Las 17 imágenes más impactantes del atentado del 11 de septiembre en EEUU que dieron la vuelta al mundo

Las fotografías capturaron los ataques que tuvieron lugar ese día en Nueva York y Washington y que transformaron la nación. Veinticinco años después, la mitad de los adultos estadounidenses consideran el 11-S como uno de los acontecimientos más trascendentales de sus vidas

Otra toma del vuelo 175 de United Airlines, que había salido del aeropuerto Logan de Boston con rumbo a Los Angeles con 65 personas a bordo AP
Otra toma del vuelo 175 de United Airlines, que había salido del aeropuerto Logan de Boston con rumbo a Los Angeles con 65 personas a bordo AP
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Personas huyen tras el derrumbe de las torres del World Trade Center, el 11 de septiembre de 2001, en Nueva York (Foto AP/Suzanne Plunkett, archivo)
Personas huyen tras el derrumbe de las torres del World Trade Center, el 11 de septiembre de 2001, en Nueva York (Foto AP/Suzanne Plunkett, archivo)
Peatones en el Bajo Manhattan observan el humo que se eleva del World Trade Center de Nueva York (AP/Amy Sancetta)
Peatones en el Bajo Manhattan observan el humo que se eleva del World Trade Center de Nueva York (AP/Amy Sancetta)
galeria aniversario ataque torres gemelas 11 septiembre 9/11
La gente se asoma a la ventana desde la torre norte, mientras intenta sobrevivir al incendio. Es una de las imágenes más recordadas e impactantes. Luego, desesperanzados, muchos de ellos tomarían una decisión que también sería capturada por las cámaras (REUTERS)
Una persona cae desde la torre norte del World Trade Center de Nueva York el 11 de septiembre de 2001, después de que terroristas estrellaran dos aviones secuestrados contra el World Trade Center y derribaran las torres gemelas de 110 pisos (AP/Richard Drew, Archivo)
Una persona cae desde la torre norte del World Trade Center de Nueva York el 11 de septiembre de 2001, después de que terroristas estrellaran dos aviones secuestrados contra el World Trade Center y derribaran las torres gemelas de 110 pisos (AP/Richard Drew, Archivo)
Humo que se eleva desde una de las torres del World Trade Center, mientras llamas y escombros estallan desde la segunda torre en Nueva York, el 11 de septiembre de 2001 (AP/Chao Soi Cheong)
Humo que se eleva desde una de las torres del World Trade Center, mientras llamas y escombros estallan desde la segunda torre en Nueva York, el 11 de septiembre de 2001 (AP/Chao Soi Cheong)
galeria aniversario ataque torres gemelas 11 septiembre 9/11
A las 10.05, hora local de Nueva York cayó la torre sur del complejo World Trade Center. Fue la primera en derrumbarse. El fuego en las bases generaba ardor en las zonas aledañas (Foto: Mario Tama)
Un helicóptero sobrevuela el Pentágono mientras el humo se eleva sobre el edificio en Washington, el 11 de septiembre de 2001 (AP/Heesoon Yim)
Un helicóptero sobrevuela el Pentágono mientras el humo se eleva sobre el edificio en Washington, el 11 de septiembre de 2001 (AP/Heesoon Yim)
galeria aniversario ataque torres gemelas 11 septiembre 9/11
Media hora después del colapso de la primera torre, la segunda también se desplomó. Fue a las 10.28 de la mañana. A pesar de ser la primera en ser atacada, fue la última en caer. La imagen compuesta refleja cómo se desvanece el edificio y genera una nube de polvo gigante. La vista es desde el río Hudson (REUTERS/Ray Stubblebine)
Los restos del World Trade Center permanecen entre los escombros en Nueva York, el 11 de septiembre de 2001 (AP/Alexandre Fuchs, File)
Los restos del World Trade Center permanecen entre los escombros en Nueva York, el 11 de septiembre de 2001 (AP/Alexandre Fuchs, File)
galeria aniversario ataque torres gemelas 11 septiembre 9/11
Un bombero pide ayuda a otros díez compañeros. La escena corresponde a los días posteriores al atentado, cuando aún buscaban sobrevivientes (US Navy)
El jefe de gabinete Andy Card le susurra al oído al presidente George W. Bush para informarle sobre los choques de aviones contra el World Trade Center, durante una visita a la escuela primaria Emma E. Booker, el 11 de septiembre de 2001, en Sarasota, Florida (AP/Doug Mills)
El jefe de gabinete Andy Card le susurra al oído al presidente George W. Bush para informarle sobre los choques de aviones contra el World Trade Center, durante una visita a la escuela primaria Emma E. Booker, el 11 de septiembre de 2001, en Sarasota, Florida (AP/Doug Mills)
Escombros y ceniza cubren las calles del Bajo Manhattan después de que dos aviones secuestrados se estrellaran contra las torres gemelas del World Trade Center, provocando el derrumbe de ambas, el 11 de septiembre de 2001, en Nueva York (AP/Boudicon One, Archivo)
Escombros y ceniza cubren las calles del Bajo Manhattan después de que dos aviones secuestrados se estrellaran contra las torres gemelas del World Trade Center, provocando el derrumbe de ambas, el 11 de septiembre de 2001, en Nueva York (AP/Boudicon One, Archivo)
Dos mujeres se abrazan mientras observan cómo arde el World Trade Center tras un ataque terrorista contra las torres gemelas en Nueva York, el 11 de septiembre de 2001 (AP/Ernesto Mora)
Dos mujeres se abrazan mientras observan cómo arde el World Trade Center tras un ataque terrorista contra las torres gemelas en Nueva York, el 11 de septiembre de 2001 (AP/Ernesto Mora)
Peatones huyen de la zona del World Trade Center de Nueva York, en el bajo Manhattan, el martes 11 de septiembre de 2001(AP/Amy Sancetta)
Peatones huyen de la zona del World Trade Center de Nueva York, en el bajo Manhattan, el martes 11 de septiembre de 2001(AP/Amy Sancetta)
Marcy Borders, la "dust lady". Su imagen fue una de las más icónicas del atentado a las Torres Gemelas. Falleció en 2015 víctima de un cáncer. (AFP)
Marcy Borders, la "dust lady". Su imagen fue una de las más icónicas del atentado a las Torres Gemelas. Falleció en 2015 víctima de un cáncer. (AFP)
galeria aniversario ataque torres gemelas 11 septiembre 9/11
Días después del atentado comenzaron a dejarse flores y recuerdos sobre los escombros. Según un dato oficial revelado este año, tan solo indentificaron los restos de 1.647 personas (el 60% de las 2.753 víctimas). En el 2021 fueron identificadas las víctimas 1.646 y 1.647 gracias a análisis de ADN

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