Fotos Al 100

25 fotos: juraron los nuevos legisladores en el Senado

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, encabezó la ceremonia que marcó el inicio de la nueva composición de la Cámara alta

Jura de senadores electos en
Jura de senadores electos en el recinto del Senado de la Nación, el 28 de noviembre de 2025, en Buenos Aires, Argentina. (Fotos: Comunicación Senado)
Jorge Capitanich, senador por la
Jorge Capitanich, senador por la provincia de Chaco (Fuerza Patria)
Juan Cruz Godoy, senador por
Juan Cruz Godoy, senador por la provincia de Chaco (La Libertad Avanza)
Silvana Schneider, senadora por la
Silvana Schneider, senadora por la provincia de Chaco (La Libertad Avanza)
Patricia Bullrich, senadora por CABA
Patricia Bullrich, senadora por CABA (La Libertad Avanza)
Agustín Monteverde, senador por CABA
Agustín Monteverde, senador por CABA (La Libertad Avanza)
Mariano Recalde, senador por CABA
Mariano Recalde, senador por CABA (Fuerza Patria)
Romina Almeida, senadora por Entre
Romina Almeida, senadora por Entre Ríos (La Libertad Avanza)
Adán Bahl, senador por
Adán Bahl, senador por Entre Ríos (Fuerza Patria)
Joaquín Benegas Lynch, senador por
Joaquín Benegas Lynch, senador por Entre Ríos (La Libertad Avanza)
Pablo Cervi, senador por Neuquén
Pablo Cervi, senador por Neuquén (La Libertad Avanza)
Julieta Corroza, senadora por Neuquén
Julieta Corroza, senadora por Neuquén (La Neuquinidad)
Diego Santilli, Karina Milei y
Diego Santilli, Karina Milei y Manuel Adorni siguieron la jura de los senadores nuevos desde un palco del Congreso
Nadia Márquez, senadora por Neuquén
Nadia Márquez, senadora por Neuquén (La Libertad Avanza)
Ana Marks, senadora por Río
Ana Marks, senadora por Río Negro (Fuerza Patria)
Martín Soria, senador por Río
Martín Soria, senador por Río Negro (Fuerza Patria)
Gonzalo Guzmán, senador por Salta
Gonzalo Guzmán, senador por Salta (La Libertad Avanza)
María Emilia Orozco, senadora por
María Emilia Orozco, senadora por Salta (La Libertad Avanza)
Flavia Royón, senadora por Salta
Flavia Royón, senadora por Salta (Primero los Salteños)
Elia Montero, senadora por Santiago
Elia Montero, senadora por Santiago del Estero (Frente Cívico)
José Neder, senador por Santiago
José Neder, senador por Santiago del Estero (Fuerza Patria)
Gerardo Zamora, senador por Santiago
Gerardo Zamora, senador por Santiago del Estero (Frente Cívico)
Agustín Coto, senador por Tierra
Agustín Coto, senador por Tierra del Fuego (La Libertad Avanza)
Cándida López, senadora por Tierra
Cándida López, senadora por Tierra del Fuego (Fuerza Patria)
Belén Monte de Oca, senadora
Belén Monte de Oca, senadora por Tierra del Fuego (La Libertad Avanza)

