Mar, la artista artesanal y viajera argentina que atraviesa Centroamérica

Mar, artista viajera argentina que visita varios países de Centroamérica. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

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Mar se sienta en su silla plegable a orillas de la playa El Tunco, en El Salvador. Sobre ella cae una luz azul que transforma el ambiente de esa velada.

Llevaba casi dos semanas en El Salvador, el país elegido para visitar y conocer por los días de septiembre, mientras elaboraba a mano collares y pulseras para sobrevivir.

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Mar estudió Trabajo Social en Córdoba, Argentina, y durante algunos años trabajó en una entidad pública. Pero la rutina de oficina despertó en ella otra necesidad: la de crear, conocer otros lugares y no permanecer atada a un escritorio.

En 2017 comenzó una serie de viajes continuos fuera de Argentina. El principal país donde residió fue Brasil, durante tres años, siempre con la elaboración de accesorios como eje de su vida cotidiana.

La pandemia de covid-19 en 2020 pausó sus planes. Por entonces estaba de regreso en Córdoba, de modo que ese año transcurrió en su lugar de origen.

En 2021 reafirmó su intención de salir de la comodidad y retomó los viajes, esta vez por el sur de Argentina.

En 2026 decidió abandonar Suramérica. Emprendió un recorrido desde México con la intención de atravesar los países de Centroamérica. Su motivación principal fue no contagiarse del clima que vivía Córdoba, la ciudad donde creció.

Una artista viajera, así se define Mar quien considera enriquecedor conocer distintas culturas a la vez que deja a su mente crear. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Su arte, especializado en el macramé con piedras preciosas, dijes metálicos, cristales y otros objetos llamativos, le acompaña en todo su viaje. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Otra de sus actividades inspiradoras es escribir en su libreta mientras se acercan a interesados por sus creaciones. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Mar siempre busca lugares turísticos para ofrecer su arte y, a medida pasan los días, valora si moverse a otras zonas del país que también sean concurridas de personas. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

"Intento no complicarme con andar mis piezas. Aunque a veces es muy cansado" dice, mientras guarda parte de las pulseras en un bolso de tela para comenzar a ofrecer de forma ambulante. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

A Mar le gusta mostrar su producto pero, sobretodo, platicar con las personas. De esa forma, asegura, que conoce mucho sobre la cultura de donde se encuentra y tiene un panorama más amplio de qué hacer, conocer y decidir. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

La viajera argentina también puede trabajar con otro tipo de material, metales como plata, bronce, cobre, alpaca. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

"Siempre me gusta andar con una sonrisa. De esta forma se conecta más con la gente" dice, mientras sale de una zona comercial de la playa El Tunco, El Salvador. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Su estilo de vida también le lleva a acomodarse como puede según sus gastos. "No me puedo exceder" dice mientras come algo en el hostal arrendado en El Salvador. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

En El Salvador, Mar estuvo durante 2 semanas. Hubo días buenos de venta, asegura, pero prefiere continuar su camino hacia Nicaragua y de paso hacia Suramérica nuevamente. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Siempre debe quedar un espacio para relajarse, comenta mientras disfruta del calor y piscina de El Tunco en compañía de otros turistas extranjeros que, si bien no conoce, logra establecer una relación social con ellos. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)