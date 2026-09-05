60 fotos: “El Baile de los Girondo”, la gala a beneficio del Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco

Los invitados respetaron el dress code con estética de los años 30 o personajes de los libros de Oliverio Girondo y Nora Lange

El baile de los Girondo
Walter D'Aloia Criado, presidente de la Asociación de Amigos del Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco, encabezó la gala en la icónica Mansión Estrugamou
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El baile de los Girondo
Patricia Nazar de Jaucourt, Teresa Bulgheroni, Pela Herrero y Aurora Ramos Taboada
El baile de los Girondo
Inés Etchebarne Mihanovich
El baile de los Girondo
Chantal de Erdozain y Teresa González Fernández
El baile de los Girondo
Ana Rusconi y su hijo Juan
El baile de los Girondo
Leopoldo Montes y Javier Iturrioz
El baile de los Girondo
Marina Achával
El baile de los Girondo
El embajador de España, Joaquín María de Aristegui Laborde, y su mujer, China Crespo Lasso De la Vega
El baile de los Girondo
Jorge Cometti, director del Museo Isaac Fernández Blanco. La fiesta, inspirada en una velada de los años 30, rindió homenaje a Oliverio Girondo y Norah Lange con música, tango, subasta y un desfile de invitados caracterizados
El baile de los Girondo
Sandra Castellanos de Waisman y Alejo Waisman
El baile de los Girondo
Luis Alberto Erize
El baile de los Girondo
Damián Romero y Laurencio Adot
El baile de los Girondo
La ministra de Cultura porteña, Gabriela Ricardes
El baile de los Girondo
Liz Mazzini
El baile de los Girondo
Carminne Dodero y Adrián Abate
El baile de los Girondo
Adriana Butorac de Supervielle
El baile de los Girondo
Sofía Pinto
El baile de los Girondo
Andrés Cigorraga Castex y Dafne Cejas
El baile de los Girondo
Sarita Argañaraz Escasany
El baile de los Girondo
Gloria Cesar y Wally Diamante
El Baile de los Girondo
Inés Etchebarne Mihanovich y Walter D"Aloia Criado
El baile de los Girondo
La recepción comenzó con un cóctel en los jardines de la residencia, acompañado por la ambientación musical de la orquesta “Sentimental Syncopators “, dirigida por Nicolás Acosta. Como un detalle divertido, en otro sector de la casa se desarrollaba “La otra fiesta”, una versión de un baile en un cafetín porteño, donde Marce Ariño, del grupo “Sentimental y Canyengue”, interpretó tangos reos, en una performance muy bien lograda
El baile de los Girondo
La inspiración en la literatura de Norah Lange tuvo uno de sus ejes en “45 días y 30 marineros”, presentado en 1933 con una fiesta alusiva en la icónica Casa de los Girondo, a la que asistió, entre otros, Federico García Lorca
El baile de los Girondo
Los salones fueron decorados por Gloria Cesar con una estética art decó a partir de flores, plumas y velas
El baile de los Girondo
Durante su discurso, Walter D’Aloia Criado destacó el gran aporte que la Asociación hizo durante el año al Museo en sus tres sedes, una inversión de $40 millones destinados especialmente a la puesta en valor de la Casa Girondo y a la construcción de 4 nuevas salas en la Casa Fernández Blanco, que se inaugurarán próximamente
El Baile de los Girondo
Wally Diamante, Carlos Entenza, Marina Achával y Javier Iturrioz
El Baile de los Girondo
Andrés Cigorraga Pradere Castex, María y Nicolás Cigorraga Castex, Blas Cigorraga y Dafne Cejas de Cigorraga Castex
El Baile de los Girondo
Javier Vinocurov y Joaquín Giani
El Baile de los Girondo
Guillermo Combal y Liana Moni
El Baile de los Girondo
Rodrigo Crespo y Sara Argañaraz Escasany
El Baile de los Girondo
Dafne Cejas y Antonella Graef
El Baile de los Girondo
Ignacio Quintana y Camila Pomar Noacco
El Baile de los Girondo
Dafne Cejas y Fabián Medina Flores
El Baile de los Girondo
La ministra consejera de la embajada de España, Pilar Terren, y José María García Moya
El Baile de los Girondo
Inés Poffo, Carolina Bidondo, Liliana Rossi Paz, Mariana Blardone y Cristina Tabolaro
El Baile de los Girondo
La mesa ganadora por mayor producción Diego Alexander, Inés Marino, Juan de Álzaga, Chelo Canton, Clara García Lanza, Federico de Álzaga, Laura Ocampo, Lía Nougues y Susana Marino de Álzaga
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Sara Argañaraz Escasany, Jazmín Crespo Argañaraz y Nori Álvarez Kaba
El Baile de los Girondo
Sol Bencich, la sirena en brazos de los marineros
El Baile de los Girondo
Gerardo Acevedo y Gloria Cesar, los ambientadores de la gala
El Baile de los Girondo
El menú estuvo inspirado en una propuesta pintada por Oliverio Girondo en 1930 y reproducida en los programas de mano
El baile de los Girondo
Cristina Tabolaro caracterizada como "La mujer etérea", uno de los personajes de Girondo, fue elegida como la mejor vestida de la noche
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Roberto Funes Ugarte
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Minnie Firpo y Darío D'Aloia
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La fachada de la Mansión Estrugamou, en Retiro
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Stelios Georgiades, embajador de Chipre
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Fabián Medina Flores
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Esteban Tedesco
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Carolina Bidondo
El baile de los Girondo
Josefina Bilbao y Francisco Martínez Cafferata
El baile de los Girondo
Inés María Poffo
El baile de los Girondo
Viviana Rueda, Eloísa Frederking y Fermín Alfaro
El baile de los Girondo
Leonardo Regino y Steven Wainer
El baile de los Girondo
Desiree Lait y Mariana Godoy Goette
El baile de los Girondo
Nori Álvarez Kaba y Sarita Argañaraz Escasany junto a Male Szackzak
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Diego Alexander y Clara García Lanza
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Juan José Agrelo
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Cintia Pérez y Camila Pomar Noacco
El baile de los Girondo
Minnie Firpo y Santiago Weinberger
El Baile de los Girondo
La fiesta estuvo organizada por un comité formado por Walter D’Aloia Criado, Inés Etchebarne Mihanovich, Gloria Cesar, Sol Bencich, Sara Argañaraz Escasany y Patricia Nazar de Jaucourt
El baile de los Girondo
“El Baile de los Girondo”, la gala a beneficio del Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco /// Fotos: Jaime Olivos y Gentileza HRC

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