Las mejores fotos de la inauguración oficial de la 138a. Exposición Rural de Palermo

El presidente Javier Milei tuvo a su cargo el discurso de cierre de la jornada. Estuvo acompañado por varios ministros de su Gabinete

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Hombre de traje y corbata en un podio negro con el logo de SRA y micrófonos. Multitud de personas sentadas en el fondo. Parte de una bandera argentina
Nicolás Pino, titular de la Sociedad Rural, saluda al presidente Javier Milei
Multitud de asistentes sentados en gradas, con hombres y mujeres. Algunos visten trajes, uniformes militares y una boina azul. Se observa un mate y una bandera argentina
Martín Menem y Diego Santilli, entre otras personalidades políticas, en el palco de la muestra
Un hombre sostiene la cabeza de un toro de pelaje blanco y negro con una faja de campeón y varias cintas. Otros hombres y bovinos se ven detrás
En el evento desfilaron los ganadores de cada categoría de la muestra
Tres hombres, dos con boinas y uno con sombrero, dirigen dos terneros de pelaje marrón oscuro con cabestros, cintas y etiquetas en las orejas
Expositores con vestimenta tradicional dirigen ejemplares bovinos
Un niño con boina y vestimenta tradicional guía un ternero con una soga roja. El ternero tiene pelaje blanco y marrón
Un niño con vestimenta gauchesca guía a un ternero durante la exposición en La Rural.
Varias personas se agrupan en un evento. En el centro, una mujer de cabello castaño y abrigo marrón sonríe. Barandales oscuros en primer plano
Patricia Bullrich sonríe mientras camina entre el público durante un acto en La Rural
Un hombre de traje oscuro saluda desde un vehículo. Delante, varios uniformados de perfil. Detrás, vallas blancas, una carpa verde y una multitud
Javier Milei y los Granaderos
Un hombre con traje azul sonríe de perfil, rodeado de personas, con dos figuras vestidas con uniforme y gorro ceremonial en primer plano
Diego Santilli, Jefe de Gabinete
Varias personas en primera fila; hombre con traje gris sonriendo, mujer con cuello alto blanco. Detrás, una multitud. Podio oscuro con logo SRA
El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, junto a su esposa, María Belén Ludueña
En primer plano, dos figuras uniformadas borrosas. En segundo plano, una mujer con abrigo beige y bufanda, un hombre con traje oscuro y otras personas
Javier Milei estuvo acompañado en primera fila por su hermana Karina Milei y por el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo
Tres personas: dos hombres y una mujer, sonríen y saludan al aire libre. Un hombre da el pulgar arriba, otro saluda con la mano. Hay caballos detrás
Diego Santilli, Luis Caputo y Karina Milei
Javier Milei, de traje oscuro, con la mano derecha levantada, rodeado de personal de seguridad y periodistas con cámaras fotográficas y de video
Javier Milei saluda al público en su ingreso al predio
Javier Milei con ambos brazos levantados, una mujer rubia, varios hombres en traje, vehículos negros, caballos y personas difuminadas en el fondo
Javier Milei participó en la inauguración de una nueva edición de la exposición de La Rural
Un hombre con traje oscuro sonríe y extiende su mano hacia un caballo claro montado por una persona en uniforme militar. Otros hombres y caballos al fondo
El Presidente de la Nación saluda a un granadero
Javier Milei sonríe y levanta el pulgar. Detrás, una mujer sonríe y saluda con la mano. Al fondo, un hombre y un vehículo oscuro
Javier Milei y Karina Milei saludan a los presentes, en el predio ferial de Palermo
Un hombre de cabello castaño y traje oscuro saluda con la mano derecha levantada, flanqueado por otros dos hombres, con jinetes de fondo
Desde la 138° exposición rural de Palermo, Javier Milei brindó varias definiciones
Pista de tierra con numerosas personas y ganado vacuno que porta cintas; graderías llenas de público, edificios y cielo azul despejado
El ganado vacuno y la tradición fueron parte de la inauguración de la 138° edición de La Rural
Silueta de una persona en primer plano. Jinetes con uniformes militares sobre caballos blancos en pista de arena. Tribunas con público y banderas argentinas. Cartel 160 Años
Los granaderos desfilan en La Rural
Tres tractores de colores verde, rojo y amarillo, un vehículo utilitario blanco, una pantalla gigante con Javier Milei, público y un cartel de YPF
También hubo exposición de tecnología
Un hombre con anteojos y pelo rizado parado en un podio con el logo SRA. Se observan personas en la audiencia y banderas de Argentina
Javier Milei, con la mano en el pecho, durante su discurso
Javier Milei de traje oscuro y chaleco, saluda con una mano levantada desde un podio con micrófonos y el logo SRA, rodeado de público
Javier Milei saluda al público
Javier Milei con chaqueta de cuero negra abraza a un hombre con traje oscuro; detrás, una multitud de personas aplaude en un evento público
Nicolás Pino saluda a Javier Milei
Jinetes en uniforme de caballería con chaquetas azules y rojas, morriones con penachos rojos, guantes blancos, y astas con banderas celestes
Miembros de granaderos, desde La Rural
Tres reses oscuras en corral de tierra, personas con chalecos, tribunas llenas de asistentes. Banner con '1866 CULTIVAR EL SUELO ES SERVIR A LA PATRIA 2026'
Javier Milei se presentó en una nueva inauguración de la exposición de La Rural
Un hombre con chaqueta de tweed y otro con chaqueta de cuero se saludan de frente. Un tercer hombre de cabello gris los observa. Público de fondo, tela blanca, celeste y roja
Jorge Macri y Javier Milei
Un hombre con anteojos y cabello oscuro, vestido con traje negro, habla en un micrófono sobre un atril. Personas se ven de fondo
Durante su discurso, Javier Milei resaltó el rol del campo

Fotos: Jaime Olivos

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