Las 38 mejores fotos de la 52° Peregrinación Juvenil a Luján

Miles de fieles avanzan hacia la Basílica de Luján en una jornada nublada y con lluvias. Un amplio operativo de seguridad, salud y asistencia acompaña los 60 kilómetros de recorrido. La misa central se realizará el domingo a las 7

Peregrinación a Luján
Miles de fieles iniciaron la Peregrinación Juvenil a Luján durante la madrugada del sábado 3 de octubre
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Peregrinación a Luján
Los fieles llevaron rosarios, banderas y hasta estampillas
Peregrinación a Luján
Una intensa tormenta acompañó el inicio de la 52.ª edición de la caminata a Luján
Peregrinación a Luján
Los peregrinos avanzan con pilotos, paraguas y prendas impermeables bajo la lluvia
Peregrinación a Luján
La imagen de la Virgen de Luján partió rodeada de miles de fieles
Peregrinación a Luján
Grupos de fieles se concentraron alrededor del templo de San Cayetano antes de la partida
Peregrinación a Luján
La salida oficial de la Imagen Peregrina se realizó a las 10 de la mañana
Peregrinación a Luján
La caminata contempla un trayecto de unos 60 kilómetros hasta el santuario bonaerense
Peregrinación a Luján
El itinerario atraviesa los partidos de Tres de Febrero, La Matanza, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno y General Rodríguez
Peregrinación a Luján
Los asistentes se turnan para sostener la imagen religiosa durante el recorrido
Peregrinación a Luján
Varios peregrinos se cambiaron de ropa y calzado antes de ingresar a la Basílica
Peregrinación a Luján
La misa central está prevista para el domingo a las 7 de la mañana
Peregrinación a Luján
Se espera que la mayoría de los fieles llegue antes de la principal celebración religiosa de la peregrinación
Peregrinación a Luján
Algunos fieles también se confesaron durante la peregrinación
Peregrinación a Luján
Varias familias llevaron a niños para que vivan su primera peregrinación
Peregrinación a Luján
El lema de esta edición es “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”
Peregrinación a Luján
Varios fieles rezaron y recibieron bendiciones en el Santuario San Cayetano antes de comenzar la marcha
Peregrinación a Luján
Los fieles partieron desde Liniers y caminaron 60 kilómetros hasta Luján
Peregrinación a Luján
El Santuario San Cayetano, donde comenzó la peregrinación
Peregrinación a Luján
Varios fieles piden por salud y la familia
Peregrinación a Luján
Los fieles también llevaron símbolos patrios como banderas y remeras que recuerdan a las Islas Malvinas
Peregrinación a Luján
El comienzo de la marcha de los fieles estuvo marcado por la tormenta que afectó al AMBA durante la mañana del sábado
Peregrinación a Luján
Los fieles se sacaron fotos con las estatuillas de la Virgen de Luján
Peregrinación a Luján
Fieles de distintos países de América del Sur formaron parte de la peregrinación
Peregrinación a Luján
Algunos puestos en la calle pusieron a la venta remeras para los fieles
Peregrinación a Luján
La misa en Liniers antes del comienzo de la peregrinación
Peregrinación a Luján
Una estampita de San Cayetano, el patrono del pan y del trabajo
Peregrinación a Luján
Los fieles escucharon atentamente la misa previa a la marcha, el motor para comenzar
Peregrinación a Luján
La 52ª edición de la peregrinación se extenderá hasta el domingo
Peregrinación a Luján
Los fieles llevaron rosarios, estatuillas, estampas e imágenes de la Virgen de Luján
Peregrinación a Luján
Los fieles se reunieron en San Cayetano antes de comenzar la peregrinación
Peregrinación a Luján
Varios fieles se sacaron fotos con la Virgen de Luján antes de comenzar la marcha
Peregrinación a Luján
La misa en San Cayetano marca el inicio, mientras que la central es el domingo a las 7:00
Peregrinación a Luján
Los fieles llegaron desde distintos puntos del país
Peregrinación a Luján
En distintos puntos del trayecto había puestos que vendían pulseras, rosarios y souvenirs
Vista elevada de una multitud caminando por una calle con impermeables, vallas de seguridad, carpas y vías de tren a la derecha
Una multitud de personas comenzó la peregrinación junto a las vías del ferrocarril en un día nublado
Una multitud de personas con impermeables de colores camina por una calle asfaltada junto a vías de ferrocarril y vehículos
Los pilotos marcaron los atuendos de los peregrinos por las intensas lluvias de la mañana
Multitud de personas caminando por una calle asfaltada con impermeables de colores, abrigos y árboles al fondo
Jóvenes y adultos participan de la 52° Peregrinación Juvenil a Luján

Fotos de RS Fotos y Jaime Olivos*

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