Las mejores fotos de la segunda jornada del papa León XIV en Uruguay

El papa León XIV celebró misa ante miles de fieles en Paysandú (REUTERS/Mariana Nedelcu)

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El papa León XIV puso este sábado al mate, una de las bebidas más representativas de la región y símbolo uruguayo, como ejemplo para “compartir, estar juntos y estrechar lazos”, durante la misa que celebró ante cerca 40.000 fieles en Paysandú, en la segunda jornada de su visita a Uruguay, primera etapa de una gira que también lo llevará a Argentina y Perú.

La visita del papa a Uruguay se extenderá hasta el domingo (REUTERS/Yara Nardi)

Durante la misa, León XIV llamó a los fieles a construir puentes y transmitir la fe (REUTERS/Yara Nardi)

León XIV es el primer papa que visita Uruguay desde 1988 (REUTERS/Yara Nardi)

Fieles asisten a una misa presidida por el papa León en el Parque París Londres (REUTERS/Mariana Nedelcu)

El papa León XIV celebra misa en Paysandú (REUTERS/Mariana Nedelcu)

En el marco de su visita a Uruguay, el papa León XIV celebró la primera misa en Paysandú (REUTERS/Yara Nardi)

Cerca de 40.000 fieles asistieron a la misa del papa León XIV en Paysandú (REUTERS/Yara Nardi)

León XIV saluda a los fieles mientras llega en el papamóvil al Parque París Londres (REUTERS/Yara Nardi)

El papa León saluda a los fieles a su llegada para celebrar la misa en el Parque París Londres, en la primera visita papal a Uruguay desde 1988 (REUTERS/Mariana Nedelcu)

Una persona sostiene a un bebé para que el papa León lo bendiga (REUTERS/Mariana Nedelcu)

Una fiel reza en el Parque París Londres antes de la misa del Papa (REUTERS/Mariana Nedelcu)

Una mujere ondea una bandera con el mensaje: "Uruguay celebra su llegada" (REUTERS/Yara Nardi)

Un fiel ondea una bandera en el Parque París Londres antes de una misa con el papa León, en Paysandú (REUTERS/Yara Nardi)

Los fieles aguardaron varias horas para poder participar de la misa del Papa (EFE/ Federico Gutiérrez)

Una señora reza mientras aguarda la llegada del papa al Parque París Londres de Paysandú (REUTERS/Mariana Nedelcu)

Una pareja de brasileños estuvo presente en la misa de León XIV en la ciudad uruguaya de Paysandú (REUTERS/Mariana Nedelcu)

Las autoridades estiman que más de 40.000 fieles estuvieron presentes en la misa del papa León XIV en Paysandú (REUTERS/Mariana Nedelcu)

Dos mujeres muestran un cartel de la visita del Papa en Paysandú (REUTERS/Mariana Nedelcu)

Miles de uruguayos se movilizaron en Paysandú pese al frío y la lluvia (REUTERS/Mariana Nedelcu)

Los fieles comenzaron a congregarse desde muy temprano para participar de la misa del papa León XIV en Paysandú (REUTERS/Mariana Nedelcu)