20 fotos: así fue la presentación de Javier Milei en el seminario Argentina Week que se realizó en Nueva York
El Presidente disertó en el evento que busca atraer inversiones y contó con la participación de gobernadores y miembros del Gabinete. Renovó sus críticas contra los empresarios que defienden la industria nacional y lanzó: “Nos estamos sacando de encima a los que usan el nacionalismo berreta de pacotilla para defender el robo de políticos”
El presidente Javier Milei habló en la apertura del Argentina Week en Nueva York y lanzó nuevas críticas a los empresarios
El presidente y la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, junto a los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Juan Pablo Valdes (Corrientes) que participaron de la Argentina Week
Javier Milei se reunió con el CEO de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, en Nueva York, durante el evento Argentina Week
Javier Milei habló en el seminario realizado en Nueva York ante una audiencia de empresarios y líderes económicos
Los ministros Federico Sturzenegger, Luis Caputo, Pablo Quirno y Manuel Adorni, junto al embajador Alec Oxenford, estuvieron en la mesa con Javier Milei
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei
El presidente estuvo junto al CEO de JPMorgan Chase y otros líderes económicos
El Presidente sostuvo que los empresarios que defienden la industria nacional son “unos chorros” y volvió a criticar a Rocca y Madanes Quintanilla
El Presidente junto a parte de la comitiva que lo acompañó, los organizadores y empresarios locales
Milei y un abrazo con Facundo Gómez Minujín, uno de los organizadores de la Argentina Week y CEO del JP Morgan en la región
El CEO de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, saludó al mandatario argentino durante el evento Argentina Week en Nueva York
Milei junto al embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford
La comitiva presidencial observa el horizonte de New York desde un rascacielos durante la celebración de la Argentina Week
El saludo entre Milei y el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo
Otro abrazo entre Milei y Caputo en la Argentina Week
El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, fue otro de los que estuvo presente en el evento
El presidente se sacó fotos con algunos de los presentes
También participó de la Argentina Week el ministro de Salud, Mario Lugones
Karina Milei y Carlos Sadir
La secretaria general de la presidencia junto a Cornejo
"Estamos haciendo todo para terminar de una vez por todas con el populismo", aseguró Milei en el evento