Crimen y Justicia

Crimen del gendarme en El Palomar: los acusados admitieron su responsabilidad, pero no irán a prisión perpetua

El comandante mayor Guillermo Alfredo López fue asesinado de varios disparos en noviembre de 2024. Por el hecho, cinco integrantes de "Los beibys" de zona oeste llegaron a la instancia del juicio oral

Mosaico con cinco fotografías individuales de hombres jóvenes, tres de ellos frente a un fondo con logotipos policiales
Los cinco acusados admitieron el intento de robo y los disparos que derivaron en la muerte del gendarme
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A casi dos años del crimen del gendarme Guillermo Alfredo López (55), cometido durante un intento de robo en El Palomar, los cinco acusados admitieron su participación en los hechos ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 5 de Morón. No obstante, no recibirán la máxima pena al haberse atribuido el robo y los disparos, pero no la intención de matar a la víctima.

Previo a esto, los fiscales Patricio Pagani y Adrián Ferreyra, de la Fiscalía de Juicio N° 4 de Morón, planeaban solicitar la condena perpetua para la banda. Este pedido iba a ser realizado bajo la acusación de homicidio criminis causae, es decir, matar para ocultar otro delito.

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Sin embargo, las declaraciones de los integrantes de “Los beibys” de zona oeste modificaron el curso del juicio. Ante los jueces Julia de la Llana, Marcos Lisa y Gabriel Sotelo, los cinco se declararon culpables del robo y de haber disparado, pero no de haber tenido la intención de asesinar al gendarme.

A raíz de esto, la calificación fue modificada a una figura menor: robo con homicidio resultante. De acuerdo con la información obtenida por Primer Plano Online, la banda también admitió los cargos por portación ilegal de arma de guerra y de encubrimiento agravado, por haber abandonado y prendido fuego al auto en el que circulaban al momento del hecho.

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Guillermo López, gendarme asesinado en El Palomar
Guillermo Alfredo López, el gendarme asesinado en noviembre de 2024

Tras la confesión, los fiscales acordaron con las partes avanzar directamente a los alegatos. Fue así que pidieron penas de entre 18 y 22 años de prisión, es decir, condenas por debajo de la prisión perpetua que contemplaba la acusación inicial.

“Como le tiraron todos un total de 13 disparos, no se pudo probar quién lo mató”, evaluaron al indicar que a la víctima le impactaron siete tiros. Asimismo, señalaron que dos de ellos se alojaron en el tórax.

De esta manera, la Fiscalía pidió 18 años de prisión para Brian Carrizo, Alejandro Carrizo, Sergio Nicolás Godoy y Leonel Julio Lezcano. En tanto, requirió 22 años de cárcel para Franco Giménez Ojeda, quien además fue juzgado por otro episodio ocurrido en Moreno días después del crimen de López. La sentencia se conocerá en los próximos días.

Los abogados de la viuda de López, constituida como particular damnificada, acompañaron los montos solicitados por la Fiscalía. Las defensas, en cambio, pidieron que se apliquen las penas mínimas previstas para cada delito y consideraron las confesiones como un atenuante.

El caso

La víctima era un integrante de la Gendarmería Nacional, que estaba próximo a retirarse, cuando fue asesinado el 7 de noviembre de 2024 en la esquina de Atahualpa y Villegas, en El Palomar, partido de Morón. Había descendido de un vehículo conducido por otro miembro de la fuerza cuando fue abordado por una banda que intentó apoderarse del auto.

crimen del gendarme en el palomar

La investigación estuvo a cargo de los fiscales Pablo Masferrer y Fernando Cappello. Los acusados fueron detenidos en los días posteriores al homicidio a partir de tareas de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Morón.

Según reconstruyeron, los sospechosos escaparon en un Toyota Etios que había sido robado un día antes en La Matanza. El vehículo fue incendiado en Fuerte Apache, barrio del que eran oriundos los acusados.

En el momento del ataque, cuatro de los acusados descendieron del vehículo, todas armadas, y abordaron a López y al otro integrante de Gendarmería que conducía el auto. La situación derivó en un tiroteo que frustró el robo.

Aunque López alcanzó a alejarse unos metros, recibió un disparo en la axila y murió desangrado en esa esquina. Junto a su cuerpo, los investigadores hallaron su pistola Bersa calibre .380.

crimen del gendarme en el palomar
Los fiscales solicitaron penas de entre 18 y 22 años de prisión para los integrantes de la banda imputada

Poco después, los investigadores determinaron que los acusados formaban parte de una célula de “Los Beibys”, una organización dedicada al robo de vehículos en el oeste del conurbano. Fuentes policiales estiman que el grupo contaba con al menos 15 integrantes, que se alternaban para cometer los hechos.

El otro hecho que fue juzgado

Durante la audiencia, también se trató otro expediente, en el que Giménez Ojeda quedó vinculado por un enfrentamiento armado registrado el 20 de noviembre de 2024 frente al Shopping Nine, en Moreno. En ese hecho viajaba en una camioneta Volkswagen Tiguan junto con Rodrigo Nicolás Arce y Marcos Matías Gómez.

La Policía interceptó el vehículo y se produjo un tiroteo en el que uno de los sospechosos murió y un efectivo resultó herido de gravedad. Los restantes ocupantes fueron detenidos; uno de ellos tenía una lesión de bala en una pierna.

Al ser detenido, Giménez Ojeda había dado una identidad falsa, pero los investigadores lograron establecer quién era y comprobaron que tenía pedido de captura por el homicidio de López. Por ese motivo, el expediente fue remitido al Departamento Judicial de Morón.

Por esto, para Arce y Gómez, la Fiscalía pidió 14 años de prisión por tentativa de homicidio agravado contra personal policial, portación ilegal de arma de guerra, encubrimiento agravado por ánimo de lucro y resistencia a la autoridad. Ambos también reconocieron su participación.

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