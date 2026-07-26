Las mejores fotos de la inauguración oficial de la 138a. Exposición Rural de Palermo
El presidente Javier Milei tuvo a su cargo el discurso de cierre de la jornada. Estuvo acompañado por varios ministros de su Gabinete
26 Jul, 2026 01:09 p. m. EST
Nicolás Pino, titular de la Sociedad Rural, saluda al presidente Javier Milei Martín Menem y Diego Santilli, entre otras personalidades políticas, en el palco de la muestra En el evento desfilaron los ganadores de cada categoría de la muestra Expositores con vestimenta tradicional dirigen ejemplares bovinos Un niño con vestimenta gauchesca guía a un ternero durante la exposición en La Rural. Patricia Bullrich sonríe mientras camina entre el público durante un acto en La Rural Javier Milei y los Granaderos Diego Santilli, Jefe de Gabinete El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, junto a su esposa, María Belén Ludueña Javier Milei estuvo acompañado en primera fila por su hermana Karina Milei y por el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo Diego Santilli, Luis Caputo y Karina Milei Javier Milei saluda al público en su ingreso al predio Javier Milei participó en la inauguración de una nueva edición de la exposición de La Rural El Presidente de la Nación saluda a un granadero Javier Milei y Karina Milei saludan a los presentes, en el predio ferial de Palermo Desde la 138° exposición rural de Palermo, Javier Milei brindó varias definiciones El ganado vacuno y la tradición fueron parte de la inauguración de la 138° edición de La Rural Los granaderos desfilan en La Rural También hubo exposición de tecnología Javier Milei, con la mano en el pecho, durante su discurso Javier Milei saluda al público Nicolás Pino saluda a Javier Milei Miembros de granaderos, desde La Rural Javier Milei se presentó en una nueva inauguración de la exposición de La Rural Jorge Macri y Javier Milei Durante su discurso, Javier Milei resaltó el rol del campo
Fotos: Jaime Olivos