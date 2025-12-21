Las mejores fotos de la masiva celebración del solsticio de invierno en el monumento de Stonehenge en Reino Unido

Gente participa en las celebraciones del solsticio a amanecer en el monumento prehistórico de Stonehenge en la llanura de Salisbury, en Wiltshire, Inglaterra, el domingo 21 de diciembre de 2025. (Andrew Matthew/PA via AP)

Cerca de 8.500 personas se congregaron este domingo en el monumento megalítico de Stonehenge, al suroeste de Inglaterra, para celebrar el solsticio de invierno, el día más corto del año en el hemisferio norte.

Los asistentes practican yoga mientras asisten a las celebraciones del solsticio de invierno en el círculo de piedras de Stonehenge, cerca de Amesbury, Gran Bretaña, el 21 de diciembre de 2025. REUTERS/Isabel Infantes

Un juerguista celebra el amanecer en la tumba neolítica de Newgrange, más antigua que Stonehenge y las pirámides egipcias, en el complejo Bru na Boinne, en el condado de Meath, Irlanda, el 21 de diciembre de 2025. REUTERS/Cat Gundry-Beck

Poco antes de las 08:00 GMT el cielo empezó a despejarse, hasta que el sol hizo su entrada oficial nueve minutos más tarde, ante los vítores de la multitud -unos 8.500, según la BBC- que celebró la llegada del invierno con atuendos paganos y al son de cánticos y bailes ancestrales.

Un juerguista disfrazado asiste a las celebraciones del solsticio de invierno en el círculo de piedras de Stonehenge, cerca de Amesbury, Gran Bretaña, el 21 de diciembre de 2025. REUTERS/Isabel Infantes

Imagen completa del hombre enmascarado. REUTERS/Isabel Infantes

Aunque la cifra de asistentes fue alta, quedó muy por debajo de la convocatoria del solsticio de verano, el pasado 21 de junio, a la que acudieron alrededor de 25.000 personas, pese a la ola de calor que experimentaba el Reino Unido en esos días.

La gente practica yoga durante las celebraciones del solsticio de invierno durante el amanecer en el círculo de piedras de Stonehenge, cerca de Amesbury, Gran Bretaña, el 21 de diciembre de 2025. REUTERS/Isabel Infantes

Los asistentes asisten a las celebraciones del solsticio de invierno durante el amanecer en el círculo de piedras de Stonehenge, cerca de Amesbury, Gran Bretaña, el 21 de diciembre de 2025. REUTERS/Isabel Infantes

El circular monumento megalítico, patrimonio de la UNESCO, se construyó alrededor del año 2.500 a.C y sus 93 piedras visibles están colocadas estratégicamente para alinearse con los movimientos del sol.

La gente se abraza mientras los asistentes asisten a las celebraciones del solsticio de invierno en el círculo de piedras de Stonehenge durante el amanecer, cerca de Amesbury, Gran Bretaña, el 21 de diciembre de 2025. REUTERS/Isabel Infantes

Un juerguista bebe de un cuerno durante las celebraciones del solsticio de invierno en el círculo de piedras de Stonehenge, cerca de Amesbury, Gran Bretaña, el 21 de diciembre de 2025. REUTERS/Isabel Infantes

Por ello, durante los solsticios, los dos momentos anuales (verano e invierno) en los que el sol se encuentra a mayor distancia del ecuador, se genera un fenómeno lumínico único en Stonehenge.

Los asistentes asisten a las celebraciones del solsticio de invierno en el círculo de piedras de Stonehenge, cerca de Amesbury, Gran Bretaña, el 21 de diciembre de 2025. REUTERS/Isabel Infantes

Una persona toca una piedra en el círculo de piedras de Stonehenge, mientras los asistentes asisten a las celebraciones del solsticio de invierno al amanecer, cerca de Amesbury, Gran Bretaña, el 21 de diciembre de 2025. REUTERS/Isabel Infantes

En el solsticio de invierno, como el de este 21 de diciembre, el sol está en su punto más bajo en el cielo y puede verse a través de los arcos del sureste de Stonehenge el llamado ‘gran trilito’, con otras partes de la estructura alineadas durante el amanecer.

Una mujer hace un gesto mientras los asistentes asisten a las celebraciones del solsticio de invierno en el círculo de piedras de Stonehenge, cerca de Amesbury, Gran Bretaña, el 21 de diciembre de 2025. REUTERS/Isabel Infantes

Una persona toca piedras en el círculo de piedras de Stonehenge, mientras los asistentes asisten a las celebraciones del solsticio de invierno al amanecer, cerca de Amesbury, Gran Bretaña, el 21 de diciembre de 2025. REUTERS/Isabel Infantes

“Esta es la época del año que la gente veneraba y era muy importante para ellos”, afirmó el arqueólogo y comisario de English Heritage Win Scutt, encargado de la preservación de Stonehenge, a la BBC.

(con información de EFE)