40 fotos: se realizó la 47° edición de los Premios Konex, la quinta dedicada a las Humanidades

El Acto Culminatorio se realizó en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la UBA

Premios Konex Humanidades
El presidente de la Fundación Konex, Luis Ovsejevich
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El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Leandro Vergara
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Se trató de la 47° edición de los Premios Konex y la quinta dedicada a las Humanidades, luego de las realizadas en 1986, 1996, 2006 y 2016
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En esta oportunidad, se distinguió a las personalidades más destacadas de la última década (2016–2025)
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La selección de los premiados estuvo a cargo de un Gran Jurado integrado por destacadas personalidades. Fue presidido por Aída Kemelmajer de Carlucci (Premio Konex de Brillante 2016 y Premios Konex de Platino 1998 y 1996)
Premios Konex Humanidades Prensa
Juan Carlos Torre ganó el Premio Konex de Brillante y una Mención Especial
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María Isabel Santa Cruz ganó el Premio Konex en la categoría Filosofía
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Eduardo Barrio ganó en Lógica y Filosofía de la Ciencia
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Florencia Luna ganó el Konex en Ética y Bioética
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El psicólogo y escritor, Gabriel Rolón
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También se entregaron los Konex de Platino, que reconocen a los exponentes más sobresalientes de cada una de las 21 disciplinas establecidas para esta edición por el Gran Jurado. Las Menciones Especiales fueron otorgadas a Guillermo Calvo, Ricardo Gil Lavedra, Juan Carlos Torre y Carlos Nino (homenaje), la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, el CEDES (Centro de Estudios de Estado y Sociedad) y la SADAF (Sociedad Argentina de Análisis Filosófico)
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Andrea Rotnitzky ganó en Econometría y Métodos Cuantitativos
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Ricardo Ibarlucía ganó en Estética
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Claudia Briones ganó en Ciencias Antropológicas
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Liliana Parodi fue una de las integrantes del Gran Jurado
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La Asociación Argentina de Derecho Constitucional recibió una Mención Especial
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CEDES recibió una Mención Especial
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SADAF recibió una Mención Especial
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Sandra Carli ganó en Educación
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Hugo Vezzetti ganó en Psicología
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Juan David Nasio ganó en Psicoanálisis
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Marcela Ternavasio ganó en Historia Política, Cultural e Intelectual
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Gerardo Della Paolera (foto) y Roy Hora ganaron en Historia Económica y Social
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Gabriel Kessler ganó en Sociología
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María Victoria Murillo y Catalina Smulovitz ganaron en Ciencias Políticas
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Martín Diego Farrell ganó en Filosofía del Derecho
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Guillermo Calvo recibió una Mención Especial
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Ricardo Gil Lavedra recibió una Mención Especial
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La familia de Carlos Nino recibió una Mención Especial en su homenaje
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Miguel Federico De Lorenzo ganó en Derecho Privado
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Víctor Abramovich y María Angélica Gelli ganaron en Derecho Constitucional e Internacional Público
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Mario Ackerman ganó en Derecho Administrativo, Tributario y Laboral
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Domingo Juan Sesin también ganó en Derecho Administrativo, Tributario y Laboral
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Edgardo Alberto Donna ganó en Derecho Penal y Procesal
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Guillermo Cruces ganó en Microeconomía
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Daniel Heymann ganó en Macroeconomía
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María Luisa Femenías ganó en Estudios de Género
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El Konex Mercosur, que distingue a personalidades destacadas de la región, fue para Gerardo Caetano, de Uruguay
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El Konex de Honor, destinado a personalidades fallecidas en los últimos diez años, fue otorgado a Beatriz Sarlo.
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Se realizó la 47° edición de los Premios Konex, la quinta dedicada a las Humanidades /// Fotos Jaime Olivos y Gentileza FK

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