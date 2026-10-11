60 fotos: la embajada de los Estados Unidos celebró los 250 años de la Independencia con el Kentucky Derby en Palermo

El embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, y su mujer Stephanie a su llegada al Kentucky Derby, que se llevó a cabo en el Hipódromo de Palermo
La embajada de los Estados Unidos celebró los 250 años de la Independencia de su país con una noche exclusiva en Palermo
Fue una actividad para conmemorar los 250 años y celebrar la amistad entre ambos países
El ministro de Defensa, Carlos Presti
La ministra consejera de la embajada de los Estados Unidos, Heidi Gómez Rápalo, y su marido, Jason Roberts
Lydia Barraza, consejera de Asuntos Públicos de la embajada de los Estados Unidos
El jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny
El ex canciller, Gerardo Werthein
La periodista Cristina Pérez y su marido, el diputado nacional, Luis Petri
El embajador Peter Lamelas junto a Fabián Perechodnik y el embajador de Corea, Lee Chong Hwa
Taina Laurino Ferreira y Georgie Neuss
Patricio Neuss y María Blaquier
Con sombreros elegantes, mint juleps y la pasión por el turf, la embajada de los Estados Unidos en Argentina trajo a Buenos Aires una de las tradiciones más queridas de su país: el Kentucky Derby
El embajador Peter Lamelas junto a Gerardo Werthein
El embajador de Arabia Saudita, Hatem Ghormulla G. Alghamdi, y su esposa, la artista plástica Haneen Alkenany
Los embajadores de Austria y Hungría: Gerhard Mayer y Péter Hlinka
La embajadora de Haití, Olga Medor Ducasse, y el encargado de Negocios de la embajada de Costa Rica, Diego Jiménez Soto
La embajadora de Alemania, Catalina Cullas
Cristina Pérez, Stephanie Lamelas y Taina Laurino Ferreira
El embajador de Japón, Yoshitaka Hoshino, y su mujer, Madoka Hoshino
Yasser Mahmoud Abed, embajador de Egipto
“Esta noche es también una oportunidad para destacar una región hermosa y culturalmente rica de Estados Unidos. Celebramos la cultura hípica que comparten Estados Unidos y Argentina, y honramos la gran amistad entre nuestros dos países”, afirmó el embajador Peter Lamelas
Gerardo Werthein y su hijo, Gregorio
El embajador de Panamá, Juan Luis Correa Esquivel
Halvor Sætre, embajador de Noruega
El embajador Peter Lamelas y su mujer Stephanie fueron los anfitriones del gran evento, que se llevó a cabo en el Hipódromo de Palermo
Gonzalo Uriarte Herrera, embajador de Chile
Antonio Bullrich, presidente de Carreras del Hipódromo de Palermo, y su mujer Verónica Quintana
El embajador Peter Lamelas junto al jockey ganador del Kentucky Derby
Juan Neuss y María Blaquier junto a Taina Laurino Ferreira y Georgie Neuss
Dan Petre, embajador de Rumania
Jorge Telerman
Francisco de Santibañes, presidente del CARI, y el embajador Halvor Sætre
El escenario del Kentucky Derby sumó un valor especial: el Hipódromo de Palermo, un ícono de la ciudad con 150 años de historia
El embajador de la Liga de los Estados Árabes, Hesham Hassan Ahmed Abdel Wahab
Carlos Giovanelli, presidente de Havanna, y su mujer, Patricia Giovanelli
Evert Van Tooren, presidente del BICE, junto a Gabriel Sánchez Zinny, Fabián Perechodnik, Santiago Fisher, Sofía Perechodnik y Stephanie Lamelas
Yamil Santoro, CEO del Parque de Innovación de Buenos Aires, y Virginia Putignano
El exclusivo evento recibió a unas 300 personalidades de la política, la diplomacia, la cultura, el deporte y el empresariado
Desde 1875, el Kentucky Derby se corre cada mayo en Churchill Downs, Louisville, Kentucky
Es la carrera de caballos más tradicional de Estados Unidos y la primera joya de la Triple Corona
Se la conoce como “los dos minutos más emocionantes del deporte” y es mucho más que una competencia: los sombreros, el clásico cocktail mint julep y la manta de rosas que recibe el ganador forman parte de un ritual que pasa de generación en generación
La llegada del caballo Nro 3, que se consagró ganador del Kentucky Derby
El embajador de Azerbaiyán, Ramzi Teymurov
Celebrar el Derby en Buenos Aires fue una forma de rendir homenaje a las tradiciones estadounidenses y compartirlas con el pueblo argentino
La artista, Nana Gallardo
Las mujeres lucieron fascinators, tocados y sombreros combinados con sus looks
Los hombres eligieron tradicionales sombreros y algunos se animaron a los pañuelos en el cuello
El embajador de Finlandia, Veikko Roobert Kiljunen
El evento forma parte de Freedom 250, la campaña con la que la Embajada rindió tributo a la cultura de Estados Unidos durante todo el año
La iniciativa incluyó un festejo especial por el Día de la Independencia, roadshows por numerosas provincias argentinas y una caravana de muscle cars estadounidenses, entre otras actividades destacadas
Todas esas actividades acercaron la historia, los valores y las tradiciones de Estados Unidos a públicos de todo el país. Las celebraciones seguirán con más sorpresas en lo que resta de 2026
Los invitados durante el cóctel previo a la carrera de caballos
El embajador de Polonia, Jan Stanisław Ciechanowski
El embajador de la República Democrática del Congo, Daniel Marius Cibangu Kasonga Mubabinge
Jorge Salcedo, presidente de IMPSA; José María Videla Saenz, subsecretario de Relaciones Institucionales del Gobierno de Mendoza; y Michael Brooke, agregado de Prensa de la embajada de los Estados Unidos
La Copa Freedom de la embajada de los Estados Unidos
Juan y Georgie Neuss con Luis Petri
El influencer estadounidense, Zachary McKinley
Los invitados disfrutaron de una amplia selección gastronómica, en la que se incluyeron platos tradicionales de la cocina estadounidense
La embajada de los Estados Unidos celebró los 250 años de la Independencia con el tradicional Kentucky Derby /// Fotos: Jaime Olivos, RS Fotos y Gentileza embajada de EEUU