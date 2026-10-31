En fotos: grandes personalidades recorren arteba 2026

31 Oct, 2026 12:02 p. m. EST
arteba cumple 35 años y realiza su edición 2026 del 30 de octubre al 1 de noviembre en La Rural. Las entradas se consiguen a través de All Access.
Guillermo Tempesta, Larisa Andreani, Alejandro Butti y Federico Braun Larisa Andreani, presidente de Fundación arteba, junto a el Board arteba 2026 Marta Minujín Juliana Awada y Larisa Andreani en la preapertura de arteba Larisa Andreani y Lucrecia Palacios Guillermo Kuitca Larisa Andreani y Daniela Inés Gutiérrez Fernández, presidente de Fundación Medifé Justina Bustos, Cecilia Roth y Cala Zavaleta en la preinauguración de arteba Diego Obligado y María Casado del Comité Directivo de Meridiano, junto a Larisa Andreani y Federico Braun de arteba Larisa Andreani y Juliana Awada Julia Converti junto a Roberto Converti y Jorge Telerman en la preapertura de arteba Federico Braun, Adrián Appiolazza y Larisa Andreani Edgardo Gimenez y Larisa Andreani Delia Cancela Dolores Fonzi en la preinauguraciónn de Arteba Julieta Cardinali en la preinauguraciónn de arteba Adrián Dárgelos en la preinauguración de Arteba Cristiano Rattazzi, Larisa Andreani, Gabriela Castellani y Federico Braun en la preapertura de arteba Facundo Gómez Minujínn, Larisa Andreani y Alejandro Corres en la preapertura de arteba Luis Novaresio en la preinauguraciónn de arteba Martín Redrado Soledad Ainesa, Diego Finkelstein e Ivan Finkelstein en la preinauguración de arteba Cande Vetrano en la preinauguraciónn de arteba Barbara Lombardo en la preinauguración de Arteba Emiliano Blanco, Guillermo Azar, Camila Milessi, Facundo Belén y Vir Martin