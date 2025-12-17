Del diagnóstico a la acción y una agenda 2026 para CABA: 30 fotos del cierre de año de A1000
La organización dedicada a pensar nuevas soluciones para los problemas urbanos, fundada por el legislador porteño Emmanuel Ferrario, organizó un encuentro que reunió a referentes del periodismo, la política y la sociedad civil. Entre otros, participaron el periodista Carlos Pagni y dirigentes de distintos espacios políticos como Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y Juan Manuel Olmos
El legislador porteño Emmanuel Ferrario, fundador de A1000, durante su exposición. "Nacimos de una hipótesis, la crisis de representación que veíamos que estaba atravesando Argentina tiene, desde nuestra lectura, varias explicaciones", planteó (Fotos: Gustavo Gavotti)
Ferrario, que además de legislador porteño es columnista de Infobae en Vivo, explicó a qué se debe la crisis de representación en el país: "Es por la falta de respuesta de distintos gobiernos, líderes completamente aislados de los miedos y de los sueños que tienen las personas, y por sobre todo, un desfasaje en la velocidad con la que evolucionan las sociedades versus la que evoluciona el sistema político"
Ferrario junto al exjefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, e Iván, uno de los vecinos que participan de manera activa en las iniciativas de A1000. Ambos dirigentes políticos integran el bloque Confianza y Desarrollo en la Legislatura porteña
Uno de los invitados especiales del encuentro fue Carlos Pagni. El periodista disertó sobre cómo se construyen nuevos modelos de participación cuando ya hay desconfianza sistémica
En otra exposición la productora y empresaria Bernarda Cella, cofundadora junto a su hermano Luis Cella del exitoso canal de streaming Olga, habló sobre cómo hacer que una comunidad digital también tenga una participación e incidencia en la realidad
Milagros Hadad, conductora del reconocido podcast La Fórmula, producido por Infobae, fue moderadora en uno de los paneles. En la foto, junto a la influencer Delfina Ferro y la productora y empresaria Bernarda Cella
El público acompañó en silencio la apertura del evento, en una jornada pensada para el intercambio y el debate plural
De izquierda a derecha: la politóloga Inés Palacios, Emmanuel Ferrario y el exfuncionario porteño Juan José Méndez
A la izquierda, el secretario de Justicia de CABA, Francisco Quintana. A la derecha, el ministro de Hacienda y Finanzas porteño, Gustavo Arengo
Emmanuel Ferrario y Juan Manuel Olmos, uno de los dirigentes más importantes del peronismo porteño. Durante el encuentro, cruzó saludos con otros políticos como Rodríguez Larreta, entre otros
Ferrario y la legisladora porteña Claudia Neira, presidenta del bloque Bloque Fuerza por Buenos Aires
Rodríguez Larreta e Iván, el joven que impulsó una ley de comunicación aumentativa y alternativa. "Lo que más nos duele es que no nos escuchen cuando tenemos algo para decir y la ciudad no está preparada para escuchar o no sabe cómo hacerlo"
Bernarda Cella y Emmanuel Ferrario. La creadora de Olga señaló: "Nos dimos cuenta que tenemos hinchas. No tenés views, tenés como hinchas. Son hinchas del canal. ¿Por qué? Porque se sienten absolutamente representados por lo que sos y por la idea de que nosotros tuvimos desde el comienzo de la personalidad que queríamos ser"
Carlos Pagni: "Hay una enorme crisis de representación en muchas sociedades, también en la Argentina. Es un viejo problema, no es un problema nuevo, es un problema recurrente desde hace muchísimos años. Podríamos decir que desde 1930 en adelante"
Ferrario en el centro. A la izquierda, el legislador porteño Matías López (Vamos por Más), vicepresidente primero del Parlamento; a la derecha, Sebastián Ceria, matemático y filántropo argentino, presidente de Fundar
Claudia Neira, Emmanuel Ferrario y Matías López
Pagni: "Debemos encontrar una solución dentro de la política que, creo que viene buscando afanosamente Emmanuel con estas experiencias a las que nos convoca. Y me interesan dos dimensiones de esta búsqueda que él lleva adelante, la primera es la escala. Hay una escala donde pareciera que el problema de la representación es de una solución que está, que es la escala urbana, la escala de la ciudad, que es donde él está buscando hacer su ejercicio"
Los legisladores porteños Guadalupe Tagliaferri y Claudia Neira
Ferrario y el diputado nacional Maximiliano Ferraro
La influencer y emprendedora Delfina Ferro, durante su exposición: "La comunidad que uno tiene, siempre se tiene que considerar no solo tenerla digital, sino tenerla en un plano físico, porque creo que cuando las propuestas de comunidad digital pasan al plano físico, es cuando de alguna manera se hacen interminables las posibilidades de accionar y de fidelizar a tu comunidad al mismo tiempo"
Juan Manuel Olmos y Horacio Rodríguez Larreta
Emmanuel Ferrario y Guadalupe Tagliaferri
Carlos Pagni y Ferrario
A la izquierda, Fernando Straface, ex secretario general del gobierno porteño. A la derecha, Osvaldo Carnival, pastor evangélico argentino, fundador y líder de la Catedral de la Fe
La ahora ex diputada nacional María Eugenia Vidal y Ferrari
De izquierda a derecha: Paula Olivetto Lago; Ferrario, Maximiliano Ferraro y María Eugenia Vidal
Simbología de A1000 en formato sticker. Además, entre los asistentes se repartió un “SubtePass”, donde se invitó a los asistentes a sumarse a la comunidad y potenciar su impacto urbano
Delfina Ferro y Ferrario, que repasó el primer año de trabajo de A1000 y presentó las líneas estratégicas para 2026
María Eugenia Vidal y el exlegislador porteño Eduardo Epzteyn
El pastor evangélico Osvaldo Cárnival y Emmanuel Ferrario