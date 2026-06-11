Las mejores imágenes del ambiente de fans mexicano e inauguración del Mundial 2026

Los fanáticos mexicanos arribaron al Estadio Azteca desde tempranas horas para colocar su ambiente previo al partido inaugural de la Copa del Mundo 2026

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La banda mexicana Maná fue el primer grupo musical que abrió la ceremonia de inauguración en el Estadio Azteca. REUTERS/Eloisa Sanchez
La banda mexicana Maná fue el primer grupo musical que abrió la ceremonia de inauguración en el Estadio Azteca. REUTERS/Eloisa Sanchez
El Estadio Azteca con sus mejores vistas en la ceremonia de inauguración de la Copa del Mundo 2026. REUTERS/Kai Pfaffenbach
El Estadio Azteca con sus mejores vistas en la ceremonia de inauguración de la Copa del Mundo 2026. REUTERS/Kai Pfaffenbach
Los aficionados mexicanos Caramelo y Caramelo Junior son vistos dentro del estadio antes del partido entre México y Sudáfrica. REUTERS/Hannah Mckay
Los aficionados mexicanos Caramelo y Caramelo Junior son vistos dentro del estadio antes del partido entre México y Sudáfrica. REUTERS/Hannah Mckay
Shakira y Burna Boy actúan durante la ceremonia de apertura antes del partido. REUTERS/Kai Pfaffenbach
Shakira y Burna Boy actúan durante la ceremonia de apertura antes del partido. REUTERS/Kai Pfaffenbach
Andrea Nieves Olivares, una niña mexicana de ocho años, posa para una fotografía con su gallina fuera del estadio antes del partido. REUTERS/Hannah Mckay
Andrea Nieves Olivares, una niña mexicana de ocho años, posa para una fotografía con su gallina fuera del estadio antes del partido. REUTERS/Hannah Mckay
Un agente de policía da instrucciones a través de un megáfono desde lo alto de una barricada mientras los aficionados mexicanos al fútbol hacen fila para entrar al FIFA Fan Fest antes del partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre México y Sudáfrica, en la Ciudad de México, México, el 11 de junio de 2026. REUTERS/Paola Garcia
Un agente de policía da instrucciones a través de un megáfono desde lo alto de una barricada mientras los aficionados mexicanos al fútbol hacen fila para entrar al FIFA Fan Fest antes del partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre México y Sudáfrica, en la Ciudad de México, México, el 11 de junio de 2026. REUTERS/Paola Garcia
Fuera del Estadio Azteca, los aficionados mexicanos viven de distintas maneras el ambiente de un mundial luego que el último se realizara en 1986 en el país. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha
Fuera del Estadio Azteca, los aficionados mexicanos viven de distintas maneras el ambiente de un mundial luego que el último se realizara en 1986 en el país. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha
En México, hasta los perros entraron en una vibra mundialista durante este jueves. REUTERS/Steven Watt
En México, hasta los perros entraron en una vibra mundialista durante este jueves. REUTERS/Steven Watt
Previa México vs Sudáfrica Mundial 2026
Un aficionado que prota una indumentaria de la Virgen de Guadalupe anima previo a la inauguración del Mundial de la FIFA 2026 este jueves, en el estadio de Ciudad de México (México). EFE/Isaac Esquivel
En todos los alrededores del Estadio Azteca, la tradicional indumentaria mexicana ha captado la atención de aficionados que se acercan a vivir el partido inaugural del mundial 2026. REUTERS/Hannah Mckay
En todos los alrededores del Estadio Azteca, la tradicional indumentaria mexicana ha captado la atención de aficionados que se acercan a vivir el partido inaugural del mundial 2026. REUTERS/Hannah Mckay
Fanáticos mexicanos con disfraces con forma de caballo esperan entrar al Fan Fest ubicado en la Ciudad de México para vivir el primer partido de su selección. REUTERS/Kai Pfaffenbach
Fanáticos mexicanos con disfraces con forma de caballo esperan entrar al Fan Fest ubicado en la Ciudad de México para vivir el primer partido de su selección. REUTERS/Kai Pfaffenbach
Afición mexicana previo al inicio del mundial 2026
Fanáticos mexicanos con vestuario típico y tradicional del país azteca celebra el inicio del mundial 2026. (Photo by Mario Vazquez / AFP)
Afición mexicana previo al inicio del mundial 2026
Un aficionado mexicano posa con sus lentes con la bandera azteca previo a entrar a vivir el partido inaugural entre México y Sudáfrica. (Photo by Mario Vazquez / AFP)
Afición mexicana previo al inicio del mundial 2026
Fans mexicanos celebran la aparición de sus artistas favoritos durante la ceremonia de inauguración de la Copa del Mundo 2026. (Photo by LUIS CORTES / AFP)
Afición mexicana previo al inicio del mundial 2026
Totalmente lleno luce el FIFA Fan Festival en la Plaza Zócalo, uno de los principales puntos para ver la Copa del Mundo 2026. (Photo by LUIS CORTES / AFP)

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