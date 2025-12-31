Fotos Al 100

Las fotos del Año Nuevo 2026 en todo el mundo

Desde el atolón de Kiritimati en el Pacífico hasta Occidente, el planeta celebra el cambio de calendario

Un mensaje que dice "Paz,
Un mensaje que dice "Paz, Unidad" se muestra en el pilono del Puente del Puerto de Sídney para reflexionar sobre el trágico ataque a tiros en Bondi Beach antes del espectáculo de fuegos artificiales de medianoche de Nochevieja en Sídney el 31 de diciembre de 2025.
La gente enciende las linternas
La gente enciende las linternas de sus teléfonos móviles mientras observa un minuto de silencio para reflexionar sobre el trágico ataque a tiros en Bondi Beach antes del espectáculo de fuegos artificiales de medianoche de Nochevieja en Sydney.
Una vista de dron muestra
Una vista de dron muestra a personas reunidas para celebrar el año nuevo temprano al mediodía, en la víspera de Año Nuevo, junto al lago Bajer, en Fuzine, Croacia.
La gente celebra el año
La gente celebra el año nuevo temprano al mediodía, en la víspera de Año Nuevo, junto al lago Bajer, en Fuzine, Croacia.
Una vista de dron muestra
Una vista de dron muestra a personas reunidas para celebrar el año nuevo temprano al mediodía, en la víspera de Año Nuevo, junto al lago Bajer, en Fuzine, Croacia.
La gente bebe champán mientras
La gente bebe champán mientras celebra el año nuevo a primera hora del mediodía, en la víspera de Año Nuevo, junto al lago Bajer, en Fuzine, Croacia.
Los "fuegos artificiales familiares" iluminarán
Los "fuegos artificiales familiares" iluminarán la Casa de la Ópera y el Puente del Puerto de Sídney tres horas antes del espectáculo principal, a la medianoche en Sídney en la víspera de Año Nuevo del 31 de diciembre de 2025.
Los "fuegos artificiales familiares" iluminan Sydney.
Los "fuegos artificiales familiares" iluminan Sydney.
Los "fuegos artificiales familiares" iluminan la Ópera.
Los "fuegos artificiales familiares" iluminan la Ópera.
Los "fuegos artificiales familiares" iluminan
Los "fuegos artificiales familiares" iluminan la Ópera y el Puente del Puerto de Sídney.
Los fuegos artificiales en Sidney.
Los fuegos artificiales en Sidney.
Los "fuegos artificiales familiares" iluminan
Los "fuegos artificiales familiares" iluminan la Casa de la Ópera y el Puente del Puerto de Sídney tres horas antes del espectáculo principal, a medianoche en Sídney en la víspera de Año Nuevo.
La gente duerme en Mrs
La gente duerme en Mrs Macquaries Point con vistas a la Ópera de Sídney y al Puente del Puerto de Sídney, antes de los fuegos artificiales de Nochevieja, en Sídney, Australia.
Iconsiam, un lugar popular para
Iconsiam, un lugar popular para los fuegos artificiales de Año Nuevo, al anochecer en la víspera de Año Nuevo en Bangkok, Tailandia.
El horizonte y el río
El horizonte y el río Chao Phraya al anochecer en la víspera de Año Nuevo en Bangkok.
Iconsiam, un lugar popular para
Iconsiam, un lugar popular para los fuegos artificiales de Año Nuevo, al anochecer en la víspera de Año Nuevo en Bangkok, Tailandia.
La gente camina por la
La gente camina por la principal calle comercial y peatonal de Istiklal, decorada con iluminación de Año Nuevo, en el centro de Estambul, Turquía.
La gente mira las decoraciones
La gente mira las decoraciones de Año Nuevo en Estambul, Turquía.
Una persona fotografía unos vasos
Una persona fotografía unos vasos novedosos con la forma de "2026" que presentan diseños de la bandera de EE. UU., exhibidos en un puesto ambulante antes de las celebraciones de Nochevieja.
Los números del año 2026
Los números del año 2026 se muestran durante la celebración de Nochevieja en Times Square, Nueva York.
Los organizadores de la próxima
Los organizadores de la próxima caída de la bola de Nochevieja realizan una prueba en Times Square, Nueva York.
El tradicional “confetti test” anticipa
El tradicional “confetti test” anticipa la magnitud de los festejos de Año Nuevo en Times Square, donde se lanzarán cerca de tres toneladas de papel multicolor para recibir 2026.

(con imágenes de Reuters y AFP)

