de su visita
El papa León XIV en su llegada a la Argentina. Aterrizó en el Aeroparque Internacional Jorge Newbery, en la Ciudad de Buenos Aires, el 8 de noviembre de 2026, procedente procedente de Uruguay, en la segunda etapa de su gira por Sudamérica (Foto de Luis ROBAYO / AFP)
11 Nov, 2026 07:53 p. m. EST
Guardar
El presidente de la Nación Argentina Javier Milei recibió al Papa León XIV al pie de la escalera del avión
Durante la ceremonia de bienvenida, el Regimiento de Granaderos entonó el himno nacional argentino (Foto de Gustavo Gavotti)
El Boeing 737 MAX 8 de Aerolíneas Argentinas que trajo al Sumo Pontífice fue ploteado de forma especial con el escudo papal y la inscripción Pontifex Maximus (Photo by Luis ROBAYO / AFP)
Una multitud de fieles de la iglesia católica colmó calles céntricas, en los alrededores de la Casa Rosada, para poder saludar al Papa León XIV, recién llegado (Jaime Olivos)
El canciller Pablo Quirno acompañó al Papa León XIV en una de sus primeras visitas protocolares: Plaza San Martín para rendirle homenaje al Libertador y el Palacio San Martín (Foto de Maximiliano Luna)
El Papa recibió la Llave de la Ciudad que le entregó Jorge Macri, acompañado por su esposa, María Belén Ludueña y su pequeño hijo Vito, “en reconocimiento y agradecimiento por su visita”
El papa León XIV y el presidente de Argentina, Javier Milei, en un encuentro en la Casa Rosada, el 8 de noviembre de 2026 (Foto de Tiziana FABI / POOL / AFP)
En esta visita histórica, el presidente Milei compartió el saludo institucional junto al Gabinete
El papa León XIV pronunció un discurso, acompañado por el presidente Javier Milei, durante un encuentro que reunió autoridades, representantes de la sociedad civil y del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento, en Buenos Aires (Argentina), el 8 de noviembre de 2026 (EFE/EPA/DANIEL DAL ZENNARO)
El Santo Padre saludó a los fieles desde el papamóvil mientras se dirigía al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, provincia de Buenos Aires, Argentina, el 9 de noviembre de 2026 (Photo by Luis ROBAYO / AFP)
Un grupo de personas se reúne frente a un mural conmemorativo en el Cottolengo en el marco de la visita del papa León XIV a la Argentina (Reuters)
Marta Torres, una de las personas con discapacidad que vive en el Cottolengo Don Orione, agradeció la presencia del Papa y le regaló su autobiografía: "Mi vida, un milagro de Dios. El amor en el dolor" en un discurso muy conmovedor (REUTERS/Yara Nardi)
El Papa León se quita el solideo y se coloca el que le regaló una mujer en silla de ruedas, entregándole a ella el suyo, durante un encuentro con el personal y los residentes del centro asistencial Cottolengo Don Orione (REUTERS/Yara Nardi)
En su paso por el Pequeño Cottolengo de Don Orione en Claypole, el Papa León XIV bendijo a personas con discapacidad que viven allí, recorrió el predio y dialogó con trabajadores y voluntarios ( Fotos de Adrián Escandar)
El papa León XIV saludó desde su Papamóvil a los millones de personas, de distintas partes del país y otros rincones de Sudamérica, que lo esperaraban para la misa con un escenario junto al Monumento a los Españoles
La Avenida del Libertador fue el marco de postales históricas de los argentinos que recibieron con una emoción profunda al Papa León XIV
El saludo del papa León XIV, Obispo de Roma, en una visita muy esperada por los argentinos. La última ocurrió hace 39 años, durante el papado de Juan Pablo II
Vista aérea de la avenida del Libertador tomada por el drone de Infobae
El papa León XIV celebra misa en el Monumento a los Españoles, en el barrio de Palermo de Buenos Aires, el 9 de noviembre de 2026 (Photo by Tiziana FABI / AFP)
El Papa se dirigió a los 2,5 millones de fieles que asistieron a la misa en barrio de Palermo: “Con el corazón lleno de alegría celebro con ustedes esta Santa Eucaristía " (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)
El papa León XIV llevó una férula pastoral durante la celebración litúrgica en el Monumento de los Españoles en el marco de su visita a la Argentina.
En su homilía el Papa León XIV hizo un llamado a las familias a "ser protagonistas en la evangelización" y las invitó a abrir "las puertas de sus casas a Cristo" (EFE)
El papa León XIV (C) asistió a un encuentro con la comunidad laboral en la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA) en Buenos Aires, el 9 de noviembre de 2026. (Foto de Tiziana FABI / AFP)
Detalle de la cruz y el anillo del Papa León XIV durante un encuentro con la comunidad laboral en la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), en Buenos Aires, el 9 de noviembre de 2026 (Foto de Tiziana FABI / AFP)
El encuentro en la UCA tuvo un tono centrado en las tensiones que atraviesan al área laboral: la precarización, el desempleo, la irrupción de la IA y la distancia entre las ganancias empresariales y las necesidades de los trabajadores (Photo by Tiziana FABI / AFP)
El papa León XIV en la celebración de las vísperas con obispos y equipos sinodales en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad de Buenos Aires, el 9 de noviembre de 2026 (Foto de TOMAS CUESTA / AFP)
El papa León XIV durante un acto interreligioso en el Palacio San Martín, en Buenos Aires, Argentina, el 9 de noviembre de 2026. La visita del pontífice a Argentina constituye la segunda etapa de su gira por América Latina, que se desarrolla del 6 al 17 de noviembre ( EFE/EPA/DANIEL DAL ZENNARO)
El Papa León XIV rezó frente a una placa en memoria del Papa Francisco antes del inicio de un servicio de vísperas en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad en Buenos Aires, Argentina, el 9 de noviembre de 2026 ( EFE/EPA/ANDREW MEDICHINI / POOL)
El papa León XIV celebra las vísperas con obispos y equipos sinodales en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad de Buenos Aires, el 9 de noviembre de 2026 (Photo by Tiziana FABI / AFP)
Durante su mensaje, León XIV instó a fortalecer la unidad de la Iglesia (Photo by Tiziana FABI / AFP)
En la Catedral Metropolitana, el mismo templo en el que Jorge Bergoglio ejerció como arzobispo de Buenos Aires, León XIV encabezó una homilía junto a las autoridades de la Iglesia argentina, en una ceremonia que incluyó un homenaje a Francisco (Photo by Tiziana FABI / AFP)
"Que la bendición del Señor llegue al corazón de cada uno de ustedes”", dijo el Papa León XIV al saludar desde el balcon del Arzobispado, acompañado por el Arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva (Foto de Maximiliano Luna)
El 10 de noviembre el Papa León XIV viajó a Córdoba donde celebró su segunda misa histórica ante casi un millón de católicos
La celebración comenzó con la vigilia en el predio de FAdeA, donde más de 300 artistas acompañaron la espera de los peregrinos que pasaron la noche del lunes preparándose para el encuentro con el Santo Padre
Las 107 hectáreas habilitadas en el predio de FAdeA se transformaron en el escenario de una multitudinaria celebración eucarística, durante la cual León XIV compartió un mensaje de esperanza y de futuro ( REUTERS/Yara Nardi)
La visita continuó con el encuentro del Sumo Pontífice con el clero, integrantes de la vida consagrada y seminaristas en la Catedral
Tras la Santa Misa, el Papa recorrió las avenidas Colón, General Paz, Vélez Sarsfield e Hipólito Yrigoyen, acompañado por miles de personas que salieron a las calles a saludar (Foto Mario Sar)
El Papa respondió con una sonrisa a los fieles que lo saludaban desde los balcones
La visita del Papa inundó las redes sociales de fotos a su paso
El martes 10 por la noche el Papa encabezó un encuentro con más de 1.300.000 jóvenes en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)
Los jóvenes iluminaron con sus teléfonos móviles la noche del encuentro con el Papa León XIV en el Monumento a los Españoles, en el barrio de Palermo de Buenos Aires (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)
El Papamóvil circuló a baja velocidad y muchas personas pudieron saludar al Papa y acercarles a sus bebés para que recibieran su bendición (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)
El Papa viajó iluminado por su propio Papamóvil durante el recorrido hacia el escenario donde ofició la misa ( Foto de Maximiliano Luna)
El Papa León XIV , junto al arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva (izq.), fue recibido con un espectáculo de tango por los jóvenes argentinos (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)
El Papa se dirigió a los jóvenes y llamó a no dejarse llevar por “ídolos que reclaman nuestra adoración: el éxito a cualquier precio, el dinero, la obsesión por la apariencia, la popularidad o la búsqueda desenfrenada del placer” (Photo by Tiziana FABI / AFP)
Asistentes a la vigilia en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, la noche previa a la misa del Papa León (REUTERS/Martin Cossarini)
La mañana del 11 de noviembre León XIV visitó la cárcel de Devoto y llamó a los presos a refugiarse en Dios: “Es momento de reiniciar sus vidas” (Photo by Tiziana FABI / AFP)
El Pontífice convocó a los presos a hacer las paces con Dios y los invitó a recuperar sus vínculos familiares y su lugar en la sociedad a través de él (Photo by Tiziana FABI / AFP)
“Imagino sus noches sin dormir, extrañando a sus seres queridos o pensando en aquellos a quienes hayan podido lastimar”, dijo el Papa en la cárcel de Devoto
“Con la gracia de Dios, es posible pasar de la oscuridad total a encender pequeñas luces de esperanza”, afirmó León XIV
La misa de León XIV en Luján reunió a más de 2 millones de fieles, según Vatican News, aunque fuentes consultadas de la Provincia de Buenos Aires indican que podrían haber sido un millón más
Al llegar a la plaza de la Basílica, León XIV recorrió las últimas cuadras a bordo del papamóvil y saludó a los asistentes. Al descender del vehículo, fue recibido por el gobernador Axel Kicillof
Para la celebración, León XIV vistió una casulla con los colores del manto de la Virgen de Luján, celeste y blanco, los mismos de la bandera argentina (Photo by Luis ROBAYO / AFP)
Durante la homilía, el Pontífice puso el foco en la reconciliación, la Palabra de Dios, la comunión y la misión. También evocó al papa Francisco y su devoción por la Virgen de Luján (REUTERS/Agustin Marcarian TPX IMAGES OF THE DAY)
“Argentina, levántate y camina”, expresó León XIV en el tramo final de su mensaje, ante una multitud que ocupó la plaza y los alrededores del santuario
“La Palabra de Dios es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro camino”, dijo en la multitudinaria misa frente a la Basílica de Luján (RSFotos)
En el cierre, León XIV exhortó a los fieles a anunciar el Evangelio “con palabras y obras de bien” ( REUTERS/Martin Cossarini)
El presidente Javier Milei se despidió del Papa León XIV al pie del avión profundamente emocionado
Con un saludo de despedida para los argentinos, el Papa León continuó con su gira por Sudamérica que comenzó por Uruguay, continuó por la Argentina y siguió por Perú, su segunda patria, donde a lo largo de 4 décadas desarrolló una extensa labor pastoral y misionera (Foto de Gustavo Gavotti)