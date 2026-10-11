60 fotos: la embajada de los Estados Unidos celebró los 250 años de la Independencia con el Kentucky Derby en Palermo

El embajador Peter Lamelas y su mujer Stephanie fueron los anfitriones de la icónica carrera de caballos originaria de Churchill Downs, en Louisville

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Derby Kentucky
El embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, y su mujer Stephanie a su llegada al Kentucky Derby, que se llevó a cabo en el Hipódromo de Palermo
Embajada USA/Derby
La embajada de los Estados Unidos celebró los 250 años de la Independencia de su país con una noche exclusiva en Palermo
Embajada USA/Derby
Fue una actividad para conmemorar los 250 años y celebrar la amistad entre ambos países
Embajada USA/Derby
El ministro de Defensa, Carlos Presti
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La ministra consejera de la embajada de los Estados Unidos, Heidi Gómez Rápalo, y su marido, Jason Roberts
Embajada USA/Derby
Lydia Barraza, consejera de Asuntos Públicos de la embajada de los Estados Unidos
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El jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny
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El ex canciller, Gerardo Werthein
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La periodista Cristina Pérez y su marido, el diputado nacional, Luis Petri
Embajada USA/Derby
El embajador Peter Lamelas junto a Fabián Perechodnik y el embajador de Corea, Lee Chong Hwa
Embajada USA/Derby
Taina Laurino Ferreira y Georgie Neuss
Embajada USA/Derby
Patricio Neuss y María Blaquier
Derby Kentucky
Con sombreros elegantes, mint juleps y la pasión por el turf, la embajada de los Estados Unidos en Argentina trajo a Buenos Aires una de las tradiciones más queridas de su país: el Kentucky Derby
Derby Kentucky
El embajador Peter Lamelas junto a Gerardo Werthein
Embajada USA/Derby
El embajador de Arabia Saudita, Hatem Ghormulla G. Alghamdi, y su esposa, la artista plástica Haneen Alkenany
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Los embajadores de Austria y Hungría: Gerhard Mayer y Péter Hlinka
Embajada USA/Derby
La embajadora de Haití, Olga Medor Ducasse, y el encargado de Negocios de la embajada de Costa Rica, Diego Jiménez Soto
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La embajadora de Alemania, Catalina Cullas
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Cristina Pérez, Stephanie Lamelas y Taina Laurino Ferreira
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El embajador de Japón, Yoshitaka Hoshino, y su mujer, Madoka Hoshino
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Yasser Mahmoud Abed, embajador de Egipto
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“Esta noche es también una oportunidad para destacar una región hermosa y culturalmente rica de Estados Unidos. Celebramos la cultura hípica que comparten Estados Unidos y Argentina, y honramos la gran amistad entre nuestros dos países”, afirmó el embajador Peter Lamelas
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Gerardo Werthein y su hijo, Gregorio
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El embajador de Panamá, Juan Luis Correa Esquivel
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Halvor Sætre, embajador de Noruega
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El embajador Peter Lamelas y su mujer Stephanie fueron los anfitriones del gran evento, que se llevó a cabo en el Hipódromo de Palermo
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Gonzalo Uriarte Herrera, embajador de Chile
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Antonio Bullrich, presidente de Carreras del Hipódromo de Palermo, y su mujer Verónica Quintana
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El embajador Peter Lamelas junto al jockey ganador del Kentucky Derby
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Juan Neuss y María Blaquier junto a Taina Laurino Ferreira y Georgie Neuss
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Dan Petre, embajador de Rumania
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Jorge Telerman
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Francisco de Santibañes, presidente del CARI, y el embajador Halvor Sætre
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El escenario del Kentucky Derby sumó un valor especial: el Hipódromo de Palermo, un ícono de la ciudad con 150 años de historia
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El embajador de la Liga de los Estados Árabes, Hesham Hassan Ahmed Abdel Wahab
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Carlos Giovanelli, presidente de Havanna, y su mujer, Patricia Giovanelli
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Evert Van Tooren, presidente del BICE, junto a Gabriel Sánchez Zinny, Fabián Perechodnik, Santiago Fisher, Sofía Perechodnik y Stephanie Lamelas
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Yamil Santoro, CEO del Parque de Innovación de Buenos Aires, y Virginia Putignano
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El exclusivo evento recibió a unas 300 personalidades de la política, la diplomacia, la cultura, el deporte y el empresariado
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Desde 1875, el Kentucky Derby se corre cada mayo en Churchill Downs, Louisville, Kentucky
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Es la carrera de caballos más tradicional de Estados Unidos y la primera joya de la Triple Corona
Derby Kentucky
Se la conoce como “los dos minutos más emocionantes del deporte” y es mucho más que una competencia: los sombreros, el clásico cocktail mint julep y la manta de rosas que recibe el ganador forman parte de un ritual que pasa de generación en generación
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La llegada del caballo Nro 3, que se consagró ganador del Kentucky Derby
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El embajador de Azerbaiyán, Ramzi Teymurov
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Celebrar el Derby en Buenos Aires fue una forma de rendir homenaje a las tradiciones estadounidenses y compartirlas con el pueblo argentino
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La artista, Nana Gallardo
Derby Kentucky
Las mujeres lucieron fascinators, tocados y sombreros combinados con sus looks
Derby Kentucky
Los hombres eligieron tradicionales sombreros y algunos se animaron a los pañuelos en el cuello
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El embajador de Finlandia, Veikko Roobert Kiljunen
Derby Kentucky
El evento forma parte de Freedom 250, la campaña con la que la Embajada rindió tributo a la cultura de Estados Unidos durante todo el año
Derby Kentucky
La iniciativa incluyó un festejo especial por el Día de la Independencia, roadshows por numerosas provincias argentinas y una caravana de muscle cars estadounidenses, entre otras actividades destacadas
Derby Kentucky
Todas esas actividades acercaron la historia, los valores y las tradiciones de Estados Unidos a públicos de todo el país. Las celebraciones seguirán con más sorpresas en lo que resta de 2026
Derby Kentucky
Los invitados durante el cóctel previo a la carrera de caballos
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El embajador de Polonia, Jan Stanisław Ciechanowski
Embajada USA/Derby
El embajador de la República Democrática del Congo, Daniel Marius Cibangu Kasonga Mubabinge
Derby Kentucky
Jorge Salcedo, presidente de IMPSA; José María Videla Saenz, subsecretario de Relaciones Institucionales del Gobierno de Mendoza; y Michael Brooke, agregado de Prensa de la embajada de los Estados Unidos
Derby Kentucky
La Copa Freedom de la embajada de los Estados Unidos
Embajada USA/Derby
Juan y Georgie Neuss con Luis Petri
Embajada USA/Derby
El influencer estadounidense, Zachary McKinley
Embajada USA/Derby
Los invitados disfrutaron de una amplia selección gastronómica, en la que se incluyeron platos tradicionales de la cocina estadounidense
Embajada USA/Derby
La embajada de los Estados Unidos celebró los 250 años de la Independencia con el tradicional Kentucky Derby /// Fotos: Jaime Olivos, RS Fotos y Gentileza embajada de EEUU

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