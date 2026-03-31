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24 fotos: la 9° edición del tradicional desayuno de la DAIA en el Mes de la Mujer

Durante la jornada, se desarrollaron diversos paneles integrados por prestigiosas profesionales

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DAIA MES DE LA MUJER
Mauro Berenstein, presidente de la DAIA
Mes de la mujer DAIA
Inés Weinberg de Roca, jueza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
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La senadora Carolina Losada, la periodista Carolina Amoroso y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Inés Weinberg de Roca, formaron parte de un panel en el que se analizaron los avances de la mujer en diversos ámbitos, aspectos ligados a los escenarios políticos y el rol de la justicia en la lucha contra el antisemitismo
Mes de la mujer DAIA
Del primer bloque participó, en forma on line, una soldada del Estado de Israel, que brindó detalles de cómo se está viviendo el conflicto internacional desde allí. También, el periodista Gabriel Astrovsky aportó datos de los escenarios actuales
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La jueza Inés Weinberg de Roca y Marisa Koifman
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La presidente de ALPI, Teresa González Fernández
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Mónica Sucari, secretaria general de la DAIA
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La abogada Ana Rosenfeld y Marisa Koifman
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La influencer Luli Ofman
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La senadora nacional Carolina Losada
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La artista plástica Karina El Azem
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La periodista Guadalupe Vazquez, conductora del evento de la DAIA
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La influencer Keren Weinstein
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Luli Ofman, Inés Weingerg de Roca, Carolina Losada, Marisa Koifman, Marina Degtiar (vicepresidente 2° de la DAIA) y Keren Wainstein
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La periodista Carolina Amoroso
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David Sznajderhaus, protesorero 1ro de la DAIA
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Luli Ofman, Katy Gueller y Hernán Najenson, presidente de la Asociación de Abogados Judíos de la República Argentina
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Guadalupe Vazquez, Carolina Losada, Carolina Amoroso e Inés Weinberg de Roca
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Hernán Najenson y Katy Gueller
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Alejandro Zuchovicki, ex secretario general de la DAIA
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Marisa Koifman, Ana Rosenfeld, Luli Ofman, Marta Feldman y Katy Gueller
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Gerardo Grieco, director del Teatro Colón
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Las influencers Luli Ofman y Keren Weinstein analizaron la situación de los mensajes de odio en las redes y abordaron sus carreras virtuales, vinculándolas con la misión de la DAIA
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La 9° edición del tradicional desayuno de la DAIA en el Mes de la Mujer /// Fotos: Gentileza DAIA

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