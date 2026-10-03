Las 38 mejores fotos de la 52° Peregrinación Juvenil a Luján

Miles de fieles iniciaron la Peregrinación Juvenil a Luján durante la madrugada del sábado 3 de octubre 03 Oct, 2026 02:30 p. m. EST Los fieles llevaron rosarios, banderas y hasta estampillas Una intensa tormenta acompañó el inicio de la 52.ª edición de la caminata a Luján Los peregrinos avanzan con pilotos, paraguas y prendas impermeables bajo la lluvia La imagen de la Virgen de Luján partió rodeada de miles de fieles Grupos de fieles se concentraron alrededor del templo de San Cayetano antes de la partida La salida oficial de la Imagen Peregrina se realizó a las 10 de la mañana La caminata contempla un trayecto de unos 60 kilómetros hasta el santuario bonaerense El itinerario atraviesa los partidos de Tres de Febrero, La Matanza, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno y General Rodríguez Los asistentes se turnan para sostener la imagen religiosa durante el recorrido Varios peregrinos se cambiaron de ropa y calzado antes de ingresar a la Basílica La misa central está prevista para el domingo a las 7 de la mañana Se espera que la mayoría de los fieles llegue antes de la principal celebración religiosa de la peregrinación Algunos fieles también se confesaron durante la peregrinación Varias familias llevaron a niños para que vivan su primera peregrinación El lema de esta edición es “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos” Varios fieles rezaron y recibieron bendiciones en el Santuario San Cayetano antes de comenzar la marcha Los fieles partieron desde Liniers y caminaron 60 kilómetros hasta Luján El Santuario San Cayetano, donde comenzó la peregrinación Varios fieles piden por salud y la familia Los fieles también llevaron símbolos patrios como banderas y remeras que recuerdan a las Islas Malvinas El comienzo de la marcha de los fieles estuvo marcado por la tormenta que afectó al AMBA durante la mañana del sábado Los fieles se sacaron fotos con las estatuillas de la Virgen de Luján Fieles de distintos países de América del Sur formaron parte de la peregrinación Algunos puestos en la calle pusieron a la venta remeras para los fieles La misa en Liniers antes del comienzo de la peregrinación Una estampita de San Cayetano, el patrono del pan y del trabajo Los fieles escucharon atentamente la misa previa a la marcha, el motor para comenzar La 52ª edición de la peregrinación se extenderá hasta el domingo Los fieles llevaron rosarios, estatuillas, estampas e imágenes de la Virgen de Luján Los fieles se reunieron en San Cayetano antes de comenzar la peregrinación Varios fieles se sacaron fotos con la Virgen de Luján antes de comenzar la marcha La misa en San Cayetano marca el inicio, mientras que la central es el domingo a las 7:00 Los fieles llegaron desde distintos puntos del país En distintos puntos del trayecto había puestos que vendían pulseras, rosarios y souvenirs Una multitud de personas comenzó la peregrinación junto a las vías del ferrocarril en un día nublado Los pilotos marcaron los atuendos de los peregrinos por las intensas lluvias de la mañana Jóvenes y adultos participan de la 52° Peregrinación Juvenil a Luján Fotos de RS Fotos y Jaime Olivos*