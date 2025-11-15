20 fotos del impresionante incendio en el polo industrial de Ezeiza

El incendio en el Polo Industrial Spegazzini se inició durante la noche del viernes (Fotos: RS Fotos)
El siniestro alertó a los vecinos y generó alarma en el distrito bonaerense
Ante el riesgo de que continúen posibles explosiones se procedió a evacuar a los habitantes de barrios cercanos a la fábrica
Las llamas de gran magnitud generaron desesperación entre los vecinos
Frente a efectos negativos del humo se recomendó mantener las ventanas cerradas y evitar salir
La situación causó pánico entre los vecinos que sintieron la explosión pero también un gran asombro entre quienes viajaban en avión al momento del hecho
El intendente de Ezeiza, Gastón Granados, describió la escena como caótica y llena de incertidumbre. “Es todo muy confuso", dijo
En el lugar trabajaban 20 dotaciones de bomberos
Granados explicó que entre las fábricas alcanzadas se encuentra una planta química
Las autoridades continúan trabajando en el lugar para sofocar el incendio y determinar las causas de la explosión
Defensa Civil también se encuentra trabajando en el lugar
Carlos Santoro, director de la Clínica Montegrande y de un centro médico de Canning, detalló: “Estamos recibiendo pacientes, estamos con código rojo. Están llegando quemados y lastimados con vidrio”
Por el incendio se registraron unos 20 heridos
Según informaron, también hay una embarazada intoxicada
Hay un corte total del tránsito en la autopista Buenos Aires-Cañuelas
El ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak informó a través de las redes sociales que “los hospitales provinciales de la región están trabajando en red para garantizar la atención de todas las personas afectadas”
El funcionamiento del aeropuerto de Ezeiza no se vio comprometido por el accidente
Según los criterios de triage, los heridos que presenten códigos verde y amarillo serán trasladados al Hospital Cecilia Grierson (municipio de Presidente Perón) y al Hospital Néstor Kirchner (de Cañuelas)
Los pacientes identificados con códigos naranja y rojo recibirán atención en el Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría, el Hospital Eurnekian (en Ezeiza) y el Hospital Balestrini (en La Matanza)
El área afectada por la explosión cuenta con más de 12 móviles provinciales desplegados, en coordinación con 15 unidades municipales asignadas por los respectivos distritos