En fotos: la cena solidaria a beneficio de la Fundación Huésped

Juliana Awada y Nathalie Sielecki en la cena solidaria a beneficio de la Fundación Huésped
12 Ago, 2026 01:54 a. m.Actualizado: 12 Ago, 2026 10:04 a. m. EST
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Carolina "Pampita" Ardohain. Lo recaudado contribuirá a sostener los servicios gratuitos de asistencia psicológica de la Fundación Huésped, asistencia legal, consejería en salud sexual y testeo de VIH y sífilis que brinda a más de 42 mil personas al año
Chloe Bello en el evento realizado en en Casa Palanti
Andrea "Tucu" Martínez y Dolores Trull
Natalia Graciano
Fernando Dente brindó un show musical durante la cena solidaria de Fundación Huésped
Sandra Hillar y Juliana Awada
Dolores Trull y Natalia Graciano
Flor de la V
Guillermina Valdés
Lucila Sperber
Leandro Cahn, director ejecutivo de Fundación Huésped; Juliana Awada y Wally Diamante
Sandra Hillar, Nathalie Sielecki y Andrea "Tucu" Martínez
Pamela Marcuzzi de Saguier y Dolores Trull
Lucila Sperber y Natalia Graciano
Pamela Marcuzzi de Saguier, Juliana Awada, Mariana Bagó y Andrea "Tucu" Martínez
“Estos encuentros nos permiten amplificar nuestra misión y seguir poniendo en agenda la prevención del VIH y el acceso a la salud como derechos fundamentales. Pero, además, nos permiten mostrar todo lo que hacemos y el impacto concreto que tiene el acompañamiento de la sociedad. Cada aporte se transforma en más prevención, más investigación, más información y más posibilidades de atención para personas de todo el país”, señaló Leandro Cahn, director ejecutivo de Fundación Huésped
Gloria Confalonieri de Smith Estrada, Nathalie Sielecki, Juliana Awada, Pamela Marcuzzi de Saguier, Mariana Bagó y Andrea "Tucu" Martínez
Flor de la V y su marido, Pablo Goycochea
Andrea "Tucu" Martínez, Dolores Trull, Chloe Bello y Natalia Graciano
Dolores Trull, Pamela Marcuzzi de Saguier, Andrea "Tucu" Martínez, Gloria Confalonieri Smith Estrada y Sandra Hillar
La cena solidaria a beneficio de la Fundación Huésped /// Fotos: Gentileza Grupo Mass