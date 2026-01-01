Las mejores fotos y videos de los festejos del Año Nuevo en el mundo

Los festejos por el recibimiento del Año Nuevo terminaron en casi todo el planeta. El 2026 comenzó esta misma madrugada y los habitantes alrededor del mundo no dejaron pasar la oportunidad para celebrar el nuevo lapso de 12 meses.

América

Fuegos artificiales explotan sobre el Monumento a Washington, iluminado como parte de las celebraciones del 250 aniversario de Estados Unidos, en Washington, el 31 de diciembre de 2025 (REUTERS/Kent Nishimura)

La gente reacciona ante los fuegos artificiales que explotan durante las celebraciones de Año Nuevo en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, Brasil (REUTERS/Tita Barros)

Drones forman una formación que representa al 'Cristo Redentor' durante las celebraciones de Año Nuevo en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, Brasil, el 1 de enero de 2026 (REUTERS/Tita Barros)

Europa

Los fuegos artificiales iluminaron el cielo sobre la colina de la Acrópolis en Atenas la noche del miércoles, marcando la llegada del nuevo año. El espectáculo, que tiñó de colores los antiguos monumentos y el templo del Partenón, reunió a miles de personas en la capital griega para celebrar la víspera de Año Nuevo.

Fuegos artificiales explotan sobre la Torre Elizabeth, comúnmente conocida como Big Ben, y la noria London Eye, para marcar las celebraciones de Año Nuevo (REUTERS/Toby Melville)

Fuegos artificiales explotan sobre la Torre Elizabeth, comúnmente conocida como Big Ben, y la noria London Eye, para marcar las celebraciones de Año Nuevo, en Londres (REUTERS/Toby Melville)

Fuegos artificiales explotan en el cielo nocturno durante las celebraciones de Año Nuevo, en Barcelona, ​​España (REUTERS/Bruna Casas)

África

Fuegos artificiales explotan sobre el puente Lekki-Ikoyi para conmemorar las celebraciones de Año Nuevo, en Lagos, Nigeria (REUTERS/Sodiq Adelakun)

Asia

Taiwán entra en 2026 con fuegos artificiales desde el emblemático Taipei 101

Una puerta de la Gran Muralla se ilumina antes de la cuenta regresiva de medianoche en la sección Juyongguan. Beijing recibió el 2026 con un espectáculo de tambores tradicionales. Pekín, 31 de diciembre de 2025 (Foto: Adek BERRY / AFP)

Hong Kong cambia los fuegos artificiales por un espectáculo de luces para dar la bienvenida al 2026

Una mujer se fotografía frente a un letrero luminoso de "2026" antes del evento de cuenta regresiva en Seúl. (Foto: Jung Yeon-je / AFP)

La Lotte World Tower, el rascacielos más alto de Corea del Sur, se iluminó a medianoche con un espectáculo de rayos láser y fuegos artificiales. Decenas de miles de personas se reunieron en el pabellón Bosingak para presenciar la tradicional ceremonia de las campanas.

(Foto: Jung Yeon-je / AFP)

La histórica campana de bronce sonó 33 veces, siguiendo una costumbre vinculada a la cosmología budista que simboliza la eliminación de la mala fortuna y la bienvenida a la paz y prosperidad en el nuevo año.

Corea del Sur celebra el Año Nuevo con la tradicional ceremonia del repique de campanas

Oceanía

Los neozelandeses dan la bienvenida al año nuevo 2026 con un espectáculo de fuegos artificiales en Auckland

Nueve toneladas de fuegos artificiales iluminaron el cielo sobre el emblemático puente y la Ópera de Sídney, ante la presencia de cientos de miles de personas. La ciudad, que se autodenomina “capital mundial del Año Nuevo”, mantuvo su tradición de ser una de las primeras grandes urbes en celebrar la llegada del nuevo año, aunque en esta ocasión el festejo tuvo un tono más sobrio que en ediciones anteriores.

Espectáculo pirotécnico anticipado sobre el icónico puente de Sídney para familias con niños pequeños. Sídney, 31 de diciembre de 2025 (Saeed KHAN / AFP)

Sídney da la bienvenida al año nuevo 2026 con un espectacular espectáculo de fuegos artificiales