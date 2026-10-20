40 fotos: Make-A-Wish Argentina celebró su gala anual “Hallowish”

En vísperas de Halloween, la fundación que preside Mónica Parisier llevó a cabo su tradicional cena benéfica

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La presidente de Make-A-Wish Argentina, Mónica Parisier
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Carolina "Pampita" Ardohain
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Mónica Parisier junto a la periodista Cristina Pérez y su marido, el diputado nacional Luis Petri
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Rosi Flom
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Nequi Galotti
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Myriam Levi y Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción
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Mónica Parisier junto a Gino Bogani y Flor de la V
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Paloma Ortega y Juan Ortega
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Braulio Bauab y Luis Novaresio
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Guillermina Valdés
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Pampita y Barbie Simons
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Mica Kim
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Guchi Zappa, Vicky Álvarez y Pía Iezzi
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Claudia Stad
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María Labougle y Alberto Fernández Basavilbaso
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Lætitia d’Arenberg
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Teresa Calandra
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Flor de la V
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Lila Feldman
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Martín Wullich
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Mónica Parisier junto a su marido, Guido Parisier, su hija Michelle y Gino Bogani
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Martín Wullich durante la conducción del la cena anual
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La fundación, que ya hizo realidad más de 7.600 deseos de niños y adolescentes que atraviesan enfermedades graves que amenazan sus vidas, realizó su tradicional cena benéfica
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Make-A-Wish nació en 1980 en los Estados Unidos a partir del deseo de Chris Greicius, un niño de 7 años con leucemia que soñaba con ser policía. Esa experiencia dio origen a una organización que hoy está presente en más de 50 países y trabaja para cumplir los deseos de niños y adolescentes que atraviesan enfermedades graves que amenazan sus vidas
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Franco Masini
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Gino Bogani y Mónica Parisier junto a Flor de la V y Pablo Goycochea
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Paloma Herrera y Mónica Parisier
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Make-A-Wish Argentina celebró “Hallowish” y tuvo como temática una elegante combinación de dorado y negro, en vísperas de Halloween
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La mesa principal de la gala anual de Make-A -Wish
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La misión de Make-A-Wish va mucho más allá de cumplir un deseo puntual. Cada experiencia se construye a partir de aquello que el niño realmente quiere vivir: conocer a alguien que admira, viajar, tener algo que siempre imaginó o simplemente disfrutar de una experiencia especial junto a su familia
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"Cada deseo es mucho más que aquello que un niño sueña. Es una experiencia que le permite volver a poner el foco en lo que quiere, en lo que lo hace feliz, y no solamente en la enfermedad. Seguimos emocionándonos con cada historia porque detrás de deseo cumplido hay un niño y una familia a la que podemos ayudar. Y esta noche nos recuerda que, cuando nos unimos, podemos hacer realidad sueños que parecen imposibles”, expresó Mónica Parisier
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El momento esotérico de la noche contó con la presencia de tarotistas, en vísperas de Halloween
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Flor de la V, Nequi Galotti, Marcela Gotlib y Teresa Calandra
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Margarita Lemseyan
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Barbie Simons y su pareja Jorge Reale
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Con más de 24 años en el país y 7.600 deseos, Make-A-Wish continúa trabajando para que cada niño que atraviesa una enfermedad grave pueda tener la oportunidad de vivir aquello que más desea y descubrir que, incluso en los momentos más difíciles, todavía hay lugar para soñar
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Donato de Santis
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Nai Awada
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Carolina Van Esso
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Make-A-Wish Argentina celebró su gala anual, “Hallowish” /// Fotos: Gustavo Gavotti

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