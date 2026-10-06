55 fotos de la cena por el 48° aniversario del CARI que se realizó en La Rural

El canciller Pablo Quirno y el presidente del CARI, Francisco de Santibañes 06 Oct, 2026 08:45 a. m. Actualizado: 06 Oct, 2026 02:43 p. m. EST El embajador del Reino Unido en Argentina, David Cairns En el centro, la actual embajadora de Israel en Argentina, Ahuva Spieler Reshef. A la izquierda, el embajador de Hungría, Péter Hlinka. A la derecha, la embajadora de Paraguay, Helena Felip Salazar El empresario Guillermo Stanley y el presidente del Banco Macro, Jorge Brito De izquierda a derecha: Hoshino Yoshitaka (Embajador de Japón), Fulvio Pompeo (miembro del Comité Ejecutivo del CARI), Grace T. Cruz-Fabella (embajadora de Filipinas) La periodista Cristina Pérez, que condujo el evento, y el ex ministro de Defensa y actual diputado Luis Petri Gonzalo Uriarte Herrera, embajador de Chile El dirigente del gremio SEIVARA, Cristian Jerónimo junto al presidente del CARI, Francisco de Santibañes y Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA Francisco de Santibañes y el ex legislador porteño Jorge Reta Grace T. Cruz-Fabella, embajadora de Filipinas Stewart Wheeler, embajador de Canadá El embajador de Ucrania en Argentina, Yurii Klymenko, junto al presidente del CARI, Francisco de Santibañes La analista política Graciela Römer participó del encuentro del CARI Roberto Russell (derecha). El académico y referente de las relaciones internacionales en la Argentina recibió el Premio a la Excelencia “Embajador Carlos Muñiz” (CARI) El analista político Ignacio Zuleta Puceiro, Federico Pinedo, José Octavio Bordón y el ex embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello Emilio Apud, ex secretario de Energía y Minería de la Nación durante el gobierno de Fernando de la Rúa Los diplomáticos de carrera Luis Castillo y Guillermo Hunt El embajador de Marruecos, Fares Yassir Ezequiel Herszage, jefe de gabinete corporativo de IRSA Riyad Alhalabi, embajador de Palestina El director del Centro de Estudios sobre Seguridad Hemisférica de la UBA, Juan Félix Marteau, presidente de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT) El embajador de España en Argentina, Joaquín María de Arístegui Laborde El embajador de Kuwait, Abdulaziz Mohammad Albisher Pablo Garzonio, subsecretario de Relaciones Internacionales y Cooperación Institucional de la Legislatura porteńa El ministro de Movilidad e Infraestructura de CABA, Pablo José Bereciartua La embajadora de Paraguay, Helena Felip Salazar El analista político Rosendo Fraga El embajador de Japón, Yoshitaka Hoshino, junto a Francisco de Santibañez Martín Redrado y Francisco De Santibañes Adalberto Rodríguez Giavarini y José Octavio Bordón, ex presidentes del CARI, junto al actual titular, Francisco de Santibañes Christian Asinelli, vicepresidente de la CAF, y el ex secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa, Juan Battaleme A la izquierda, el ex senador Federico Pinedo, El presidente de Havanna, Carlos Giovanelli y la economista Beatriz Nofal El embajador de Azerbaiyán, Ramzi Teymurov La directora de Control Policial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Cornelia Schmidt-Liermann, y el secretario de Culto, Agustín Caulo Iván Petrella El ex embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Arguello Eduardo Amadeo y Pablo Quirno El presidente de Cabrales SA, Martín Cabrales Halvor Saetre, embajador noruego en Argentina El canciller Pablo Quirno (CARI) El presidente del CARI, Francisco de Santibáñez (CARI) El embajador británico en la Argentina participa en un evento del CARI (CARI) El ex vicecanciller Fernando Petrella El analista y consultor político Fabián Perechodnik Gonçalo Teles Gomes, el embajador de Portugal en Argentina. Nunzia Locatelli y Marcos Bulgheroni El canciller Pablo Quirno junto a los embajadores de Marruecos, Arabia Saudita y Perú: Fares Yassir, Hatem Ghormulla G. Alghamdi y Carlos Chocano Burga (de izquierda a derecha) Lila Roldán Vázquez, secretaria general del CARI y Sarah Roberts, embajadora de Australia Lydia Barraza, Encargada de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Argentina Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos en Argentina, Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) junto a Martín Cabrales El canciller Pablo Quirno durante el cocktail El embajador de EEUU, Peter Lamelas, y su esposa Stephanie Lamelas El periodista José Claudio Escribano La diputada nacional Juliana Santillán Juan Martín Bulgheroni, jefe de Gabinete de Pan American Energy El 48° aniversario del CARI reunió a cerca de 400 invitados entre diplomáticos, empresarios y funcionarios Fotos: Gustavo Gavotti y CARI