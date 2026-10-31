En fotos: grandes personalidades recorren arteba 2026

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arteba cumple 35 años y realiza su edición 2026 del 30 de octubre al 1 de noviembre en La Rural. Las entradas se consiguen a través de All Access.

Guillermo Tempesta, Larisa Andreani, Alejandro Butti y Federico Braun

Larisa Andreani, presidente de Fundación arteba, junto a el Board arteba 2026

Marta Minujín

Juliana Awada y Larisa Andreani en la preapertura de arteba

Larisa Andreani y Lucrecia Palacios

Guillermo Kuitca

Larisa Andreani y Daniela Inés Gutiérrez Fernández, presidente de Fundación Medifé

Justina Bustos, Cecilia Roth y Cala Zavaleta en la preinauguración de arteba

Diego Obligado y María Casado del Comité Directivo de Meridiano, junto a Larisa Andreani y Federico Braun de arteba

Larisa Andreani y Juliana Awada

Julia Converti junto a Roberto Converti y Jorge Telerman en la preapertura de arteba

Federico Braun, Adrián Appiolazza y Larisa Andreani

Edgardo Gimenez y Larisa Andreani

Delia Cancela

Dolores Fonzi en la preinauguraciónn de Arteba

Julieta Cardinali en la preinauguraciónn de arteba

Adrián Dárgelos en la preinauguración de Arteba

Cristiano Rattazzi, Larisa Andreani, Gabriela Castellani y Federico Braun en la preapertura de arteba

Facundo Gómez Minujínn, Larisa Andreani y Alejandro Corres en la preapertura de arteba

Luis Novaresio en la preinauguraciónn de arteba

Martín Redrado

Soledad Ainesa, Diego Finkelstein e Ivan Finkelstein en la preinauguración de arteba

Cande Vetrano en la preinauguraciónn de arteba

Barbara Lombardo en la preinauguración de Arteba

Emiliano Blanco, Guillermo Azar, Camila Milessi, Facundo Belén y Vir Martin