90 fotos: la recepción por el 201° Aniversario de la Declaratoria de la Independencia de Uruguay

El embajador Diego Cánepa abrió las puertas de su Residencia para la celebración que convocó a invitados de ambos países

201° aniversario de la declaratoria de la independencia nacional - Embajada de Uruguay
El embajador de Uruguay, Diego Cánepa, durante su discurso en la recepción oficial
Guardar
201° aniversario de la declaratoria de la independencia nacional - Embajada de Uruguay
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto a Mirtha Legrand
201° aniversario de la declaratoria de la independencia nacional - Embajada de Uruguay
El canciller, Pablo Quirno
201° aniversario de la declaratoria de la independencia nacional - Embajada de Uruguay
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio
201° aniversario de la declaratoria de la independencia nacional - Embajada de Uruguay
El secretario de la Presidencia de Uruguay, Alejandro Sánchez
201° aniversario de la declaratoria de la independencia nacional - Embajada de Uruguay
El embajador Diego Cánepa junto a su mujer, Cecilia Aiello, y sus hijas Ema y Clara
201° aniversario de la declaratoria de la independencia nacional - Embajada de Uruguay
Marcela Tinayre y Fabián Perechodnik
201° aniversario de la declaratoria de la independencia nacional - Embajada de Uruguay
El embajador de Israel, Eyal Sela
201° aniversario de la declaratoria de la independencia nacional - Embajada de Uruguay
El embajador de España, Joaquín María de Arístegui Laborde
201° aniversario de la declaratoria de la independencia nacional - Embajada de Uruguay
Mirtha Legrand y Marcela Tinayre junto al empresario Martín Cabrales, Fabián Perechodnik y Gino Bogani en el encuentro junto al embajador Diego Cánepa y su familia
201° aniversario de la declaratoria de la independencia nacional - Embajada de Uruguay
El diputado nacional, Fernando de Andreis
201° aniversario de la declaratoria de la independencia nacional - Embajada de Uruguay
El ex presidente del Banco Nación, Carlos Melconian
201° aniversario de la declaratoria de la independencia nacional - Embajada de Uruguay
El embajador de Perú, Carlos Chocano Burga
201° aniversario de la declaratoria de la independencia nacional - Embajada de Uruguay
Claudio Epelbaum, director ejecutivo del Congreso Judío Latinoamericano
201° aniversario de la declaratoria de la independencia nacional - Embajada de Uruguay
El empresario Gregorio Werthein
201° aniversario de la declaratoria de la independencia nacional - Embajada de Uruguay
Guillermo Stanley, Tato Lanusse y el diputado nacional, Fernando de Andreis
201° aniversario de la declaratoria de la independencia nacional - Embajada de Uruguay
Nicolás Pinto junto al Nuncio Apostólico, Michael Wallace Banach; la embajadora de la Soberana Orden de Malta, María Podestá; y Luis Guzman Castellanos
201° aniversario de la declaratoria de la independencia nacional - Embajada de Uruguay
El juez federal, Daniel Rafecas, y su mujer, Viviana Moscatelli
201° aniversario de la declaratoria de la independencia nacional - Embajada de Uruguay
El juez federal, Sebastián Casanello
201° aniversario de la declaratoria de la independencia nacional - Embajada de Uruguay
El empresario, Carlos Lorefice Lynch
201° aniversario de la declaratoria de la independencia nacional - Embajada de Uruguay
Se entonaron los Himnos Nacionales de Argentina y Uruguay
201° aniversario de la declaratoria de la independencia nacional - Embajada de Uruguay
Los funcionarios argentinos y uruguayos junto al embajador Diego Cánepa
201° aniversario de la declaratoria de la independencia nacional - Embajada de Uruguay
La jueza Marcela de Langhe, presidenta del Centro de Formación Judicial del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
201° aniversario de la declaratoria de la independencia nacional - Embajada de Uruguay
El ex embajador argentino en China, Diego Guelar
201° aniversario de la declaratoria de la independencia nacional - Embajada de Uruguay
El ex presidente, Ramón Puerta
201° aniversario de la declaratoria de la independencia nacional - Embajada de Uruguay
El titular de ADEPA, Martín Etchevers
201° aniversario de la declaratoria de la independencia nacional - Embajada de Uruguay
Adelmo Gabbi, presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y su mujer, Alicia Piccaluga de Gabbi
201° aniversario de la declaratoria de la independencia nacional - Embajada de Uruguay
Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, y su mujer, Myriam Levi, junto al embajador de Colombia, José Roberto Acosta Ramos
201° aniversario de la declaratoria de la independencia nacional - Embajada de Uruguay
El ex embajador argentino ante la ONU y los Estados Unidos, Jorge Argüello
201° aniversario de la declaratoria de la independencia nacional - Embajada de Uruguay
Carlos Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal
201° aniversario de la declaratoria de la independencia nacional - Embajada de Uruguay
Veljko Lazic, embajador de Serbia
201° aniversario de la declaratoria de la independencia nacional - Embajada de Uruguay
Fulvio Pompeo, secretario general y de Relaciones Internacionales del Gobierno porteño y secretario de Relaciones Internacionales del PRO
201° aniversario de la declaratoria de la independencia nacional - Embajada de Uruguay
El embajador de Georgia, Gvaram Khandamishvili
201° aniversario de la declaratoria de la independencia nacional - Embajada de Uruguay
Lilia Eugenia Rossbach Suárez, embajadora de México
201° aniversario de la declaratoria de la independencia nacional - Embajada de Uruguay
Gabriel Astarloa, decano de Derecho de la Universidad Austral
201° aniversario de la declaratoria de la independencia nacional - Embajada de Uruguay
Pablo Ferreri, presidente de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE); Sebastián y Gabriel Hochbaum, CEO y accionista de "El Observador", respectivamente; y el juez federal, Daniel Rafecas
201° aniversario de la declaratoria de la independencia nacional - Embajada de Uruguay
El juez federal, Mariano Llorens
201° aniversario de la declaratoria de la independencia nacional - Embajada de Uruguay
Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA)
201° aniversario de la declaratoria de la independencia nacional - Embajada de Uruguay
Josep Vives, delegado del Gobierno de Cataluña para el Cono Sur
201° aniversario de la declaratoria de la independencia nacional - Embajada de Uruguay
El juez federal Andrés Basso, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional
201° aniversario de la declaratoria de la independencia nacional - Embajada de Uruguay
Mauro Berenstein, presidente de la DAIA
201° aniversario de la declaratoria de la independencia nacional - Embajada de Uruguay
Diego Santilli, Pablo Quirno y Rogelio Frigerio
201° aniversario de la declaratoria de la independencia nacional - Embajada de Uruguay
Rodolfo D'Onofrio, ex presidente de River, y Zulemita Menem
201° aniversario de la declaratoria de la independencia nacional - Embajada de Uruguay
El empresario Mauricio Filiberti y Camila Pitana
201° aniversario de la declaratoria de la independencia nacional - Embajada de Uruguay
Tato Lanusse y Martín Cabrales
201° aniversario de la declaratoria de la independencia nacional - Embajada de Uruguay
Dora Sánchez
201° aniversario de la declaratoria de la independencia nacional - Embajada de Uruguay
Los jueces Marcela De Langhe y Mariano Llorens
201° aniversario de la declaratoria de la independencia nacional - Embajada de Uruguay
El abogado Eugenio Aramburu, socio del Estudio Pérez Alati
201° aniversario de la declaratoria de la independencia nacional - Embajada de Uruguay
Norberto Frigerio (La Nación)
201° aniversario de la declaratoria de la independencia nacional - Embajada de Uruguay
La embajadora de Paraguay, Helena Concepción Felip Salazar
201° aniversario de la declaratoria de la independencia nacional - Embajada de Uruguay
El Gran Rabino de la AMIA, Eliahu Hamra
201° aniversario de la declaratoria de la independencia nacional - Embajada de Uruguay
Ezequiel Herszage, jefe de Gabinete corporativo de IRSA
201° aniversario de la declaratoria de la independencia nacional - Embajada de Uruguay
Natalio Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC)
201° aniversario de la declaratoria de la independencia nacional - Embajada de Uruguay
Fabián Perechodnik
201° aniversario de la declaratoria de la independencia nacional - Embajada de Uruguay
Alejandro Veroutis
201° aniversario de la declaratoria de la independencia nacional - Embajada de Uruguay
Gino Bogani
201° aniversario de la declaratoria de la independencia nacional - Embajada de Uruguay
El ex diputado nacional, Facundo Suárez Lastra
201° aniversario de la declaratoria de la independencia nacional - Embajada de Uruguay
El asesor financiero, Javier Timerman
201° aniversario de la declaratoria de la independencia nacional - Embajada de Uruguay
El abogado y economista, Carlos Ruiz Lapuente, junto a la embajadora de la Soberana Orden de Malta, María Podestá, y Gino Bogani
201° aniversario de la declaratoria de la independencia nacional - Embajada de Uruguay
Mabel Rius, directora de Recursos Humanos, Comunicaciones y Servicios Generales de Grupo Newsan
201° aniversario de la declaratoria de la independencia nacional - Embajada de Uruguay
El ex diputado nacional, Roy Cortina
201° aniversario de la declaratoria de la independencia nacional - Embajada de Uruguay
Fernando Straface, PUENTE Holding/ Universidad Austral
201° aniversario de la declaratoria de la independencia nacional - Embajada de Uruguay
Francisco de Santibañes, presidente del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI)
201° aniversario de la declaratoria de la independencia nacional - Embajada de Uruguay
El analista político, Rosendo Fraga
201° aniversario de la declaratoria de la independencia nacional - Embajada de Uruguay
Marcelo Scaglione, ex subsecretario de Estado a cargo del acceso de Argentina a la OCDE
201° aniversario de la declaratoria de la independencia nacional - Embajada de Uruguay
El conductor de televisión, Fabián Doman
201° aniversario de la declaratoria de la independencia nacional - Embajada de Uruguay
El abogado Jean Jacques Bragard; el secretario de la Presidencia de Uruguay, Alejandro Sánchez; Christian Asinelli, vicepresidente Corporativo de Programación Estratégica de CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe; y Juan Robledo, director de "El Observador"
201° aniversario de la declaratoria de la independencia nacional - Embajada de Uruguay
El Gran Rabino de la Comunidad Sefardí de Buenos Aires, fundador y presidente de Menora, Isaac Sacca
201° aniversario de la declaratoria de la independencia nacional - Embajada de Uruguay
El embajador de Panamá, Juan Luis Correa Esquivel, junto al ex presidente Ramón Puerta y Pablo Garzonio, subsecretario de Relaciones Internacionales y Cooperación Institucional de la Legislatura porteña
201° aniversario de la declaratoria de la independencia nacional - Embajada de Uruguay
Mirtha Legrand junto al embajador Diego Cánepa y su mujer Cecilia
201° aniversario de la declaratoria de la independencia nacional - Embajada de Uruguay
El abogado, Jose Luis Puricelli
201° aniversario de la declaratoria de la independencia nacional - Embajada de Uruguay
Daniel Lipovetzky, secretario de Relaciones Internacionales de la municipalidad de La Plata
201° aniversario de la declaratoria de la independencia nacional - Embajada de Uruguay
Los empresarios Carlos Lorefice Lynch y Mariano Fernández
201° aniversario de la declaratoria de la independencia nacional - Embajada de Uruguay
El economista, Miguel Ángel Broda
201° aniversario de la declaratoria de la independencia nacional - Embajada de Uruguay
El humorista, Álvaro Navia
201° aniversario de la declaratoria de la independencia nacional - Embajada de Uruguay
El director ejecutivo del CIPPEC, Luciano Laspina
201° aniversario de la declaratoria de la independencia nacional - Embajada de Uruguay
Jorge Knoblovits, ex presidente de DAIA
201° aniversario de la declaratoria de la independencia nacional - Embajada de Uruguay
La ex diputada nacional, Margarita Stolbizer
201° aniversario de la declaratoria de la independencia nacional - Embajada de Uruguay
Diego Santilli y el Gran Rabino de la AMIA, Eliahu Hamra
201° aniversario de la declaratoria de la independencia nacional - Embajada de Uruguay
El embajador de Arabia Saudita, Hatem Ghormulla G. Alghamdi, y el embajador de la República Democrática del Congo, Daniel Marius Cibangu Kasonga Mubabinge
201° aniversario de la declaratoria de la independencia nacional - Embajada de Uruguay
Pablo Quirno y Rogelio Frigerio
201° aniversario de la declaratoria de la independencia nacional - Embajada de Uruguay
Diego Santilli
201° aniversario de la declaratoria de la independencia nacional - Embajada de Uruguay
Juan Anchorena y Sebastián Parigi, directivos del Automóvil Club Argentino
201° aniversario de la declaratoria de la independencia nacional - Embajada de Uruguay
La abogada Mariela López Tilli
201° aniversario de la declaratoria de la independencia nacional - Embajada de Uruguay
El economista, Miguel Boggiano
201° aniversario de la declaratoria de la independencia nacional - Embajada de Uruguay
El humorista, Roberto Peña
201° aniversario de la declaratoria de la independencia nacional - Embajada de Uruguay
Agustín Foti, director general de Clínica Cecchi
201° aniversario de la declaratoria de la independencia nacional - Embajada de Uruguay
Nelson Lipscher y Claudia Giaquinto, directores de "El Chamuyo Producciones"
201° aniversario de la declaratoria de la independencia nacional - Embajada de Uruguay
La recepción por el 201° Aniversario de la Declaratoria de la Independencia de Uruguay /// Fotos: Jaime Olivos

Temas Relacionados

Fotos al 100

Últimas noticias

Secuestraron 6 kilos de cocaína, armas y vehículos tras un operativo en San Juan: detuvieron a 4 hombres

Secuestraron 6 kilos de cocaína, armas y vehículos tras un operativo en San Juan: detuvieron a 4 hombres

El acusado de matar a un joven con una llave cruz en Neuquén reconoció el crimen y ahora espera una condena

Derrumbe en el hotel Dubrovnik: las familias de las víctimas repudiaron el intento de desvincular a los acusados

Disparos y persecución durante una maratónica fuga en el conurbano que terminó con un detenido

Una pareja de argentinos visitó la cascada más alta del mundo: “Fueron cinco horas de navegación y una de caminata por la selva”

Infobae América

El régimen de norcoreano amenazó con dar una “respuesta contundente e inmediata” tras la aprobación de EEUU de una venta de armas a Seúl

El régimen de norcoreano amenazó con dar una “respuesta contundente e inmediata” tras la aprobación de EEUU de una venta de armas a Seúl

La República Dominicana, en el lado correcto

“Salvado por un árbol de mango”: el dramático relato de un nepalí que sobrevivió a la mortal inundación

Sanae Takaichi expresó su “profunda tristeza” por las inundaciones en Nepal y pidió localizar a cinco japoneses desaparecidos

El Senado de Paraguay dio el visto bueno a la designación de nueva embajadora ante Estados Unidos

TELESHOW

Mario Pergolini quiso recordar su encuentro con Sandra Mihanovich pero se arrepintió de contar la anécdota: “Para qué lo dije”

Mario Pergolini quiso recordar su encuentro con Sandra Mihanovich pero se arrepintió de contar la anécdota: “Para qué lo dije”

Gran Hermano Generación Dorada definió a sus tres finalistas: quiénes lucharán por el premio mayor y las últimas nominadas

El gesto de Ángela Torres con una participante que se olvidó la letra en su presentación en Popstars: “No nos defraudes”

Emilia Attias frenó a Jimena Barón luego de que revelara un detalle de sus salidas juntas: "No se deschavan esas cosas"

La reacción de Mica Viciconte cuando sus compañeras le contaron cómo fue trabajar con Fabián Cubero: “No me gusta”