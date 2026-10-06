55 fotos de la cena por el 48° aniversario del CARI que se realizó en La Rural

El Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), que preside Francisco de Santibañes, reunió a casi 400 invitados del ámbito público, el sector privado, el sindicalismo y el cuerpo diplomático

Cena anual CARI
El canciller Pablo Quirno y el presidente del CARI, Francisco de Santibañes
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Cena anual CARI
El embajador del Reino Unido en Argentina, David Cairns
Cena anual CARI
En el centro, la actual embajadora de Israel en Argentina, Ahuva Spieler Reshef. A la izquierda, el embajador de Hungría, Péter Hlinka. A la derecha, la embajadora de Paraguay, Helena Felip Salazar
Cena anual CARI
El empresario Guillermo Stanley y el presidente del Banco Macro, Jorge Brito
Cuatro personas con ropa formal posan de pie con copas en la mano durante un evento en un salón bien iluminado
De izquierda a derecha: Hoshino Yoshitaka (Embajador de Japón), Fulvio Pompeo (miembro del Comité Ejecutivo del CARI), Grace T. Cruz-Fabella (embajadora de Filipinas)
Cena anual CARI
La periodista Cristina Pérez, que condujo el evento, y el ex ministro de Defensa y actual diputado Luis Petri
Gonzalo Uriarte Herrera, embajador de Chile
Gonzalo Uriarte Herrera, embajador de Chile
Cena anual CARI
El dirigente del gremio SEIVARA, Cristian Jerónimo junto al presidente del CARI, Francisco de Santibañes y Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA
Cena anual CARI
Francisco de Santibañes y el ex legislador porteño Jorge Reta
Cena anual CARI
Grace T. Cruz-Fabella, embajadora de Filipinas
Cena anual CARI
Stewart Wheeler, embajador de Canadá
Cena anual CARI
El embajador de Ucrania en Argentina, Yurii Klymenko, junto al presidente del CARI, Francisco de Santibañes
Cena anual CARI
La analista política Graciela Römer participó del encuentro del CARI
Roberto Russell (derecha). El académico y referente de las relaciones internacionales en la Argentina recibió el Premio a la Excelencia “Embajador Carlos Muñiz”
Roberto Russell (derecha). El académico y referente de las relaciones internacionales en la Argentina recibió el Premio a la Excelencia “Embajador Carlos Muñiz” (CARI)
Cena anual CARI
El analista político Ignacio Zuleta Puceiro, Federico Pinedo, José Octavio Bordón y el ex embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello
Cena anual CARI
Emilio Apud, ex secretario de Energía y Minería de la Nación durante el gobierno de Fernando de la Rúa
Cena anual CARI
Los diplomáticos de carrera Luis Castillo y Guillermo Hunt
Cena anual CARI
El embajador de Marruecos, Fares Yassir
Cena anual CARI
Ezequiel Herszage, jefe de gabinete corporativo de IRSA
Cena anual CARI
Riyad Alhalabi, embajador de Palestina
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El director del Centro de Estudios sobre Seguridad Hemisférica de la UBA, Juan Félix Marteau, presidente de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT)
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El embajador de España en Argentina, Joaquín María de Arístegui Laborde
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El embajador de Kuwait, Abdulaziz Mohammad Albisher
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Pablo Garzonio, subsecretario de Relaciones Internacionales y Cooperación Institucional de la Legislatura porteńa
Cena anual CARI
El ministro de Movilidad e Infraestructura de CABA, Pablo José Bereciartua
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La embajadora de Paraguay, Helena Felip Salazar
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El analista político Rosendo Fraga
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El embajador de Japón, Yoshitaka Hoshino, junto a Francisco de Santibañez
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Martín Redrado y Francisco De Santibañes
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Adalberto Rodríguez Giavarini y José Octavio Bordón, ex presidentes del CARI, junto al actual titular, Francisco de Santibañes
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Christian Asinelli, vicepresidente de la CAF, y el ex secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa, Juan Battaleme
Cena anual CARI
A la izquierda, el ex senador Federico Pinedo, El presidente de Havanna, Carlos Giovanelli y la economista Beatriz Nofal
Cena anual CARI
El embajador de Azerbaiyán, Ramzi Teymurov
Cena anual CARI
La directora de Control Policial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Cornelia Schmidt-Liermann, y el secretario de Culto, Agustín Caulo
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Iván Petrella
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El ex embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Arguello
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Eduardo Amadeo y Pablo Quirno
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El presidente de Cabrales SA, Martín Cabrales
Cena anual CARI
Halvor Saetre, embajador noruego en Argentina
El canciller Pablo Quirno
El canciller Pablo Quirno (CARI)
El presidente del CARI, Francisco de Santibáñez
El presidente del CARI, Francisco de Santibáñez (CARI)
El embajador británico en la Argentina participa en un evento del CARI
El embajador británico en la Argentina participa en un evento del CARI (CARI)
Cena anual CARI
El ex vicecanciller Fernando Petrella
Cena anual CARI
El analista y consultor político Fabián Perechodnik
Cena anual CARI
Gonçalo Teles Gomes, el embajador de Portugal en Argentina.
Cena anual CARI
Nunzia Locatelli y Marcos Bulgheroni
Cena anual CARI
El canciller Pablo Quirno junto a los embajadores de Marruecos, Arabia Saudita y Perú: Fares Yassir, Hatem Ghormulla G. Alghamdi y Carlos Chocano Burga (de izquierda a derecha)
Cena anual CARI
Lila Roldán Vázquez, secretaria general del CARI y Sarah Roberts, embajadora de Australia
Cena anual CARI
Lydia Barraza, Encargada de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Argentina
Cena anual CARI
Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos en Argentina, Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) junto a Martín Cabrales
Cena anual CARI
El canciller Pablo Quirno durante el cocktail
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El embajador de EEUU, Peter Lamelas, y su esposa Stephanie Lamelas
Cena anual CARI
El periodista José Claudio Escribano
Cena anual CARI
La diputada nacional Juliana Santillán
Cena anual CARI
Juan Martín Bulgheroni, jefe de Gabinete de Pan American Energy
Cena anual CARI
El 48° aniversario del CARI reunió a cerca de 400 invitados entre diplomáticos, empresarios y funcionarios

Fotos: Gustavo Gavotti y CARI

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