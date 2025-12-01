100 fotos inolvidables de 2025

Un hombre salta mientras las olas azotan su casa durante la marea alta en la costa del Mar Arábigo en Mumbai, India, el 25 de junio de 2025.
El Papa León XIV asiste a la conferencia internacional "Alentando la esperanza para la justicia climática", en Castel Gandolfo, Italia, el 1 de octubre de 2025.
Los fanáticos se unen a la banda de punk rock china Gum Bleed mientras actúan durante un festival de música en Hangzhou, China, el 17 de enero de 2025.
Luis, de 30 años, quien huyó de Venezuela después de ser un activista político de la oposición mientras estaba en la universidad, posa para una foto en el complejo de apartamentos donde vive en Orlando, Florida, el 19 de agosto de 2025. Un aspirante a empresario con un título en ingeniería mecánica, Luis solicitó asilo en los EE. UU. y recibió un permiso de trabajo que le permite mantenerse como repartidor de Amazon mientras pasa por el proceso legal de asilo.
Jabir Kaur, en el centro, cuyo esposo, Sukhwinder Singh, murió después de consumir licor tóxico, está de luto el 13 de mayo de 2025 en Majitha, India.
La gente se reúne en una plaza conocida como Plaza de los Rehenes en Tel Aviv, Israel, el 13 de octubre de 2025, antes de la liberación de los rehenes israelíes retenidos en Gaza.
El presidente Donald Trump mira por la ventana del Marine One a su llegada a la Casa Blanca en Washington el 18 de septiembre de 2025.
Personas que huyen de los rebeldes del M-23 llegan en barco a Goma, República Democrática del Congo, el 22 de enero de 2025.
Los fanáticos intentan conseguir autógrafos durante una ronda de práctica para el torneo de golf Ryder Cup en el campo de golf Bethpage Black, en Farmingdale, Nueva York, el 24 de septiembre de 2025.
Se eleva humo luego de un ataque israelí en la ciudad de Gaza el 1 de junio de 2025.
Una solicitante de asilo de Ecuador abraza a su padre mientras éste se encuentra detenido por agentes federales en Nueva York el 31 de julio de 2025.
La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, se dirige a sus partidarios en una protesta contra el presidente Nicolás Maduro en Caracas, Venezuela, el día antes de su toma de posesión para un tercer mandato, el 9 de enero de 2025.
El cuerpo de un hombre asesinado durante una redada policial contra la pandilla Comando Vermelho yace en la favela Complexo da Penha de Río de Janeiro, Brasil, el 29 de octubre de 2025.
La policía antidisturbios utiliza gas pimienta contra un manifestante después de que el alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, fuera arrestado y enviado a prisión en Estambul el 23 de marzo de 2025.
El vendedor ambulante Boniface Kariuki cae al suelo después de que un policía le disparara en la cabeza, en el centro, durante una protesta en Nairobi, Kenia, el 17 de junio de 2025.
Fotografías de las víctimas de las inundaciones se muestran en un muro conmemorativo en Kerrville, Texas, el 10 de julio de 2025, una semana después de que una inundación catastrófica arrasara la región y matara a más de 130 personas.
Eric Nkundabera, de Ruanda, a la derecha, lidera a sus compañeros de equipo Patrick Byukusenge y Mike Uwiduhaye durante la prueba de relevos mixtos contrarreloj por equipos en el Campeonato Mundial de ciclismo de ruta en Kigali, Ruanda, el 24 de septiembre de 2025.
La poderosa cola de un esturión impulsa al pez por el aire, el 23 de julio de 2025, en Augusta, Maine.
Una estatua del difunto presidente sirio Hafez Assad, que fue derribada y profanada durante el derrocamiento del régimen de Assad, yace en ruinas en la cima de una montaña en Dayr Atiyah, Siria, el 5 de enero de 2025.
La luna de nieve se eleva detrás de la colina de Filopappos, entre el Partenón, a la izquierda, y el Monumento de Filopappos, a la derecha, en Atenas, Grecia, el 12 de febrero de 2025.
Victor Scott II de los St. Louis Cardinals anota contra los San Francisco Giants durante un partido de béisbol en San Francisco el 23 de septiembre de 2025.
La gente se refugia en una estación de metro utilizada como refugio antiaéreo durante un ataque ruso en Kiev, Ucrania, el 2 de septiembre de 2025.
Los peregrinos bailan las sevillanas el 8 de junio de 2025, durante la peregrinación católica anual al santuario de la Virgen del Rocío que atrae a cientos de miles de fieles en El Rocío, España.
Los pájaros se posan en un banco del parque mientras una densa niebla envuelve el horizonte de Sídney, causando importantes retrasos en los viajeros, el 5 de agosto de 2025.
La cuidadora Jessica Ray observa a los pingüinos de Humboldt en el zoológico de Londres durante el pesaje anual para monitorear la salud y el desarrollo de los animales del zoológico el 19 de agosto de 2025.
Las heridas de un ataque ruso cubren el rostro de Kostiantyn Bychek en un hospital de Kiev, Ucrania, el 25 de abril de 2025.
La cautiva israelí Arbel Yehoud, que ha estado secuestrada por Hamás en Gaza desde el 7 de octubre de 2023, es escoltada por combatientes mientras es entregada a la Cruz Roja el 30 de enero de 2025, en Khan Younis, Franja de Gaza.
Los miembros republicanos del Congreso se acercan para estrechar la mano del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano por Luisiana, en el centro abajo, después de que Johnson firmara el proyecto de ley de exenciones de impuestos y recortes de gastos del presidente Donald Trump, el 3 de julio de 2025, en el Capitolio en Washington.
Las niñas gritan mientras viajan en el Tempest en el Rand Show en Johannesburgo, Sudáfrica, el 19 de abril de 2025.
Un hombre fuma un cigarrillo en una bodega estatal en La Habana el 20 de enero de 2025.
Voluntarios electorales cuentan las papeletas en Blantyre, Malawi, el 16 de septiembre de 2025.
Vestidos colgados en una tienda de ropa en Beijing el 27 de julio de 2025.
Un hombre monta su bicicleta después del huracán Melissa el 30 de octubre de 2025, en Black River, Jamaica.
El sistema de defensa aérea israelí Cúpula de Hierro intercepta misiles durante un ataque iraní en Tel Aviv, Israel, el 18 de junio de 2025.
El glaciar del Ródano, cerca de Goms (Suiza), está parcialmente cubierto por láminas mientras Matthias Huss, director del grupo suizo de monitoreo de glaciares GLAMOS, se encuentra cerca, el 10 de junio de 2025.
Un trabajador machaca la roca para hacer grava y arena en Kenscoff, un barrio de Puerto Príncipe, Haití, el 24 de julio de 2025.
Hossam Azzam sostiene el cuerpo de su hijo, Amir, quien murió en un ataque aéreo israelí en Gaza, en el Hospital Shifa en la ciudad de Gaza, el 15 de julio de 2025.
Personas que protestan contra la aplicación de la ley migratoria son detenidas por policías estatales de Texas cerca del Álamo en el centro de San Antonio el 11 de junio de 2025.
Un manifestante ondea una bandera mientras un taxi autónomo Waymo se quema cerca del Centro de Detención Metropolitano en el centro de Los Ángeles, el 8 de junio de 2025.
Un niño es detenido mientras las protestas lideradas por jóvenes que piden reformas en la atención médica y la educación se tornan violentas en Sale, Marruecos, el 1 de octubre de 2025.
Los niños proyectan sombras en una cancha de baloncesto durante un taller deportivo en un parque en Santiago, Chile, el 18 de febrero de 2025.
Agentes del orden se enfrentan a manifestantes frente a un centro de procesamiento de ICE en Broadview, suburbio de Chicago, Illinois, el 1 de noviembre de 2025.
Los bomberos luchan contra las llamas que envuelven una propiedad frente a la playa en Malibú, California, durante el incendio de Palisades el 8 de enero de 2025.
Un globo con la imagen del presidente Alassane Ouattara flota sobre sus partidarios durante un mitin de campaña en Koumassi, Abiyán, Costa de Marfil, el 22 de octubre de 2025.
Los perros en el podio de ganadores en la PetExpo en Bucarest, Rumania, el 22 de marzo de 2025.
Una fotografía de un niño yace entre los escombros después de un ataque en Teherán, Irán.
Una cafetería en Estambul rocía niebla para refrescar a la gente que pasa el 24 de julio de 2025.
Los niños practican en una escuela de boxeo en un refugio subterráneo en la ciudad de primera línea de Kherson, en el sur de Ucrania, el 2 de noviembre de 2025.
Erika Kirk se seca las lágrimas mientras se prepara para hablar en un homenaje a su esposo, el activista conservador Charlie Kirk, el 21 de septiembre de 2025, en Glendale, Arizona.
Hailee Allen salva una foto familiar de la casa de Lynn y Don White el 17 de mayo de 2025, después de que un tornado mortal arrasara Londres, Kentucky.
Los guacamayos vuelan junto a una familia en un scooter durante una sesión de entrenamiento para aves en un campo en Depok, Indonesia, en las afueras de Yakarta, el 16 de agosto de 2025.
La granjera Turkan Ozkan, de 64 años, llora junto a uno de sus animales muerto durante un incendio en Guzelyeli, en las afueras de Canakkale, al noroeste de Turquía, el 12 de agosto de 2025.
Un hombre camina por la orilla con Haystack Rock al fondo en Cannon Beach, Oregón, el 30 de agosto de 2025.
Naima Abu Ful posa para una foto con su hijo desnutrido de 2 años, Yazan, en su casa en el campo de refugiados de Shati en la ciudad de Gaza, el 23 de julio de 2025.
Los residentes recuperan cables eléctricos, que luego venderán, después de que un incendio afectara a una comunidad pobre en Manila, Filipinas, el 6 de agosto de 2025.
Una familia posa para una foto después de las oraciones del Eid al-Adha el 6 de junio de 2025, en una playa en Keta, Ghana.
La gente mira una transmisión en vivo de la liberación de tres rehenes israelíes de Gaza durante una reunión en la Plaza de Rehenes en Tel Aviv, Israel, el 15 de febrero de 2025.
La aurora boreal brilla sobre las casas en Nuuk, Groenlandia, el 17 de febrero de 2025.
Un retrato del fallecido Papa Francisco se proyecta en una fuente de agua en el Circuito Mágico del Agua en Lima, Perú, el 21 de abril de 2025.
Un hombre camina por Churchill Downs antes de la carrera de caballos Kentucky Derby en Louisville, Kentucky, el 3 de mayo de 2025.
Los palestinos Ali Marouf y su madre, Aisha, cocinan en el techo de su casa, que fue destruida en Jabaliya, Franja de Gaza, el 17 de marzo de 2025.
Palestinos transportan alimentos y ayuda humanitaria de un convoy del Programa Mundial de Alimentos que se dirigía a la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja de Gaza, el 16 de junio de 2025.
Los manifestantes se enfrentan a la policía antidisturbios durante una protesta contra los cortes crónicos de electricidad y agua en Antananarivo, Madagascar, el 30 de septiembre de 2025.
Un oso polar descansa en las escaleras de una estación de investigación abandonada en la isla Koluchin, frente a Chukotka, Rusia, el 18 de septiembre de 2025.
Hussein Dheini, de 12 años, quien resultó herido en el ataque con buscapersonas perpetrado por Israel el 17 de septiembre de 2024, se encuentra junto a su madre, Faten Haidar, en la entrada de su casa en la aldea de Teir Debba, en el sur del Líbano, el 1 de mayo de 2025.
La novia Jamaica Aguilar se prepara para entrar a la iglesia inundada de Barasoain para su boda en Malolos, provincia de Bulacan, Filipinas, el 22 de julio de 2025.
Un grupo de migrantes espera ser procesados entre dos muros fronterizos que separan México y Estados Unidos después de cruzar ilegalmente antes del amanecer, el 21 de enero de 2025, en San Diego.
Las aves migratorias rodean un barco mientras la gente las alimenta temprano en la mañana cerca de las orillas del río Yamuna en Nueva Delhi, el 2 de noviembre de 2025.
Los cuerpos de los palestinos que murieron mientras intentaban llegar a los camiones de ayuda que ingresaban al norte de Gaza a través del cruce de Zikim con Israel son preparados para su entierro en la morgue del Hospital Shifa en la ciudad de Gaza el 31 de julio de 2025.
La gente se protege mientras explota un fuego artificial durante una protesta cerca del Centro de Detención Metropolitano en el centro de Los Ángeles, el 8 de junio de 2025.
La gente observa cómo el Marine One, con el presidente Donald Trump a bordo, parte de la Casa Blanca en Washington en camino al Trump National Golf Club Washington D.C. para una cena criptográfica el 22 de mayo de 2025.
Arturo Suárez, un migrante venezolano deportado a El Salvador meses antes por Estados Unidos bajo la ofensiva migratoria de la administración Trump, es recibido en casa por sus familiares en Caracas, Venezuela, el 22 de julio de 2025.
Un barco portacontenedores se aproxima al Puerto de Santos, el mayor puerto de Brasil, que desempeña un papel clave en el comercio y la logística del país, el 1 de abril de 2025.
Un manifestante, vestido con un chaleco antibalas y portando un escudo arrebatado a un policía, grita afuera del Singha Durbar, la sede del gobierno de Nepal, durante una protesta contra la corrupción y la prohibición de las redes sociales en Katmandú, el 9 de septiembre de 2025.
Israelíes se refugian en un sótano de Jerusalén durante un ataque con misiles iraníes el 15 de junio de 2025.
Luis Sánchez, en el centro, viaja en un bote con otros migrantes venezolanos después de perder las esperanzas de llegar a Estados Unidos, cerca de Gardi Sugdub, a lo largo de la costa caribeña de Panamá.
Los residentes caminan junto a un soldado que patrulla el barrio de Siloé en Cali, Colombia, el 11 de septiembre de 2025.
Mohammad Naser se protege de la lluvia entre las ruinas de su casa, destruida en una ofensiva israelí, en Jabaliya, Franja de Gaza, el 6 de febrero de 2025.
Amigos y familiares de Jorge Luis Mendoza Cuelho, de 14 años, viajan con su ataúd durante su funeral en Belén, un distrito apodado la "Venecia de la Selva", en Iquitos, Perú, el 23 de mayo de 2025.
Los miembros de una expedición para alcanzar la cumbre del Monte Everest junto a sus tiendas de campaña en el campamento base del Everest en Nepal el 28 de abril de 2025.
Shaima Seiam yace herida en el Hospital Nasser junto al cuerpo de su hija pequeña, Ahlam, que estaba a días de cumplir su primer año, después de que su casa fuera alcanzada por un ataque aéreo israelí, en Khan Younis, al sur de la Franja de Gaza, el 16 de abril de 2025.
Delia Donn se enfrenta a un policía antidisturbios durante una de las protestas semanales que exigen mejores pensiones para los jubilados en Buenos Aires, Argentina, el 30 de julio de 2025.
Palestinos desplazados huyen de la ciudad de Gaza con sus pertenencias por la carretera costera en Nuseirat, hacia el sur de la Franja de Gaza, el 19 de septiembre de 2025.
La nieve cubre las vías del tren que alguna vez se utilizaron para transportar judíos de toda Europa a Auschwitz, el campo de exterminio y trabajo nazi alemán, en Oswiecim, Polonia, el 23 de enero de 2025.
La nieve cae sobre la gente que camina por la Plaza Roja frente a la Catedral de San Basilio en Moscú mientras las temperaturas rondan el punto de congelación el 8 de abril de 2025.
Una persona camina por un puente sobre el río Miljacka, que está casi seco y cubierto de algas, durante una ola de calor y sequía en Sarajevo, Bosnia-Herzegovina, el 10 de agosto de 2025.
Palestinos se reúnen en una mesa, rodeados de escombros de casas y edificios destruidos, para el iftar, la comida que rompe el ayuno, el primer día de Ramadán en Rafah, al sur de la Franja de Gaza, el 1 de marzo de 2025.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin, llegan para una conferencia de prensa en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025.
Una mujer herida se sienta cerca de su casa, que fue dañada por un ataque aéreo ruso, en un barrio residencial de Kiev, Ucrania, el 24 de abril de 2025.
Una modelo maquillándose se refleja en un espejo durante el concurso de liderazgo Sr. y Sra. Kibera, celebrado en el Día Internacional de la Juventud en Nairobi, Kenia, el 12 de agosto de 2025.
La cola de un avión sobresale de un edificio donde se estrelló en Ahmedabad, India, el 12 de junio de 2025.
Un partidario del candidato presidencial Samuel Doria Medina le aplica lápiz labial a otro en un mitin de campaña en La Paz, Bolivia, el 12 de agosto de 2025, cinco días antes de las elecciones presidenciales.
Los avestruces bebés se acurrucan cerca de una lámpara de calor después de ser trasladados a un granero tras las recientes inundaciones en una granja en Bend, Texas, el 9 de julio de 2025.
Un hombre sostiene un rosario durante una oración por la salud del Papa Francisco en la Plaza de San Pedro en el Vaticano el 4 de marzo de 2025.
Un hombre lleva una oveja en una motocicleta durante un incendio forestal en Patras, Grecia, el 13 de agosto de 2025.
La gente evacua después de que un misil lanzado desde Irán impactara Tel Aviv, Israel, el 16 de junio de 2025.
El personal de seguridad toma posición justo antes de la llegada del presidente Donald Trump en el Air Force One al Aeropuerto Internacional de Haneda en Tokio el 27 de octubre de 2025.
Palestinos luchan por conseguir alimentos donados en una cocina comunitaria en Khan Younis, Franja de Gaza, el 16 de mayo de 2025.
Yu Xiaofeng salta a una piscina tallada en hielo en el río Songhua congelado en Harbin, China, el 7 de enero de 2025.
El equipo acrobático Air Bandits, liderado por el piloto lituano Jurgis Kairys, realiza una exhibición pirotécnica en el Aeropuerto Internacional Aurel Vlaicu durante el Salón Aeronáutico Internacional de Bucarest, en Bucarest, Rumania, el 30 de agosto de 2025.