40 fotos: Make-A-Wish Argentina celebró su gala anual “Hallowish”

La presidente de Make-A-Wish Argentina, Mónica Parisier
19 Oct, 2026 11:56 p. m. EST
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Carolina "Pampita" Ardohain
Mónica Parisier junto a la periodista Cristina Pérez y su marido, el diputado nacional Luis Petri
Rosi Flom
Nequi Galotti
Myriam Levi y Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción
Mónica Parisier junto a Gino Bogani y Flor de la V
Paloma Ortega y Juan Ortega
Braulio Bauab y Luis Novaresio
Guillermina Valdés
Pampita y Barbie Simons
Mica Kim
Guchi Zappa, Vicky Álvarez y Pía Iezzi
Claudia Stad
María Labougle y Alberto Fernández Basavilbaso
Lætitia d’Arenberg
Teresa Calandra
Flor de la V
Lila Feldman
Martín Wullich
Mónica Parisier junto a su marido, Guido Parisier, su hija Michelle y Gino Bogani
Martín Wullich durante la conducción del la cena anual
La fundación, que ya hizo realidad más de 7.600 deseos de niños y adolescentes que atraviesan enfermedades graves que amenazan sus vidas, realizó su tradicional cena benéfica
Make-A-Wish nació en 1980 en los Estados Unidos a partir del deseo de Chris Greicius, un niño de 7 años con leucemia que soñaba con ser policía. Esa experiencia dio origen a una organización que hoy está presente en más de 50 países y trabaja para cumplir los deseos de niños y adolescentes que atraviesan enfermedades graves que amenazan sus vidas
Franco Masini
Gino Bogani y Mónica Parisier junto a Flor de la V y Pablo Goycochea
Paloma Herrera y Mónica Parisier
Make-A-Wish Argentina celebró “Hallowish” y tuvo como temática una elegante combinación de dorado y negro, en vísperas de Halloween
La mesa principal de la gala anual de Make-A -Wish
La misión de Make-A-Wish va mucho más allá de cumplir un deseo puntual. Cada experiencia se construye a partir de aquello que el niño realmente quiere vivir: conocer a alguien que admira, viajar, tener algo que siempre imaginó o simplemente disfrutar de una experiencia especial junto a su familia
"Cada deseo es mucho más que aquello que un niño sueña. Es una experiencia que le permite volver a poner el foco en lo que quiere, en lo que lo hace feliz, y no solamente en la enfermedad. Seguimos emocionándonos con cada historia porque detrás de deseo cumplido hay un niño y una familia a la que podemos ayudar. Y esta noche nos recuerda que, cuando nos unimos, podemos hacer realidad sueños que parecen imposibles”, expresó Mónica Parisier
El momento esotérico de la noche contó con la presencia de tarotistas, en vísperas de Halloween
Flor de la V, Nequi Galotti, Marcela Gotlib y Teresa Calandra
Margarita Lemseyan
Barbie Simons y su pareja Jorge Reale
Con más de 24 años en el país y 7.600 deseos, Make-A-Wish continúa trabajando para que cada niño que atraviesa una enfermedad grave pueda tener la oportunidad de vivir aquello que más desea y descubrir que, incluso en los momentos más difíciles, todavía hay lugar para soñar
Donato de Santis
Nai Awada
Carolina Van Esso
Make-A-Wish Argentina celebró su gala anual, “Hallowish” /// Fotos: Gustavo Gavotti