Sofía Calzetti: “Mi papá me sentó y me dijo, ‘¿qué sos vos, botinera?’ Yo no te crie para esto”

María Laura Santillán Con Sofía Calzetti

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La vida de Sofi cambió casi de un día para otro. Estudiaba y trabajaba en Buenos Aires, se enamoró de Kun Agüero y en 2019, a los 21 años, se fue a vivir a Manchester con él. Fueron meses de soledad en otro país, sin su familia, sin sus amigas. La vida volvió a cambiar bruscamente cuando Sergio tuvo que dejar el fútbol por problemas de salud. Hoy elige dedicarse a la moda, es empresaria textil y tiene su propia marca. Sergio, Sofía y la pequeña Olivia, reparten sus días en tres países: EEUU, Argentina y Uruguay.

– Cuando sucede lo de Sergio y de un momento a otro deja su carrera, no teníamos organizado cómo iba a continuar, no fue un retiro programado. Teníamos que decidir dónde ir y la elección fue Uruguay. Legalmente residimos ahí.

– Siete años juntos ¿es mucho?

– Es bastante para mi edad, lo conocí a los 21 años y hoy tengo 29. Conoció una Sofía y hoy soy otra. Crecí un montón al lado de él.

“SERGIO SIEMPRE ME GUSTÓ”

– ¿Te acordás de lo primero que te enamoró?

– Siempre me gustó, era mi referencia de hombre a nivel físico, morocho, barbita, siempre me pareció un chico lindo, interesante. Y cuando lo conocí fue súper loco porque sentí como que nos conocíamos de siempre, fue un vínculo que fluyó rápido. Por su fama obviamente casi todos los argentinos lo conocemos, y yo conocía a la familia de él porque vivían en el mismo barrio en que vivía mi mejor amiga. Cuando éramos chicos salíamos con los hermanos, nos juntábamos. Nunca lo había visto porque vivía afuera, pero lo sentía de alguna forma cercano. Nos fuimos a vivir inmediatamente.

"Yo conocía a la familia de él porque vivían en el mismo barrio en que vivía mi mejor amiga", explicó Sofía Calzetti (Fotos de Gustavo Gavotti)

- Después de que se conocieron, ¿cuánto tardaste en viajar a verlo a Manchester?

– Muy poco. Lo conocí acá, a los días me enteré que se iba y él me dijo: “yo por tres meses no voy a volver”. Al tiempo me dice, “¿no estás para venir vos?” Y terminé yéndome.

– ¿Le dijiste que sí?

– Sí, sí, sí, imagínate, 21 años. Me súper entusiasmaba la idea de ir, de conocerlo, obviamente con un montón de nervios. Pero en ese momento no procesaba quizás las cosas como hoy en día.

– Ya eras mayor de edad.

– Era mayor de edad, pero más niña en mi cabeza, más del impulso, de querer vivir y conocer.

– ¿Vivías con tus viejos?

– Vivía con mi papá, mis papás están separados. Para mi papá fue muy fuerte, muy shockeante. Mi papá es una persona que me acompaña a todos lados.

“FUE MUY SHOCKEANTE PARA MI PAPÁ CUANDO LE FUI A PLANTEAR QUE ME IBA CON SERGIO A MANCHESTER”

– Hoy vino con vos.

– A todos lados. Llego a Buenos Aires, me va a buscar al aeropuerto, trabajamos juntos, estamos todo el día juntos. Mi papá toda la vida fue así, nos llevaba, nos traía, cuando empezamos a salir nos buscaba por el boliche, siempre estuvo y fue muy shockeante para él cuando le fui a plantear esto.

– Te ibas por unos días nada más.

“PAPÁ ME SENTÓ EN UN SILLÓN Y ME DIJO: YO NO TE CRIE PARA ESTO, ¿QUÉ SOS? ¿BOTINERA?”

- Sí, pero para él, irme de repente con una persona que no conocía, y con los prejuicios que hay con los jugadores de fútbol… Recuerdo sus palabras, me sentó en un sillón de mi casa y me dijo: “yo no te crie para esto, ¿qué sos vos, botinera? No entendía.

– Los prejuicios tienen que ver con que son mujeriegos, ¿por ejemplo?

– Yo creo que sí, con lo que se ve de un jugador de fútbol, se habla siempre de que es mujeriego, de la infidelidad, de que no te toma en serio, de que te falta el respeto. Soy la única hija mujer, para mi papá, su reina.

María Laura Santillán con Sofía Calzetti: “mi papá me sentó en un sillón y me dijo: ¿qué sos vos, botinera? yo no te crié para esto”

“EL ME PLANTEÓ: YO ESTOY PARA TODO O NADA”

– Te fuiste igual.

– Me fui igual. Y al poco tiempo me fui a vivir. Él vino para acá, hubo una presentación, ni bien llegó vino directamente a mi casa a conocer a toda mi familia. Y mi familia, mi papá más que nada, se dio cuenta que la cosa iba en serio. Al tiempo fue la Copa América en Brasil y me fui con él. Nos fuimos de vacaciones con su familia, las hermanas me pinchaban, ¿pero ustedes, qué son?” Ya éramos novios sin decirlo. Me planteó, “yo no creo en las relaciones a distancia, yo estoy para todo o nada”. Me arriesgué y me fui sin pensarlo demasiado.

“EMPEZAMOS DE UNA MANERA MÁS INTENSA, MÁS TÓXICA”

– ¿De movida él te dijo “yo quiero una familia, quiero hijos”?

– No, no fue un tema hablado o pensado desde un primer momento. Yo siempre tuve en mente que iba hacia algo serio. Cuando empecé a estar con él, hablaba con mi psicóloga de su hijo Benjamín. Me dijo: si vos querés joder con él, tu relación con el hijo no es tan importante, si vos querés formar una familia con él, el hijo va a ser el hermano de tus hijos. Y me cayó una bomba. Me di cuenta que proyectaba una vida con él. Creo que estuvo bien esperar los años que esperamos porque trabajamos mucho la relación. Nuestra relación empezó de una manera y hoy en día es completamente otra. Empezamos de una manera más intensa, quizás más tóxica. Hicimos terapia cada uno por su cuenta, hicimos alguna vez terapia de pareja, fuimos puliendo mucho los dos la relación antes de la llegada de Olivia.

María Laura Santillán con Sofía Calzetti: “nuestra relación empezó de una manera intensa, tóxica”

– ¿Cómo es como padre, por ejemplo, cuando vos te vas?

– Cuando vivimos en Miami es más fácil hacer algunas actividades con ella, no es una persona tan conocida como acá. Los jueves en Miami, Olivia tiene gimnasia artística y él la lleva y está metido en el medio de todas las mamás. A mí a veces me altera no poder tenerla en control, él tiene mucha más calma, paciencia y se encarga de eso.

– ¿Te vas con ella a todos lados? ¿Vive en los tres países?

– Sí, ella viaja con nosotros para todos lados. Fui armando mis rutinas en los diferentes lugares. Cuando él dejó de jugar de un día para el otro, estábamos rondando por hoteles, era súper estresante y cansador. Quedamos sin rumbo de un día para el otro, no teníamos casa en ningún lado, la casa estaba en Barcelona, pero ahí no nos íbamos a quedar, no teníamos nuestro lugar. Entonces me armé un ecosistema en cada lugar para estar tranquilos, cómodos y sentirnos en casa.

– Por ejemplo, ¿vas a todos lados con el maquillaje, la ropa, viajás con todo?

– Sí, en parte tengo en las diferentes casas y también las cosas viajan conmigo.

"Los jueves en Miami, Olivia tiene gimnasia artística y él la lleva y está metido en el medio de todas las mamás", contó Sofía Calzetti en entrevista con María Laura Santillán

– ¿No es un tema toda esa organización?

– Hoy no, cuando Olivia tenga que estar escolarizada va a ser diferente, hay que tomar una decisión. Es una decisión que me cuesta tomar porque cada lugar tiene lo suyo.

– A diferencia de otras influencers o creadoras de contenido, desde que tenés tu propia marca de ropa no está apoyada en tu figura. Hay modelos de distintas edades y perfiles que muestran la ropa.

– Lo que yo quise armar con Zettia, mi marca, es una empresa en sí, más allá de quien yo sea. Obviamente que en cada reunión que estoy con la gente de comunicación, de marketing me dicen que mi imagen rinde y quieren apoyarse en eso. Entonces en el último tiempo fui apareciendo mucho más, pero no quiero que 100% dependa de mi imagen, sino ser la directora creativa, estar detrás del proyecto en sí, de los diseños. Todo eso es 100% mío y del equipo.

– ¿Qué hace tu papá en la empresa?

– Mi papá se encarga de todo, tiene muchos años de experiencia en el mundo textil, siempre se dedicó a eso. Empezó acompañándome como me acompañó hoy acá y terminó involucrado y liderando el equipo. Tiene un porcentaje, la empresa es mía y de Sergio y un porcentaje le dimos a él por el gran trabajo que hace.

– O sea que tienen emprendimientos en común con Sergio.

– Sí, de este me ocupo el 100%. Siempre escucho su opinión y de su equipo porque la tienen clara en los negocios y me aportan.

– ¿De sus emprendimientos tenés parte?

– Ser parte societaria, no, pero sí soy parte en las creaciones de las marcas, en los diseños, estoy involucrada en todo. Participo de un montón de reuniones, pero no en la parte societaria.

– ¿Te contratan? ¿Lo hacés de onda?

– No, lo hago porque estoy todo el tiempo con él y creo que para él es importante mi opinión. Y como mujer de él opino, tiene un grupo de trabajo con el que tenemos un muy buen vínculo y participo de todas las reuniones.

– ¿Te gustaría estar en alguna otra con él?

– No, hoy en día no, porque lo de él es de él. Si armamos algo en conjunto desde cero, planeando entre los dos podría ser tranquilamente. Hay algo que me gustaría hacer con él, a mí me gusta mucho la remodelación de las casas, la decoración y demás, en Miami lo llaman flipping. Me pondría en sociedad para comprar propiedades, remodelarlas y venderlas. Eso sí es algo que me gustaría hacer en conjunto.

– ¿Se está enterando ahora?

– No, él sabe que me gusta eso, siempre me dice que tengo buen gusto. Y hemos alquilado departamentos que remodelé, les da un upgrade, los levanta. Si pensáramos hacer algo en conjunto iría por ahí porque a él le encanta la construcción. Entonces podríamos tener un nuevo negocio.

"Como mujer de él opino, tiene un grupo de trabajo con el que tenemos un muy buen vínculo y participo de todas las reuniones", dijo Sofía Calzetti

– Listo.

– Lo voy a plantear.

– Y están los roles, cada uno se dedica a algo que no compite, que se complementa.

– Sí, ¿te ponemos a vos también?

– Jajaja, no, a mí no. ¿Es tan divertido el Kun como parece?

– Es divertido. Obviamente no es lo mismo cuando una cámara está prendida que cuando está la cámara apagada. Tiene esos momentos de diversión y también tiene momentos en que es súper tranquilo.

– ¿Te sedujo en algún momento que te hiciera reír?

– No sé si es una de las cosas. Me divertía con él en los planes que hacíamos juntos. Suena feo, pero no soy muy de reírme. No es que sea una amarga, pero, ¿viste que hay gente que se ríe por todo? ¿Que todo le causa gracia? No soy ese tipo de persona. Su compañía es divertida.

“EN EL INICIO HABÍA MUCHOS CELOS DE ÉL HACIA MÍ. YO SOY MUY LIBRE, NO ME GUSTA QUE ME HINCHEN PORQUE SOY 100 % FIEL”

– Al principio, dijiste, la relación era tóxica. ¿A qué llamas tóxico? ¿Eran celosos y posesivos?

– Y sí, en un inicio había muchos celos, más que nada de él hacia mí, porque yo no me considero una persona celosa. Él no me conocía, el vínculo era así, por suerte con el tiempo lo trabajamos un montón. Yo soy muy libre, relajada. No me gusta mucho que me hinchen porque no hago nada, porque me gusta estar tranquila, me gusta estar en paz y soy una persona 100% fiel, no estoy pensando en otra cosa. No me manejo de esa manera ni me parece sana.

– ¿No te pasó a vos teniendo en cuenta que había tenido dos mujerones a su lado?

– Sí, pero no en ese sentido, es pasado, tampoco nunca vi nada que me haga ruido. Creo que los celos son algo sin fundamento, que son fantasmas que uno tiene en la cabeza. Otra cosa es cuando uno ve algo, ya estamos hablando de otro tema. Pero inventarme o tener celos porque sí, no.

– O sea que era tóxico él, no vos.

– Bueno, pero se arma una dinámica, por ahí él arrancaba con algún cuestionamiento y en ese momento yo no tenía las herramientas para administrar eso. Entonces empezás a responder mal y empieza la pelea, se arma una tensión que no está bien. Y hoy aprendimos ambos a manejar todo eso.

“ME HA DICHO A LAS 5 DE LA MAÑANA: LLEVAME AL HOSPITAL. CREO QUE ERAN ATAQUES DE PÁNICO”

– Atravesaron juntos un momento muy duro cuando Sergio tuvo el problema en el corazón y le dijo el médico que ya no podía jugar. Muy difícil, para él y para vos acompañarlo y contenerlo.

– Sí, más que nada para él. A mí es algo que se me da bien manejar esas situaciones o sostener, logro mantener la calma y eso hace también que lo pueda guiar a él a bajar. El episodio fue muy feo, pero creo que lo peor fue el post, cómo quedó él después de haber sentido que casi tocó la muerte. No me imagino estar en sus pies, ni entender lo feo que debe haber sido, pero hubo momentos posteriores, no diagnosticados, que yo llamo a mi criterio ataques de pánico, cuando se sentía mal. Me ha dicho a las 5 de la mañana: llevame al hospital. Hubo situaciones así.

– ¿Lo llevaste?

– No, porque lo pude bajar y calmar en el momento, me daba cuenta que no era algo real sino que era la cabeza.

– ¿Alguien te había explicado qué hacer?

– No. Hubo dos momentos puntuales que me vienen a la cabeza. El primero fue cuando después de todo lo que le sucedió nos fuimos a Andorra a descansar. Estábamos viendo una serie en que el personaje terminaba internado con el pi pi pi del hospital y él se puso mal y me dijo: veo verde. Lo calmé, no me alteré ante lo que él me dijo y él fue bajando. Otra situación acá en que me pidió: llevame al hospital. Ahí sí me asusté. Me levanté sin saber qué hacer, lo primero que hice fue llamar a mi papá y no atendió, llamé a su representante. Decía, ¿qué hago? En esa situación, totalmente dormida, ¿a dónde ir? ¿dónde llevarlo? Tampoco es una persona normal. Me atendió su representante y en el mismo momento a él lo atendió a las 5 de la mañana su cardiólogo, que lo conoce perfecto y lo bajó, lo manejó. Después fuimos a hacer un chequeo y estaba perfecto.

– Es muy impresionante que no te hayas asustado la primera vez en que te dijo: me siento mal.

– No sé por qué. Porque nadie nunca me explicó. Siento que capaz los momentos complejos, en cualquier circunstancia, tengo un temple y puedo manejarlo tranquilo.

– Los ataques de pánico son miedo. ¿Él sigue sintiendo miedo por momentos?

– Creo que tiene pequeños episodios donde siente miedo, cuando hace deporte siempre está midiéndose. No puede tomar cafeína, no toma Coca Cola y a veces está tomando un café y dice: “para mí no me trajeron café descafeinado”, el miedo se percibe un poquito. Son comentarios pequeños, pero me imagino que le debe haber quedado algún tipo de miedo, no debe ser no haber sido nada grato lo que vivió.

– Y porque le avisaron que le podía volver a pasar si no se cuidaba.

– En realidad se hizo una ablación y supuestamente el problema queda solucionado, le queman ese conducto y se supone que no va a volver a generar lo mismo. Pero el médico lo que sí le dijo después de la ablación es: Sergio, yo puedo subirte arriba a una cinta y medirte a alta velocidad pero nunca voy a poder medir el estrés de un partido, todo lo emocional que a uno le pasa, eso no hay forma de medirlo.

– Después vino la desazón de no poder ir a jugar el Mundial en Qatar.

– Cuando él llega a Barcelona, empieza con una dieta súper específica y a ponerse totalmente en forma para llegar en condiciones al Mundial de Qatar, era su objetivo. Ese fue mi gran miedo cuando él dejó de jugar, yo fui a Qatar preparada. El dejó de mirar fútbol por completo, no miraba más nada. ¿Qué va a pasar en el Mundial? Yo iba preparada para sostener y al final él lo disfrutó más que nadie, lo vivió con alegría. Para mí fue sorprendente el lugar que él encontró, empezó con el stream, iba a visitar a los chicos, se reía, él se sintió parte de todos modos.

"Siento que capaz los momentos complejos, en cualquier circunstancia, tengo un temple y puedo manejarlo tranquilo", aseguró Sofía Calzetti (Fotos de Gustavo Gavotti)

– Tampoco se enfrió la relación con Messi.

– No, siempre ellos continuaron. Se conocen desde muy chicos, crecieron juntos desde los 17 años. Siempre durmieron juntos, concentraron juntos, formaron un vínculo que se mantuvo en el tiempo.

– No estás más con tus compañeros, con tus amigos, con tu equipo. Es un duelazo.

– Sí. Y más allá de eso, dejar de hacer lo que sabés hacer, lo que hiciste toda tu vida, lo que te dio tanto. Es fuerte, pero creo que él encontró una salida espectacular porque es un chico que tiene muchos intereses de un montón de temas diferentes. Se metió en la construcción, el stream, tiene mil proyectos, está todo el tiempo en movimiento. Ahora es representante, está haciendo un montón de cosas que le mantienen la cabeza ocupada y está buenísimo. Ahora se está metiendo a ayudar chicos que están en inferiores para que en algún momento tengan la posibilidad de llegar. El fútbol va a ser algo que lo va a atravesar toda la vida. Y además tiene otros intereses.

– El fútbol atraviesa también a sus hijos, hoy a Benjamín y quizás a Olivia un día, hay mucho fútbol femenino en Estados Unidos.

– Si, es verdad. Benja está jugando hoy en Independiente, ahora se fue al Inter de Miami, está 100% metido y toda la familia respira fútbol.

– ¿Habrá más hijos?

– Puede que sí. Me gustaría uno más, sí, sí, sí.

– Olivia tiene dos años.

– Pensé que para este momento ya tendría otro, que se llevarían dos años y al final sentí que era muy pronto. La maternidad es intensa, es hermosa, pero requiere demasiado de uno y sentí que no era el momento. Quizás pronto sí. Me gustaría que Olivia se críe con algún hermano cercano, iremos pensándolo y viendo.

– Escuché que te querías casar.

– No es algo que hoy me perturbe la cabeza, pienso más en tener otro hijo. A menos que venga una propuesta, yo pienso más en tener otro hijo que en casarme. Pero sí es una experiencia que antes de morir me gustaría vivir.

– Por tener otro hijo hay un poco más de apuro ¿Cuánto pesa en este apuro haber vivido con dos hermanos con poca diferencia de edad?

– No me imagino mi vida sin mis hermanos, por eso pienso lo mismo para Olivia. Tiene a Benja obviamente, pero es mucha la diferencia de edad. Sería lindo para ella poder compartir con un hermano.

– ¿Cómo es Benja con Olivia?

– Súper bien, Benja se muere de amor, ahora compartimos en Miami muchos días, la ve y se le iluminan los ojos, no puede creer lo que es.

– ¿Cómo imaginas el casamiento? ¿Tu papá llevándote al altar?

– Sí, eso sí, sin dudas. Es una de las cosas que me gustaría vivir, sin dudas. Hoy se usa mucho que las bodas sean en diferentes destinos, pero, ¿cómo hago mover a tanta gente? Mis abuelos son grandes. Sería en Buenos Aires. Me gustaría tener reunida mi gente, tengo un grupo de amigas de toda la vida, somos 15. Reunir a todos y disfrutar.

– ¿Qué dice el Kun de la idea del casamiento?

– No lo hablamos muy frecuentemente. Ha surgido alguna vez “si, en algún momento hacemos…” Pero no es algo que ocupa nuestras conversaciones.

- Estudiaste abogacía.

– No sé por qué tenía en la cabeza que quería ser escribana, tenía que estudiar abogacía y empecé en la UBA. No sentí que fuera algo para mí. Después me cambié a martillera pública y lo hice, trabajaba en una inmobiliaria. Después conocí a Sergio, me fui para Manchester. Tuve un período en que sentía que estaba con mucho tiempo libre, decía: ¿qué voy a hacer de mi vida? Sentía que no tenía un talento explícito o algo que me moviera demasiado, una pasión. Hacía mucha gimnasia, era lo que me mantenía activa y lo que me sacaba un poco de estar sola.

“HUBO MOMENTOS DONDE DIJE: TENGO TODO Y NO SOY DEL TODO FELIZ, ES DURA LA VIDA DE LA MUJER DEL JUGADOR”

– Estabas muy sola. Él estaba jugando y vos estabas en tu casa sin tu familia y sin tus amigos.

– Sí, para mí es dura la vida de la mujer del jugador, es una vida muy solitaria en lugares que quizás uno no elige estar. Manchester, una cultura totalmente distinta, un clima con lluvia todo el día, gris, no ves el sol.

María Laura Santillán con Sofía Calzetti: “hubo momentos en que decía, ‘tengo todo y no soy del todo feliz’. Es dura la vida de la mujer de un jugador”

– Hay una fantasía de que la mujer del jugador tiene mucha plata y se compra carteras caras y viaja por el mundo. No se parece a lo que estás contando.

– No, no, no, porque eso al final no te llena ningún vacío. De hecho hubo momentos donde dije, “tengo todo y y y no soy del todo feliz”. Es difícil. Pasé a los 21 años de un grupo de amigas enorme, de mi familia y de un montón de actividad a encontrarme sola, lejos, siguiendo la vida de otra persona, porque no es la tuya. Para mí fue duro.

– ¿Y lo resolviste creando el emprendimiento de ropa?

– De esa forma empecé a ver hacia dónde iba. Primero mucha terapia y buscar. Es difícil a veces encontrar lo que a uno le gusta hacer.

– Estabas aburrida también.

– Recontra, recontra.

“ESTOY POR ABRIR MI PRIMER LOCAL, EN UN MOMENTO COMPLICADO EN QUE MUCHAS EMPRESAS ESTÁN CERRANDO”

– Tenes muy buen gusto, pero te dedicás solo a la ropa deportiva.

– Después de la pandemia hubo un antes y un después en la forma de vestirse, apareció el home office y demás. Surgió el wellness, el pilates, el cafecito, toda la tendencia que está. Entonces mi ropa es ropa de gimnasia, pero linda, por ahí vas a una clase de pilates, te vas a tomar un cafecito, o entrenás, te vas a caminar y siempre estás presentable. Combino el deporte con algo más urbano. Yo voy a la oficina con una calza, un bucito y un blazer arriba, es mi manera de vestir, estoy cómoda y preparada para todo el día. También mucho para viajar, la ropa está adaptada a mi vida y tengo los looks de aeropuerto. Una está más cómoda pero siempre bien vestida. Ahora estamos por abrir el primer local a la calle, en Palermo, estoy súper entusiasmada.

– Qué valiente.

– Sí, es un momento difícil, lo sé, pero creo que hay que arriesgarse. Todas las decisiones que uno toma siempre tienen la posibilidad de fallar. Sé que es un momento complicado, que hay muchas marcas que están cerrando. Es una apuesta, ojalá que vaya bien.