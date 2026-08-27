90 fotos: la recepción por el 201° Aniversario de la Declaratoria de la Independencia de Uruguay

El embajador de Uruguay, Diego Cánepa, durante su discurso en la recepción oficial
27 Ago, 2026 04:02 a. m. EST
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El jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto a Mirtha Legrand
El canciller, Pablo Quirno
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio
El secretario de la Presidencia de Uruguay, Alejandro Sánchez
El embajador Diego Cánepa junto a su mujer, Cecilia Aiello, y sus hijas Ema y Clara
Marcela Tinayre y Fabián Perechodnik
El embajador de Israel, Eyal Sela
El embajador de España, Joaquín María de Arístegui Laborde
Mirtha Legrand y Marcela Tinayre junto al empresario Martín Cabrales, Fabián Perechodnik y Gino Bogani en el encuentro junto al embajador Diego Cánepa y su familia
El diputado nacional, Fernando de Andreis
El ex presidente del Banco Nación, Carlos Melconian
El embajador de Perú, Carlos Chocano Burga
Claudio Epelbaum, director ejecutivo del Congreso Judío Latinoamericano
El empresario Gregorio Werthein
Guillermo Stanley, Tato Lanusse y el diputado nacional, Fernando de Andreis
Nicolás Pinto junto al Nuncio Apostólico, Michael Wallace Banach; la embajadora de la Soberana Orden de Malta, María Podestá; y Luis Guzman Castellanos
El juez federal, Daniel Rafecas, y su mujer, Viviana Moscatelli
El juez federal, Sebastián Casanello
El empresario, Carlos Lorefice Lynch
Se entonaron los Himnos Nacionales de Argentina y Uruguay
Los funcionarios argentinos y uruguayos junto al embajador Diego Cánepa
La jueza Marcela de Langhe, presidenta del Centro de Formación Judicial del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
El ex embajador argentino en China, Diego Guelar
El ex presidente, Ramón Puerta
El titular de ADEPA, Martín Etchevers
Adelmo Gabbi, presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y su mujer, Alicia Piccaluga de Gabbi
Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, y su mujer, Myriam Levi, junto al embajador de Colombia, José Roberto Acosta Ramos
El ex embajador argentino ante la ONU y los Estados Unidos, Jorge Argüello
Carlos Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal
Veljko Lazic, embajador de Serbia
Fulvio Pompeo, secretario general y de Relaciones Internacionales del Gobierno porteño y secretario de Relaciones Internacionales del PRO
El embajador de Georgia, Gvaram Khandamishvili
Lilia Eugenia Rossbach Suárez, embajadora de México
Gabriel Astarloa, decano de Derecho de la Universidad Austral
Pablo Ferreri, presidente de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE); Sebastián y Gabriel Hochbaum, CEO y accionista de "El Observador", respectivamente; y el juez federal, Daniel Rafecas
El juez federal, Mariano Llorens
Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA)
Josep Vives, delegado del Gobierno de Cataluña para el Cono Sur
El juez federal Andrés Basso, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional
Mauro Berenstein, presidente de la DAIA
Diego Santilli, Pablo Quirno y Rogelio Frigerio
Rodolfo D'Onofrio, ex presidente de River, y Zulemita Menem
El empresario Mauricio Filiberti y Camila Pitana
Tato Lanusse y Martín Cabrales
Dora Sánchez
Los jueces Marcela De Langhe y Mariano Llorens
El abogado Eugenio Aramburu, socio del Estudio Pérez Alati
Norberto Frigerio (La Nación)
La embajadora de Paraguay, Helena Concepción Felip Salazar
El Gran Rabino de la AMIA, Eliahu Hamra
Ezequiel Herszage, jefe de Gabinete corporativo de IRSA
Natalio Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC)
Fabián Perechodnik
Alejandro Veroutis
Gino Bogani
El ex diputado nacional, Facundo Suárez Lastra
El asesor financiero, Javier Timerman
El abogado y economista, Carlos Ruiz Lapuente, junto a la embajadora de la Soberana Orden de Malta, María Podestá, y Gino Bogani
Mabel Rius, directora de Recursos Humanos, Comunicaciones y Servicios Generales de Grupo Newsan
El ex diputado nacional, Roy Cortina
Fernando Straface, PUENTE Holding/ Universidad Austral
Francisco de Santibañes, presidente del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI)
El analista político, Rosendo Fraga
Marcelo Scaglione, ex subsecretario de Estado a cargo del acceso de Argentina a la OCDE
El conductor de televisión, Fabián Doman
El abogado Jean Jacques Bragard; el secretario de la Presidencia de Uruguay, Alejandro Sánchez; Christian Asinelli, vicepresidente Corporativo de Programación Estratégica de CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe; y Juan Robledo, director de "El Observador"
El Gran Rabino de la Comunidad Sefardí de Buenos Aires, fundador y presidente de Menora, Isaac Sacca
El embajador de Panamá, Juan Luis Correa Esquivel, junto al ex presidente Ramón Puerta y Pablo Garzonio, subsecretario de Relaciones Internacionales y Cooperación Institucional de la Legislatura porteña
Mirtha Legrand junto al embajador Diego Cánepa y su mujer Cecilia
El abogado, Jose Luis Puricelli
Daniel Lipovetzky, secretario de Relaciones Internacionales de la municipalidad de La Plata
Los empresarios Carlos Lorefice Lynch y Mariano Fernández
El economista, Miguel Ángel Broda
El humorista, Álvaro Navia
El director ejecutivo del CIPPEC, Luciano Laspina
Jorge Knoblovits, ex presidente de DAIA
La ex diputada nacional, Margarita Stolbizer
Diego Santilli y el Gran Rabino de la AMIA, Eliahu Hamra
El embajador de Arabia Saudita, Hatem Ghormulla G. Alghamdi, y el embajador de la República Democrática del Congo, Daniel Marius Cibangu Kasonga Mubabinge
Pablo Quirno y Rogelio Frigerio
Diego Santilli
Juan Anchorena y Sebastián Parigi, directivos del Automóvil Club Argentino
La abogada Mariela López Tilli
El economista, Miguel Boggiano
El humorista, Roberto Peña
Agustín Foti, director general de Clínica Cecchi
Nelson Lipscher y Claudia Giaquinto, directores de "El Chamuyo Producciones"
La recepción por el 201° Aniversario de la Declaratoria de la Independencia de Uruguay /// Fotos: Jaime Olivos