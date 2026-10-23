30 fotos: “Cartoneros y sus Chicos” realizó su tradicional comida a beneficio

La institución fundada por la empresaria suiza, Renata Jacobs, realizó su evento solidario con Carlos Páez como invitado principal

Fundación Cartoneros y sus chicos
Renata Jacobs, fundadora y vicepresidente de "Cartoneros y sus Chicos", junto al presidente de esa institución, Julio Durand; Ralf Fisher (senior relationship manager del Bank Vontobel, Suiza) y el invitado especial, Carlos Páez, quien fue el speaker de la velada
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Fundación Cartoneros y sus chicos
Renata Jacobs junto al empresario Georgie Neuss y Taina Laurino Ferreira
Fundación Cartoneros y sus chicos
El ex diputado nacional, Eduardo Amadeo
Fundación Cartoneros y sus chicos
Martín Chavez (Danone)
Fundación Cartoneros y sus chicos
El empresario Ignacio Sáenz Valiente y Julieta Barrionuevo
Fundación Cartoneros y sus chicos
El ex presidente de la Fundación, Pedro Pablo Kavulakian y su mujer, Gabriela Fusero
Fundación Cartoneros y sus chicos
Maita Barrenechea
Se trató de una noche dedicada a acompañar la misión de la Fundación: brindar oportunidades educativas y promover el desarrollo integral de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad
Se trató de una noche dedicada a acompañar la misión de la Fundación: brindar oportunidades educativas y promover el desarrollo integral de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad
La velada contó con la presencia de Renata Jacobs, empresaria suiza y fundadora de la organización, quien impulsó el proyecto con el propósito de ampliar las oportunidades educativas de los hijos de familias cartoneras
La velada contó con la presencia de Renata Jacobs, empresaria suiza y fundadora de la organización, quien impulsó el proyecto con el propósito de ampliar las oportunidades educativas de los hijos de familias cartoneras
El presidente de la Fundación, Julio Durand
El presidente de la Fundación, Julio Durand
Fundación Cartoneros y sus chicos
Joscha Titze (Bank Vontobel- Suiza)
Fundación Cartoneros y sus chicos
Manuel Santos Uribelarrea (MSU)
Carlos Páez, sobreviviente de la tragedia de los Andes, participó como speaker principal, compartiendo un testimonio de vida marcado por la resiliencia, la solidaridad y la capacidad de superar situaciones extremas
Carlos Páez, sobreviviente de la tragedia de los Andes, participó como speaker principal, compartiendo un testimonio de vida marcado por la resiliencia, la solidaridad y la capacidad de superar situaciones extremas
Desde sus inicios, "Cartoneros y sus Chicos" trabaja para que los niños y adolescentes puedan desarrollar su potencial, fortalecer sus aprendizajes y construir un proyecto de vida con mayores oportunidades
Desde sus inicios, "Cartoneros y sus Chicos" trabaja para que los niños y adolescentes puedan desarrollar su potencial, fortalecer sus aprendizajes y construir un proyecto de vida con mayores oportunidades
Fundación Cartoneros y sus chicos
Nicolás Baghdasarian (Pictet Group)
Fundación Cartoneros y sus chicos
Tomás, Pablo y Juan Pablo Kavulakian
Fundación Cartoneros y sus chicos
La organización nació a partir del compromiso de Renata Jacobs con la realidad de las familias cartoneras y, desde entonces, fue consolidando un modelo de acompañamiento integral que busca responder a las necesidades educativas y de desarrollo de cada chico
Fundación Cartoneros y sus chicos
Actualmente, la Fundación acompaña a 285 niños y adolescentes de entre 6 y 18 años en su centro educativo de Lagomarsino, partido de Pilar
Fundación Cartoneros y sus chicos
Georgie Neuss y Taina Laurino Ferreira
Fundación Cartoneros y sus chicos
Santiago González Álzaga y Verónica Buljevich
Fundación Cartoneros y sus chicos
La propuesta se estructura en tres áreas de trabajo: Acompañamiento Educativo, Programa ABC —orientado al fortalecimiento de los aprendizajes básicos, como la lectura, escritura y matemática—, y Bienestar y Desarrollo Infantil, que promueve hábitos saludables, el cuidado integral y el acompañamiento de las familias
Fundación Cartoneros y sus chicos
Betty Evenepoel y Analía Doria, miembro del board de la Fundación, junto a Zuleide Schweers, Jenny Dreifuss, Lilian Lebron de Wenger -ex embajadora de Paraguay- Renata Jacobs y María Solá Usandivaras
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Alejandro Bollini, Julio Durand y Carlos Páez
Fundación Cartoneros y sus chicos
Julio Durand junto a Federico Zothner, Andrea Paternoster, Romina Benedetto y Carlos Chiarella (Santander)
Fundación Cartoneros y sus chicos
Roman Mueggler, presidente de Barry Calebaut Group para Latinoamérica
Fundación Cartoneros y sus chicos
El empresario, Ricardo Lalor
El encuentro reunió a representantes de empresas y referentes que acompañan el trabajo de la Fundación
El encuentro reunió a representantes de empresas y referentes que acompañan el trabajo de la Fundación
Fundación Cartoneros y sus chicos
Los invitados disfrutaron de un cóctel previo a la tradicional cena de beneficencia
Fundación Cartoneros y sus chicos
Clara Paillot, Marcelo de Elizalde, Julio Durand, Verónica Vitelli, Verónica Buljevich y Santiago González Álzaga
Fundación Cartoneros y sus chicos
“Cartoneros y sus Chicos” realizó su tradicional comida a beneficio /// Fotos: Gustavo Gavotti y Gentileza FCySC

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