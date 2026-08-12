Agregar Infobae enGoogle

En fotos: la cena solidaria a beneficio de la Fundación Huésped

Se llevó a cabo su evento de recaudación con el objetivo de seguir poniendo en agenda la prevención del VIH y el acceso a la salud como derechos fundamentales

Fundación Huésped gala
Juliana Awada y Nathalie Sielecki en la cena solidaria a beneficio de la Fundación Huésped
Guardar
Fundación Huésped gala
Carolina "Pampita" Ardohain. Lo recaudado contribuirá a sostener los servicios gratuitos de asistencia psicológica de la Fundación Huésped, asistencia legal, consejería en salud sexual y testeo de VIH y sífilis que brinda a más de 42 mil personas al año
Fundación Huésped gala
Chloe Bello en el evento realizado en en Casa Palanti
Fundación Huésped gala
Andrea "Tucu" Martínez y Dolores Trull
Fundación Huésped gala
Natalia Graciano
Fundación Huésped gala
Fernando Dente brindó un show musical durante la cena solidaria de Fundación Huésped
Fundación Huésped gala
Sandra Hillar y Juliana Awada
Fundación Huésped gala
Dolores Trull y Natalia Graciano
Fundación Huésped gala
Flor de la V
Fundación Huésped gala
Guillermina Valdés
Fundación Huésped gala
Lucila Sperber
Fundación Huésped gala
Leandro Cahn, director ejecutivo de Fundación Huésped; Juliana Awada y Wally Diamante
Fundación Huésped gala
Sandra Hillar, Nathalie Sielecki y Andrea "Tucu" Martínez
Fundación Huésped gala
Pamela Marcuzzi de Saguier y Dolores Trull
Fundación Huésped gala
Lucila Sperber y Natalia Graciano
Fundación Huésped gala
Pamela Marcuzzi de Saguier, Juliana Awada, Mariana Bagó y Andrea "Tucu" Martínez
Fundación Huésped gala
“Estos encuentros nos permiten amplificar nuestra misión y seguir poniendo en agenda la prevención del VIH y el acceso a la salud como derechos fundamentales. Pero, además, nos permiten mostrar todo lo que hacemos y el impacto concreto que tiene el acompañamiento de la sociedad. Cada aporte se transforma en más prevención, más investigación, más información y más posibilidades de atención para personas de todo el país”, señaló Leandro Cahn, director ejecutivo de Fundación Huésped
Fundación Huésped gala
Gloria Confalonieri de Smith Estrada, Nathalie Sielecki, Juliana Awada, Pamela Marcuzzi de Saguier, Mariana Bagó y Andrea "Tucu" Martínez
Fundación Huésped gala
Flor de la V y su marido, Pablo Goycochea
Fundación Huésped gala
Andrea "Tucu" Martínez, Dolores Trull, Chloe Bello y Natalia Graciano
Fundación Huésped gala
Dolores Trull, Pamela Marcuzzi de Saguier, Andrea "Tucu" Martínez, Gloria Confalonieri Smith Estrada y Sandra Hillar
Fundación Huésped gala
La cena solidaria a beneficio de la Fundación Huésped /// Fotos: Gentileza Grupo Mass

Temas Relacionados

Fotos al 100

Últimas noticias

Juicio a “Pity” Álvarez, en vivo: las últimas noticias de hoy, 12 de agosto, minuto a minuto

Juicio a “Pity” Álvarez, en vivo: las últimas noticias de hoy, 12 de agosto, minuto a minuto

Misterio en Santiago del Estero: hallaron una avioneta abandonada y creen que los pilotos fueron rescatados en helicóptero

Impactante accidente en Entre Ríos: un camión chocó a otro de atrás en la Ruta 14 y quedó con la cabina destruida

Lavado en propiedades y millones cripto del juego clandestino: la nueva pista del caso del genio del poker de Mar del Plata

Dólar hoy en vivo: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 12 de agosto

Infobae América

Miles de personas son evacuadas por tres grandes incendios forestales que avanzan sin control en estos dos estados de EE. UU.

Miles de personas son evacuadas por tres grandes incendios forestales que avanzan sin control en estos dos estados de EE. UU.

“Cordillera de Fuego” llega a los cines de Guatemala tras un estreno con raíces en Santiago Atitlán

Honduras retoma reglamento de la Ley de Vacunación en medio de casos de sarampión y tosferina

Del laboratorio a la ensalada: crean una “lechuga carnívora” que fabrica una proteína animal

Punta Cana, el motor turístico dominicano, suma un enlace con Montevideo: Uruguay tendrá vuelos directos en 2027

TELESHOW

Charly García y Julieta Venegas se reencontraron en Buenos Aires: una amistad que trasciende la música

Charly García y Julieta Venegas se reencontraron en Buenos Aires: una amistad que trasciende la música

Cuáles son las dos figuras de la TV que Adrián Suar quiere sumar a su grilla: “Convencerlos es mi especialidad”

Tini Stoessel viajó a Paris antes de su boda con Rodrigo De Paul: los primeros detalles de su vestido de novia

Mario Pergolini recordó el robo que cometió cuando tenía 8 años: “Me arrepentí toda la vida”

El video romántico de Denisse González a Bautista Mascia tras recibir el alta: “Cambiaste por completo mis días”