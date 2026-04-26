Fotos Al 100

Galería: Chalatenango se llena de aromas con el Festival del Café Salvadoreño

Familias, productores y visitantes se congregan en Chalatenango para celebrar el cuarto Festival del Café, una jornada dedicada a la tradición, la cultura local y el impulso económico de la región

Guardar
Por cuarto año consecutivo el Festival del Café reúne a los productores de Chalatenango exhiben café de especialidad y artesanías frente a la catedral, mostrando el esfuerzo y la dedicación que caracteriza a esta región cafetalera. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)
Por cuarto año consecutivo el Festival del Café reúne a los productores de Chalatenango exhiben café de especialidad y artesanías frente a la catedral, mostrando el esfuerzo y la dedicación que caracteriza a esta región cafetalera. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)
El Festival del Café reúne a familias y visitantes en una celebración que destaca la tradición, la identidad y el trabajo de quienes cultivan uno de los productos más emblemáticos del país. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)
El Festival del Café reúne a familias y visitantes en una celebración que destaca la tradición, la identidad y el trabajo de quienes cultivan uno de los productos más emblemáticos del país. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)
El café de Chalatenango, cultivado en altitudes entre 1,000 y 1,500 metros, destaca por su perfil con notas frutales, acidez equilibrada y cuerpo denso, especialmente en la variedad Pacamara. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)
El café de Chalatenango, cultivado en altitudes entre 1,000 y 1,500 metros, destaca por su perfil con notas frutales, acidez equilibrada y cuerpo denso, especialmente en la variedad Pacamara. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)
Muestras de alimentos y artículos hechos artesanalmente con café reflejan la creatividad de los productores locales, quienes impulsan la economía de la zona con sus propuestas. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)
Muestras de alimentos y artículos hechos artesanalmente con café reflejan la creatividad de los productores locales, quienes impulsan la economía de la zona con sus propuestas. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)
Durante la jornada, los asistentes disfrutan degustaciones de café, platillos típicos y muestras de barismo, promoviendo la cultura y el sabor auténtico de Chalatenango. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)
Durante la jornada, los asistentes disfrutan degustaciones de café, platillos típicos y muestras de barismo, promoviendo la cultura y el sabor auténtico de Chalatenango. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)
El café de Chalatenango, cultivado en altitudes entre 1,000 y 1,500 metros, destaca por su perfil con notas frutales, acidez equilibrada y cuerpo denso, especialmente en la variedad Pacamara. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)
El café de Chalatenango, cultivado en altitudes entre 1,000 y 1,500 metros, destaca por su perfil con notas frutales, acidez equilibrada y cuerpo denso, especialmente en la variedad Pacamara. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)
Presentaciones artísticas y danzas folklóricas llenan de alegría el festival, fusionando música y tradición en un ambiente familiar y festivo en el corazón de Chalatenango. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)
Presentaciones artísticas y danzas folklóricas llenan de alegría el festival, fusionando música y tradición en un ambiente familiar y festivo en el corazón de Chalatenango. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)
Bajo la sombra de árboles nativos, el café de especialidad de Chalatenango obtiene características únicas que le otorgan reconocimiento y prestigio internacional en mercados exigentes. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)
Bajo la sombra de árboles nativos, el café de especialidad de Chalatenango obtiene características únicas que le otorgan reconocimiento y prestigio internacional en mercados exigentes. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)
De acuerdo con el Censo Agropecuario y de Pesca 2025, Chalatenango es el único departamento salvadoreño donde el parque cafetalero creció, consolidando su relevancia en la producción nacional. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)
De acuerdo con el Censo Agropecuario y de Pesca 2025, Chalatenango es el único departamento salvadoreño donde el parque cafetalero creció, consolidando su relevancia en la producción nacional. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)
La caficultura salvadoreña integra a más de 18,200 productores y abarca más de 150,000 manzanas, generando empleo e impulsando el desarrollo rural en el país. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)
La caficultura salvadoreña integra a más de 18,200 productores y abarca más de 150,000 manzanas, generando empleo e impulsando el desarrollo rural en el país. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)

Temas Relacionados

ChalatenangoFestival del CaféEl SalvadorCafé salvadoreñoCaféAgricultura

Últimas noticias

Cuánto rinde hoy un sueldo medio en Argentina: cuánto compra de distintos productos y la diferencia desde que asumió Milei

Cuánto rinde hoy un sueldo medio en Argentina: cuánto compra de distintos productos y la diferencia desde que asumió Milei

Sturzennegger habló del conflicto en el Servicio Meteorológico Nacional: “Se trata de mejorar y ahorrar mucho”

Tras Artemis II, la NASA prueba una cámara resistente a radiación cósmica para futuras misiones lunares

Gastos, deudas e ingresos: las cuentas que hace la Justicia para saber si Adorni tiene más de lo que gana

Créditos hipotecarios: cuánto se paga de cuota en cada banco por un préstamo de USD 100 mil a 20 años

Infobae América

El canciller iraní viaja a Moscú para reunirse con Putin en medio de la parálisis del diálogo con Estados Unidos

El canciller iraní viaja a Moscú para reunirse con Putin en medio de la parálisis del diálogo con Estados Unidos

Valeria Castro: “Estoy orgullosa de haber puesto un límite a lo que el capitalismo exige”

A 120 años del milagro de la Virgen Dolorosa: la imagen que “parpadeó” y conmocionó Ecuador

Cardenal Óscar Andrés Rodríguez cuestiona corrupción y uso indebido de fondos públicos en Honduras durante homilía dominical

República Dominicana inaugura circuito vial de 49,2 km en Bajo Yuna

TELESHOW

Maia Reficco confirmó su romance con Franco Colapinto: su foto juntos en la exhibición de Buenos Aires

Maia Reficco confirmó su romance con Franco Colapinto: su foto juntos en la exhibición de Buenos Aires

La despedida a Adolfo Aristarain: Dolores Fonzi, Griselda Siciliani y el mundo artístico homenajean al director en las redes

Murió Adolfo Aristarain, emblemático director argentino, a los 82 años

Franco Colapinto y Maia Reficco, juntos en los boxes del Road Show: el romance que ya no se oculta

La intimidad desconocida de Florencia Peña: un desayuno lleno de risas y cariño con su madre y su hermana