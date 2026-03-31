24 fotos: la 9° edición del tradicional desayuno de la DAIA en el Mes de la Mujer

Inés Weinberg de Roca, jueza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
La senadora Carolina Losada, la periodista Carolina Amoroso y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Inés Weinberg de Roca, formaron parte de un panel en el que se analizaron los avances de la mujer en diversos ámbitos, aspectos ligados a los escenarios políticos y el rol de la justicia en la lucha contra el antisemitismo
Del primer bloque participó, en forma on line, una soldada del Estado de Israel, que brindó detalles de cómo se está viviendo el conflicto internacional desde allí. También, el periodista Gabriel Astrovsky aportó datos de los escenarios actuales
La jueza Inés Weinberg de Roca y Marisa Koifman
La presidente de ALPI, Teresa González Fernández
Mónica Sucari, secretaria general de la DAIA
La abogada Ana Rosenfeld y Marisa Koifman
La influencer Luli Ofman
La senadora nacional Carolina Losada
La artista plástica Karina El Azem
La periodista Guadalupe Vazquez, conductora del evento de la DAIA
La influencer Keren Weinstein
Luli Ofman, Inés Weingerg de Roca, Carolina Losada, Marisa Koifman, Marina Degtiar (vicepresidente 2° de la DAIA) y Keren Wainstein
La periodista Carolina Amoroso
David Sznajderhaus, protesorero 1ro de la DAIA
Luli Ofman, Katy Gueller y Hernán Najenson, presidente de la Asociación de Abogados Judíos de la República Argentina
Guadalupe Vazquez, Carolina Losada, Carolina Amoroso e Inés Weinberg de Roca
Hernán Najenson y Katy Gueller
Alejandro Zuchovicki, ex secretario general de la DAIA
Marisa Koifman, Ana Rosenfeld, Luli Ofman, Marta Feldman y Katy Gueller
Gerardo Grieco, director del Teatro Colón
Las influencers Luli Ofman y Keren Weinstein analizaron la situación de los mensajes de odio en las redes y abordaron sus carreras virtuales, vinculándolas con la misión de la DAIA
La 9° edición del tradicional desayuno de la DAIA en el Mes de la Mujer /// Fotos: Gentileza DAIA