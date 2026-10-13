23 fotos: la Cena Anual 2026 de Fundación Padres

La institución que lidera Marcelo Paz celebró su 17ª edición bajo el lema, “El presente está en casa, el futuro también”

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El presidente de Fundación Padres, Marcelo Paz, expresó: “La realidad cambia y los desafíos para las familias también. Pero hay algo que sigue siendo fundamental: la presencia de los padres. Prevenir es estar cerca, escuchar, poner límites y brindar herramientas antes de que aparezca el problema”
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Adrián Dall´Asta, integrante del equipo de trabajo de Fundación Padres
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Marcelo Paz junto al secretario de Gobierno y Vínculo Ciudadano de la Ciudad, Francisco Quintana
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María Pía del Castillo, directora ejecutiva de Fundación Padres, destacó: “No queremos que las familias lleguen cuando el problema ya está instalado. Nuestro trabajo busca anticiparse, generar conversación y ayudar a los padres a recuperar su lugar como primeros educadores de sus hijos'
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Marcelo Paz y Adrián Dall'Asta junto a José Scioli, director ejecutivo del Observatorio Humanitario de la Cruz Roja Argentina, y su pareja, Susana Nievas
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María Pía del Castillo, directora ejecutiva de Fundación Padres, agregó: “Cada taller, cada escuela a la que llegamos y cada familia que acompañamos multiplica la prevención. Esta Cena Anual nos permite seguir ampliando ese trabajo y llegar a quienes más lo necesitan”
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Fundación Padres realizó su Cena Anual de Recaudación, un encuentro que busca renovar el compromiso de toda la sociedad con uno de los desafíos más importantes de nuestro tiempo: acompañar a nuestros hijos para que puedan crecer, decidir y construir su futuro con mayores herramientas
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A través de iniciativas vinculadas a la prevención del consumo de alcohol en menores, las apuestas online y la educación financiera, las habilidades socioemocionales, la crianza, los vínculos familiares y el uso responsable de la tecnología, la Fundación lleva adelante talleres, investigaciones, campañas y acciones educativas en distintos puntos del país
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La realidad de niños y adolescentes plantea hoy señales que no pueden pasar inadvertidas. El inicio del consumo de alcohol se produce alrededor de los 13 años; 1 de cada 5 adolescentes apostó dinero alguna vez y el 75% estuvo expuesto directamente a publicidad de plataformas de apuestas online
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Al mismo tiempo, el acceso a la tecnología comienza cada vez más temprano: el 95% de los chicos cuenta con un teléfono celular con acceso a internet
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Frente a este escenario, Fundación Padres trabaja desde la prevención, la formación y el acompañamiento, desarrollando programas dirigidos a padres, madres, alumnos, docentes y comunidades educativas
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El presidente de Havanna, Carlos Giovanelli, y su mujer Alejandra
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Nacho Bulian estuvo a cargo de la conducción de la Cena Anual 2026
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José Sánchez (Banco Macro)
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Adriana Alesina (Banco Santander)
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Patricia Bencivengo (Banco Provincia)
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A través de iniciativas vinculadas a la prevención del consumo de alcohol en menores, las apuestas online y la educación financiera, las habilidades socioemocionales, la crianza, los vínculos familiares y el uso responsable de la tecnología, la Fundación lleva adelante talleres, investigaciones, campañas y acciones educativas en distintos puntos del país
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Patricia Guardés (Brubank) y Gabriela Marchetti
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Marisel Carretti (Banco Macro)
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El programa “Menores ni una gota” alcanzó a 10 mil adolescentes y padres, mientras que las acciones de prevención de ludopatía, educación financiera y bienestar socioemocional continúan extendiéndose a escuelas y comunidades de diferentes provincias
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Francisco Quintana y su mujer, Ana Laura Lloberas
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La Cena Anual 2026 de Fundación Padres /// Fotos: Gentileza FP

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