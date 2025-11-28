25 fotos: juraron los nuevos legisladores en el Senado

28 Nov, 2025 12:30 p.m. EST
Jura de senadores electos en el recinto del Senado de la Nación, el 28 de noviembre de 2025, en Buenos Aires, Argentina. (Fotos: Comunicación Senado) Jorge Capitanich, senador por la provincia de Chaco (Fuerza Patria) Juan Cruz Godoy, senador por la provincia de Chaco (La Libertad Avanza) Silvana Schneider, senadora por la provincia de Chaco (La Libertad Avanza) Patricia Bullrich, senadora por CABA (La Libertad Avanza) Agustín Monteverde, senador por CABA (La Libertad Avanza) Mariano Recalde, senador por CABA (Fuerza Patria) Romina Almeida, senadora por Entre Ríos (La Libertad Avanza) Adán Bahl, senador por Entre Ríos (Fuerza Patria) Joaquín Benegas Lynch, senador por Entre Ríos (La Libertad Avanza) Pablo Cervi, senador por Neuquén (La Libertad Avanza) Julieta Corroza, senadora por Neuquén (La Neuquinidad) Diego Santilli, Karina Milei y Manuel Adorni siguieron la jura de los senadores nuevos desde un palco del Congreso Nadia Márquez, senadora por Neuquén (La Libertad Avanza) Ana Marks, senadora por Río Negro (Fuerza Patria) Martín Soria, senador por Río Negro (Fuerza Patria) Gonzalo Guzmán, senador por Salta (La Libertad Avanza) María Emilia Orozco, senadora por Salta (La Libertad Avanza) Flavia Royón, senadora por Salta (Primero los Salteños) Elia Montero, senadora por Santiago del Estero (Frente Cívico) José Neder, senador por Santiago del Estero (Fuerza Patria) Gerardo Zamora, senador por Santiago del Estero (Frente Cívico) Agustín Coto, senador por Tierra del Fuego (La Libertad Avanza) Cándida López, senadora por Tierra del Fuego (Fuerza Patria) Belén Monte de Oca, senadora por Tierra del Fuego (La Libertad Avanza)