40 fotos: se realizó la 47° edición de los Premios Konex, la quinta dedicada a las Humanidades

El presidente de la Fundación Konex, Luis Ovsejevich
03 Nov, 2026 11:16 p. m. EST
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El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Leandro Vergara
Se trató de la 47° edición de los Premios Konex y la quinta dedicada a las Humanidades, luego de las realizadas en 1986, 1996, 2006 y 2016
En esta oportunidad, se distinguió a las personalidades más destacadas de la última década (2016–2025)
La selección de los premiados estuvo a cargo de un Gran Jurado integrado por destacadas personalidades. Fue presidido por Aída Kemelmajer de Carlucci (Premio Konex de Brillante 2016 y Premios Konex de Platino 1998 y 1996)
Juan Carlos Torre ganó el Premio Konex de Brillante y una Mención Especial
María Isabel Santa Cruz ganó el Premio Konex en la categoría Filosofía
Eduardo Barrio ganó en Lógica y Filosofía de la Ciencia
Florencia Luna ganó el Konex en Ética y Bioética
El psicólogo y escritor, Gabriel Rolón
También se entregaron los Konex de Platino, que reconocen a los exponentes más sobresalientes de cada una de las 21 disciplinas establecidas para esta edición por el Gran Jurado. Las Menciones Especiales fueron otorgadas a Guillermo Calvo, Ricardo Gil Lavedra, Juan Carlos Torre y Carlos Nino (homenaje), la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, el CEDES (Centro de Estudios de Estado y Sociedad) y la SADAF (Sociedad Argentina de Análisis Filosófico)
Andrea Rotnitzky ganó en Econometría y Métodos Cuantitativos
Ricardo Ibarlucía ganó en Estética
Claudia Briones ganó en Ciencias Antropológicas
Liliana Parodi fue una de las integrantes del Gran Jurado
La Asociación Argentina de Derecho Constitucional recibió una Mención Especial
CEDES recibió una Mención Especial
SADAF recibió una Mención Especial
Sandra Carli ganó en Educación
Hugo Vezzetti ganó en Psicología
Juan David Nasio ganó en Psicoanálisis
Marcela Ternavasio ganó en Historia Política, Cultural e Intelectual
Gerardo Della Paolera (foto) y Roy Hora ganaron en Historia Económica y Social
Gabriel Kessler ganó en Sociología
María Victoria Murillo y Catalina Smulovitz ganaron en Ciencias Políticas
Martín Diego Farrell ganó en Filosofía del Derecho
Guillermo Calvo recibió una Mención Especial
Ricardo Gil Lavedra recibió una Mención Especial
La familia de Carlos Nino recibió una Mención Especial en su homenaje
Miguel Federico De Lorenzo ganó en Derecho Privado
Víctor Abramovich y María Angélica Gelli ganaron en Derecho Constitucional e Internacional Público
Mario Ackerman ganó en Derecho Administrativo, Tributario y Laboral
Domingo Juan Sesin también ganó en Derecho Administrativo, Tributario y Laboral
Edgardo Alberto Donna ganó en Derecho Penal y Procesal
Guillermo Cruces ganó en Microeconomía
Daniel Heymann ganó en Macroeconomía
María Luisa Femenías ganó en Estudios de Género
El Konex Mercosur, que distingue a personalidades destacadas de la región, fue para Gerardo Caetano, de Uruguay
El Konex de Honor, destinado a personalidades fallecidas en los últimos diez años, fue otorgado a Beatriz Sarlo.
Se realizó la 47° edición de los Premios Konex, la quinta dedicada a las Humanidades /// Fotos Jaime Olivos y Gentileza FK