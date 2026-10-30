Fotos de la Megacatrina en la ofrenda monumental del Zócalo de la CDMX

La temática de este año rinde honor al personaje que creó el ilustrados José Guadalupe Posada

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La noche del jueves 29 de octubre, el Gobierno de la Ciudad de México inauguró la Monumental Ofrenda del Día de Muertos, la plancha del Zócalo se llenó de cientos de flores de cempaxúchitl, calaveras y catrinas gigantes.

La instalación de este año rinde homenaje a La Catrina, personaje creado por el ilustrador mexicano José Guadalupe Posada. La figura, asociada con las celebraciones del Día de Muertos, será el eje central de la decoración que ocupará la principal plaza pública de la capital.

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Cerca de las 20:00 horas, las autoridades realizaron la ceremonia de inauguración para que el público pueda apreciar esta decoración en el marco de las actividades del Día de Muertos 2026.

Personas detrás de una valla metálica fotografían una figura gigante de Catrina en una gran plaza frente a una catedral y una bandera
Varias personas fotografían la Catrina monumental de 32 metros instalada en el Zócalo de la Ciudad de México antes de la apertura oficial de la ofrenda. (ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)
Esculturas de criaturas fantásticas, arriates de flores de cempasúchil naranja, trabajadores y peatones en una plaza frente a edificios antiguos
Trabajadores y policías recorren la explanada del Zócalo de Ciudad de México entre figuras monumentales y flores de cempasúchil antes de la apertura al público. (ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)
Escultura de Catrina con vestido morado en una plaza junto a la bandera mexicana, parterres de flores y una catedral al fondo
Trabajadores ultiman los detalles de la Catrina monumental de 32 metros en el Zócalo de la Ciudad de México antes de su apertura al público. (ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)
Una escultura gigante de la Catrina con vestido morado, flores naranjas al frente, andamios y una catedral histórica al fondo
Últimos detalles de la Catrina gigante de 32 metros en el Zócalo a horas de ser inaugurado para acceso al público transeúntes (ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)
Figura esquelética de gran tamaño vestida con traje morado y tocado floral, ubicada frente a la torre de una catedral de piedra
Una figura monumental de la Catrina de 32 metros de altura permanece en el Zócalo de la Ciudad de México antes de la apertura formal al público. (ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)
CIUDAD DE MÉXICO, 29OCTUBRE2026.- Últimos detalles de la Catrina gigante de 32 metros en el Zócalo a horas de ser inaugurado para acceso al público transeúntes aprovechan para tomar fotos.FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM
CIUDAD DE MÉXICO, 29OCTUBRE2026.- Últimos detalles de la Catrina gigante de 32 metros en el Zócalo a horas de ser inaugurado para acceso al público transeúntes aprovechan para tomar fotos.FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

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