Fotos de la Megacatrina en la ofrenda monumental del Zócalo de la CDMX

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La noche del jueves 29 de octubre, el Gobierno de la Ciudad de México inauguró la Monumental Ofrenda del Día de Muertos, la plancha del Zócalo se llenó de cientos de flores de cempaxúchitl, calaveras y catrinas gigantes.

La instalación de este año rinde homenaje a La Catrina, personaje creado por el ilustrador mexicano José Guadalupe Posada. La figura, asociada con las celebraciones del Día de Muertos, será el eje central de la decoración que ocupará la principal plaza pública de la capital.

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Cerca de las 20:00 horas, las autoridades realizaron la ceremonia de inauguración para que el público pueda apreciar esta decoración en el marco de las actividades del Día de Muertos 2026.

Varias personas fotografían la Catrina monumental de 32 metros instalada en el Zócalo de la Ciudad de México antes de la apertura oficial de la ofrenda. (ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

Trabajadores y policías recorren la explanada del Zócalo de Ciudad de México entre figuras monumentales y flores de cempasúchil antes de la apertura al público. (ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

Trabajadores ultiman los detalles de la Catrina monumental de 32 metros en el Zócalo de la Ciudad de México antes de su apertura al público. (ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

Últimos detalles de la Catrina gigante de 32 metros en el Zócalo a horas de ser inaugurado para acceso al público transeúntes (ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

Una figura monumental de la Catrina de 32 metros de altura permanece en el Zócalo de la Ciudad de México antes de la apertura formal al público. (ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

CIUDAD DE MÉXICO, 29OCTUBRE2026.- Últimos detalles de la Catrina gigante de 32 metros en el Zócalo a horas de ser inaugurado para acceso al público transeúntes aprovechan para tomar fotos.FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM