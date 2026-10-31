En fotos: grandes personalidades recorren arteba 2026

En sus 35 años, la reconocida feria se realiza hasta el 1 de noviembre en La Rural

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arteba cumple 35 años y realiza su edición 2026 del 30 de octubre al 1 de noviembre en La Rural. Las entradas se consiguen a través de All Access.

Tres hombres vestidos de traje y una mujer de traje blanco posan de pie delante de un panel fucsia con la inscripción Feria arteba 30 años
Guillermo Tempesta, Larisa Andreani, Alejandro Butti y Federico Braun
Once personas posan de pie frente a un fondo rojo con la inscripción Feria arteba 35 años y logotipos institucionales
Larisa Andreani, presidente de Fundación arteba, junto a el Board arteba 2026
Tres personas en una sala de arte; dos visten prendas rosadas con adornos metálicos y la del centro lleva gafas oscuras y chaqueta estampada
Marta Minujín
Dos mujeres posan ante una pared fucsia con logotipos. Una viste de blanco y la otra lleva chaqueta marrón, pantalón oscuro y botas negras
Juliana Awada y Larisa Andreani en la preapertura de arteba
Dos mujeres con prendas blancas posan frente a una pared roja con logotipos corporativos y la inscripción de arteba
Larisa Andreani y Lucrecia Palacios
Un hombre con gafas, chaqueta gris y camisa azul está de pie en una sala de exposiciones junto a un cuadro con sectores rojo y azul
Guillermo Kuitca
Dos mujeres de pie, una con traje blanco y otra con traje negro, ante una pared fucsia con el texto de la feria arteba y varios logotipos
Larisa Andreani y Daniela Inés Gutiérrez Fernández, presidente de Fundación Medifé
Tres mujeres posan de pie frente a cuadros en una pared; visten chaqueta de tweed, saco beige con gafas oscuras y chaqueta a rayas
Justina Bustos, Cecilia Roth y Cala Zavaleta en la preinauguración de arteba
Dos hombres con trajes oscuros y dos mujeres con conjuntos de pantalón posan de pie frente a una pared fucsia con logotipos
Diego Obligado y María Casado del Comité Directivo de Meridiano, junto a Larisa Andreani y Federico Braun de arteba
Dos mujeres vestidas con chaquetas conversan frente a una pared roja con logotipos comerciales y el texto 35 años
Larisa Andreani y Juliana Awada
Julia Converti junto a Roberto Converti y Jorge Telerman en la preapertura de arteba
Julia Converti junto a Roberto Converti y Jorge Telerman en la preapertura de arteba
Federico Braun, Adrián Appiolazza y Larisa Andreani
Federico Braun, Adrián Appiolazza y Larisa Andreani
Edgardo Gimenez y Larisa Andreani
Edgardo Gimenez y Larisa Andreani
Delia Cancela
Delia Cancela
Dolores Fonzi en la preinauguraciónn de arteba
Dolores Fonzi en la preinauguraciónn de Arteba
Julieta Cardinali en la pre inauguración de arteba
Julieta Cardinali en la preinauguraciónn de arteba
Adrián Dárgelos en la preinauguración de arteba
Adrián Dárgelos en la preinauguración de Arteba
Dos hombres y dos mujeres con vestimenta formal posan de pie delante de una pared roja con logotipos de empresas patrocinadoras
Cristiano Rattazzi, Larisa Andreani, Gabriela Castellani y Federico Braun en la preapertura de arteba
Facundo Gómez Minujin, Larisa Andreani y Alejandro Corres en la preapertura de arteba
Facundo Gómez Minujínn, Larisa Andreani y Alejandro Corres en la preapertura de arteba
Un hombre de cabello canoso con anteojos, saco oscuro y pantalón azul está de pie junto a una escultura reflectante en una sala de exposiciones
Luis Novaresio en la preinauguraciónn de arteba
Un hombre con traje azul oscuro, camisa clara y corbata celeste posa de pie ante un gran mural colorido con ilustraciones y texto
Martín Redrado
Soledad Ainesa, Diego Finkelstein e Ivan Finkelstein en la preinauguración de arteba
Soledad Ainesa, Diego Finkelstein e Ivan Finkelstein en la preinauguración de arteba
Una mujer vestida con chaqueta roja estampada, pantalón negro y sandalias rojas posa de pie ante paredes blancas con cuadros e instalaciones
Cande Vetrano en la preinauguraciónn de arteba
Una mujer con gabardina de cuero negro y pantalón negro posa en una galería frente a cuadros de figuras geométricas
Barbara Lombardo en la preinauguración de Arteba
Cinco personas posan de pie en una sala de exposiciones delante de una pintura de vegetación y obras en los muros laterales
Emiliano Blanco, Guillermo Azar, Camila Milessi, Facundo Belén y Vir Martin

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