23 fotos: la Cena Anual 2026 de Fundación Padres

El presidente de Fundación Padres, Marcelo Paz, expresó: “La realidad cambia y los desafíos para las familias también. Pero hay algo que sigue siendo fundamental: la presencia de los padres. Prevenir es estar cerca, escuchar, poner límites y brindar herramientas antes de que aparezca el problema”
13 Oct, 2026 03:00 p. m. EST
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Adrián Dall´Asta, integrante del equipo de trabajo de Fundación Padres
Marcelo Paz junto al secretario de Gobierno y Vínculo Ciudadano de la Ciudad, Francisco Quintana
María Pía del Castillo, directora ejecutiva de Fundación Padres, destacó: “No queremos que las familias lleguen cuando el problema ya está instalado. Nuestro trabajo busca anticiparse, generar conversación y ayudar a los padres a recuperar su lugar como primeros educadores de sus hijos'
Marcelo Paz y Adrián Dall'Asta junto a José Scioli, director ejecutivo del Observatorio Humanitario de la Cruz Roja Argentina, y su pareja, Susana Nievas
María Pía del Castillo, directora ejecutiva de Fundación Padres, agregó: “Cada taller, cada escuela a la que llegamos y cada familia que acompañamos multiplica la prevención. Esta Cena Anual nos permite seguir ampliando ese trabajo y llegar a quienes más lo necesitan”
Fundación Padres realizó su Cena Anual de Recaudación, un encuentro que busca renovar el compromiso de toda la sociedad con uno de los desafíos más importantes de nuestro tiempo: acompañar a nuestros hijos para que puedan crecer, decidir y construir su futuro con mayores herramientas
A través de iniciativas vinculadas a la prevención del consumo de alcohol en menores, las apuestas online y la educación financiera, las habilidades socioemocionales, la crianza, los vínculos familiares y el uso responsable de la tecnología, la Fundación lleva adelante talleres, investigaciones, campañas y acciones educativas en distintos puntos del país
La realidad de niños y adolescentes plantea hoy señales que no pueden pasar inadvertidas. El inicio del consumo de alcohol se produce alrededor de los 13 años; 1 de cada 5 adolescentes apostó dinero alguna vez y el 75% estuvo expuesto directamente a publicidad de plataformas de apuestas online
Al mismo tiempo, el acceso a la tecnología comienza cada vez más temprano: el 95% de los chicos cuenta con un teléfono celular con acceso a internet
Frente a este escenario, Fundación Padres trabaja desde la prevención, la formación y el acompañamiento, desarrollando programas dirigidos a padres, madres, alumnos, docentes y comunidades educativas
El presidente de Havanna, Carlos Giovanelli, y su mujer Alejandra
Nacho Bulian estuvo a cargo de la conducción de la Cena Anual 2026
José Sánchez (Banco Macro)
Adriana Alesina (Banco Santander)
Patricia Bencivengo (Banco Provincia)
A través de iniciativas vinculadas a la prevención del consumo de alcohol en menores, las apuestas online y la educación financiera, las habilidades socioemocionales, la crianza, los vínculos familiares y el uso responsable de la tecnología, la Fundación lleva adelante talleres, investigaciones, campañas y acciones educativas en distintos puntos del país
Patricia Guardés (Brubank) y Gabriela Marchetti
Marisel Carretti (Banco Macro)
El programa “Menores ni una gota” alcanzó a 10 mil adolescentes y padres, mientras que las acciones de prevención de ludopatía, educación financiera y bienestar socioemocional continúan extendiéndose a escuelas y comunidades de diferentes provincias
Francisco Quintana y su mujer, Ana Laura Lloberas
La Cena Anual 2026 de Fundación Padres /// Fotos: Gentileza FP