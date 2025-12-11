Las fotos de la la conmovedora primera aparición pública de María Corina Machado tras más de un año en la clandestinidad
La líder opositora venezolana saludó a decenas de seguidores reunidos frente al Grand Hotel Oslo, punto tradicional de encuentro tras la ceremonia del Nobel. Sonrió al ver la multitud en la plaza Stortingsparken, cantó el himno de Venezuela y bajó a la calle para acercarse y abrazar a sus simpatizantes
La dirigente venezolana saludó a decenas de seguidores que esperaban frente al Grand Hotel Oslo (REUTERS/Leonhard Foeger)
María Corina Machado reapareció en Oslo la noche de este miércoles, horas después de que su hija recibiera en su nombre el Premio Nobel de la Paz 2025 (REUTERS)
Durante la noche fría de la capital de noruega, Machado mostró todos sus sentimientos a flor de piel y agradeció el respaldo de los presentes (REUTERS)
La Premio Nobel de la Paz María Corina Machado saluda junto a su madre Corina Parisca de Machado fuera del Grand Hotel (REUTERS/Leonhard Foeger)
María Corina Machado bajó a la calle para estar más cerca de sus seguidores y abrazarlos, entre lágrimas y comentarios de apoyo por parte de venezolanos presentes (REUTERS)
Maria Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, es abrazada por un simpatizante (REUTERS/Leonhard Foeger)
La líder opositora al régimen chavista llegó a Noruega después de abandonar Venezuela el martes en un barco con rumbo a Curazao, según informaron funcionarios de Estados Unidos (REUTERS)
El gobierno noruego informó que la opositora ofrecerá una conferencia de prensa este jueves a las 09:15 GMT, lo que marcará su primer encuentro directo con periodistas desde que se ocultó tras las elecciones presidenciales de julio de 2024 (AFP)
La reaparición de la líder opositora en Oslo abre un nuevo capítulo en la crisis venezolana, ahora bajo la mirada de la comunidad internacional reunida en torno al Nobel de la Paz (REUTERS)
Entre abrazos y lágrimas de la líder opositora con venezolanos y otros ciudadanos, fotógrafos capturaron imágenes que recorrieron el mundo entero (REUTERS)
Machado, reconocida por su resistencia frente a la dictadura de Nicolás Maduro, llevaba meses sin mostrarse en público debido a amenazas contra su vida (REUTERS)
La Premio Nobel de la Paz María Corina Machado besa a su madre Corina Parisca de Machado fuera del Grand Hotel (REUTERS/Leonhard Foeger)
Cientos de simpatizantes de la líder venezolana se acercaron a las puertas del hotel para expresarle mensajes de apoyo y agradecimiento
María Corina Machado, visiblemente emocionada al salir al balcón en su primera aparición pública en Oslo
La galardonada con el Premio Nobel de la Paz María Corina Machado trepa por una barricada para reunirse con sus simpatizantes fuera del Grand Hotel (REUTERS/Leonhard Foeger)
La rueda de prensa de la dirigente definirá los próximos pasos de una figura que, pese a la persecución interna, continúa al frente del liderazgo opositor venezolano (AFP)