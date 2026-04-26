Galería: Chalatenango se llena de aromas con el Festival del Café Salvadoreño

Por cuarto año consecutivo el Festival del Café reúne a los productores de Chalatenango exhiben café de especialidad y artesanías frente a la catedral, mostrando el esfuerzo y la dedicación que caracteriza a esta región cafetalera. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)
El Festival del Café reúne a familias y visitantes en una celebración que destaca la tradición, la identidad y el trabajo de quienes cultivan uno de los productos más emblemáticos del país. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)
El café de Chalatenango, cultivado en altitudes entre 1,000 y 1,500 metros, destaca por su perfil con notas frutales, acidez equilibrada y cuerpo denso, especialmente en la variedad Pacamara. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)
Muestras de alimentos y artículos hechos artesanalmente con café reflejan la creatividad de los productores locales, quienes impulsan la economía de la zona con sus propuestas. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)
Durante la jornada, los asistentes disfrutan degustaciones de café, platillos típicos y muestras de barismo, promoviendo la cultura y el sabor auténtico de Chalatenango. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)
El café de Chalatenango, cultivado en altitudes entre 1,000 y 1,500 metros, destaca por su perfil con notas frutales, acidez equilibrada y cuerpo denso, especialmente en la variedad Pacamara. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)
Presentaciones artísticas y danzas folklóricas llenan de alegría el festival, fusionando música y tradición en un ambiente familiar y festivo en el corazón de Chalatenango. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)
Bajo la sombra de árboles nativos, el café de especialidad de Chalatenango obtiene características únicas que le otorgan reconocimiento y prestigio internacional en mercados exigentes. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)
De acuerdo con el Censo Agropecuario y de Pesca 2025, Chalatenango es el único departamento salvadoreño donde el parque cafetalero creció, consolidando su relevancia en la producción nacional. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)
La caficultura salvadoreña integra a más de 18,200 productores y abarca más de 150,000 manzanas, generando empleo e impulsando el desarrollo rural en el país. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)