60 fotos: “El Baile de los Girondo”, la gala a beneficio del Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco

Walter D'Aloia Criado, presidente de la Asociación de Amigos del Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco, encabezó la gala en la icónica Mansión Estrugamou
05 Sep, 2026 03:03 a. m. EST
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Patricia Nazar de Jaucourt, Teresa Bulgheroni, Pela Herrero y Aurora Ramos Taboada
Inés Etchebarne Mihanovich
Chantal de Erdozain y Teresa González Fernández
Ana Rusconi y su hijo Juan
Leopoldo Montes y Javier Iturrioz
Marina Achával
El embajador de España, Joaquín María de Aristegui Laborde, y su mujer, China Crespo Lasso De la Vega
Jorge Cometti, director del Museo Isaac Fernández Blanco. La fiesta, inspirada en una velada de los años 30, rindió homenaje a Oliverio Girondo y Norah Lange con música, tango, subasta y un desfile de invitados caracterizados
Sandra Castellanos de Waisman y Alejo Waisman
Luis Alberto Erize
Damián Romero y Laurencio Adot
La ministra de Cultura porteña, Gabriela Ricardes
Liz Mazzini
Carminne Dodero y Adrián Abate
Adriana Butorac de Supervielle
Sofía Pinto
Andrés Cigorraga Castex y Dafne Cejas
Sarita Argañaraz Escasany
Gloria Cesar y Wally Diamante
Inés Etchebarne Mihanovich y Walter D"Aloia Criado
La recepción comenzó con un cóctel en los jardines de la residencia, acompañado por la ambientación musical de la orquesta “Sentimental Syncopators “, dirigida por Nicolás Acosta. Como un detalle divertido, en otro sector de la casa se desarrollaba “La otra fiesta”, una versión de un baile en un cafetín porteño, donde Marce Ariño, del grupo “Sentimental y Canyengue”, interpretó tangos reos, en una performance muy bien lograda
La inspiración en la literatura de Norah Lange tuvo uno de sus ejes en “45 días y 30 marineros”, presentado en 1933 con una fiesta alusiva en la icónica Casa de los Girondo, a la que asistió, entre otros, Federico García Lorca
Los salones fueron decorados por Gloria Cesar con una estética art decó a partir de flores, plumas y velas
Durante su discurso, Walter D’Aloia Criado destacó el gran aporte que la Asociación hizo durante el año al Museo en sus tres sedes, una inversión de $40 millones destinados especialmente a la puesta en valor de la Casa Girondo y a la construcción de 4 nuevas salas en la Casa Fernández Blanco, que se inaugurarán próximamente
Wally Diamante, Carlos Entenza, Marina Achával y Javier Iturrioz
Andrés Cigorraga Pradere Castex, María y Nicolás Cigorraga Castex, Blas Cigorraga y Dafne Cejas de Cigorraga Castex
Javier Vinocurov y Joaquín Giani
Guillermo Combal y Liana Moni
Rodrigo Crespo y Sara Argañaraz Escasany
Dafne Cejas y Antonella Graef
Ignacio Quintana y Camila Pomar Noacco
Dafne Cejas y Fabián Medina Flores
La ministra consejera de la embajada de España, Pilar Terren, y José María García Moya