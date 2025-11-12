En fotos: los Premios Konex 2025 a la Música Popular distinguieron a las figuras más destacadas de la última década

La Fundación Konex entregó los Premios Konex 2025 a la Música Popular en una emotiva ceremonia que tuvo a Charly García como principal figura (RS Fotos)
Abel Pintos, durante su paso por la alfombra roja, antes de recibir una distinción en la categoría Melódico/Romántico en los Premios Konex
Ricardo Mollo, Diego Arnedo y Catriel Ciavarella, de Divididos, fueron destacados al recibir el premio Konex a Conjunto de Rock
Nahuel Pennisi se mostró agradecido por la nominación y resaltó la importancia del folclore en la música popular argentina
Luis Ovsejevich, presidente de la Fundación Konex, encabezó el evento que reunió a artistas, productores y gestores culturales de distintas generaciones para celebrar la diversidad de la música popular argentina
Sandra Mihanovich, presidenta del Gran Jurado, en la alfombra roja de los Premios Konex de la música popular
Soledad Pastorutti compartió el premio a solista de Folklore junto a Nahuel Pennisi
David Lebón, Leo Sujatovich, Soledad Pastorutti, Sandra Mihanovich, Luis Ovsejevich y Nahuel Pennisi posaron en la alfombra roja de los Premios Konex
Liliana Parodi junto a Luis Ovsejevich, presidente de la Fundación Konex, en la previa de la premiación
Mariana Fabbiani dijo presente en los Premios Konex para recibir la distinción a su abuelo, Mariano Mores, como Konex de Honor
La alegría de David Lebón al reencontrarse con sus colegas en la alfombra roja de los Premios Konex
Hernán Cattáneo se mostró agradecido de que los Premios Kónex incluyeran la categoría DJ/Electrónica
Los integrantes de La Delio Valdez posaron junto Luis Ovsejevich, presidente de la Fundación Konex, en la previa del evento
Viviana Berco, esposa de Joaquín Galán, asistió a la ceremonia para recibir el premio de Honor por el dúo Pimpinela
Pablo Agri, durante su paso por la alfombra roja, antes de ser destacado como solista Instrumental
La Orquesta del Tango de Buenos Aires fue destacada en los Premios Konex en la categoría Conjunto de Tango
Claudio Puyó junto a Luis Ovsejevich, presidente de la Fundación Konex, en la previa de la premiación
Pipi Piazzolla, integrante de la banda Escalandrum, fue destacado junto a sus compañeros en la categoría conjunto de Jazz
Leo Sujatovich fue destacado en los Premios Konex en la categoría Arreglador/Orquestador
Fabián Tweety González junto a Luis Ovsejevich, presidente de la Fundación Konex, en la alfombra roja del evento
Luis Ovsejevich se expresó al inicio de la premiación: "Hoy celebramos una nueva entrega, la música popular nos une, nos emociona y nos representa como pueblo, es una de las formas más genuinas de identidad"
Sandra Mihanovich afirmó: "Después de más de 1100 nominados quedaron 100 nominados que se llevaron su diploma de honor, estos premios ponen de relieve la importancia de la música para nuestra cultura"
Soledad Pastorutti expresó su felicidad al recibir el premio: "Qué honor, muchas gracias por este premio. Agradecerle a mi público, que desde hace casi 30 años me sigue, me aguanta, me da oportunidades como artista. En enero del año que viene se vana cumplir 30 años de mi primer Cosquín, que es la fecha fundacional de mi carrera artística"
Los integrantes de Divididos, Ricardo Mollo, Diego Arnedo y Catriel Ciavarella, expresaron su gratitud al ser destacados por los Premios Konex: "Agradecemos a nuestro público que nos sigue acompañando. Está bueno compartir este premio con todos aquellos fundacionales de la música del rock argentino que hicieron posible esto"
En su discurso, Ricardo Mollo se dirigió a Luis Ovsejevich y le agradeció por mantener esta premiación a lo largo de los años
Tincho Galán, socio artístico de Lali, recibió el premio por la artista pop, quien se manifestó a través de un video grabado: "Ser parte de los artistas elegidos me pone muy feliz. Me emociona especialmente, el pop es el género al que le pongo pasión, búsqueda, ya hace seis discos"
Al recibir su premio, Nahuel Pennisi subrayó: "Agradecer a mi gente y mi familia por el apoyo de siempre, pero especialmente a todos mis colegas. Empecé escuchándolos en mi casa, crecí con ellos, me fueron dando un lugar importante, lo más lindo es descubrir que detrás de grandes talentos hay una humanidad enorme"
Abel Pintos recibió el premio Melódico Romántico por su trayectoria y afirmó: “Lo quiero compartir con mis familias, músicos y técnicos que están conmigo hace muchos años. También a la familia que busqué, que es el público y la familia que despierta en mí todo mi amor. Mora, Guillermina y Rosario”
Luego de que Babasónicos recibiera el premio a Conjunto de Pop, Adrián Dárgelos se pronunció: "Gracias por seguir de cerca nuestra búsqueda durante tantos años. A la Fundación Konex por tenernos presentes durante tres décadas"
Hernán Cattáneo fue destacado en la categoría DJ/Electrónica: "Gracias por incluir a la música electrónica por primera vez, me gustaría compartir esto con todos los otros DJ y productores electrónicos de Argentina. También dedicárselo a mis tres hijas y a mi mujer, que se quedan solas para que yo ande por el mundo haciendo bailar a la gente"
Ca7riel y Paco Amoroso no pudieron estar presentes en la ceremonia. En su lugar, su amigo Beto recibió el premio por su nominación en la categoría Alternativo/Nuevo
Maia Mónaco, la mamá de Wos, recibió el premio por su hijo en la categoría Urbano y expresó: "No es menor recordar que esta música tiene su origen en algo tan genuino como el encuentro de los adolescentes en las plaza, ellos encontraron esa forma de expresarse para hablar sobre sus realidades"
Al subir al escenario, Pipi Piazzolla, integrante de la banda Escalandrum, agradeció el premio de la categoría conjunto de Jazz junto a sus compañeros
Carlos Vandera recibió el premio a Autor/Compositor en lugar de Fito Paéz y trasladó los agradecimientos del rosarino por este honor
La Delio Valdez fue destacada por su trayectoria en la categoría Tropical de los Premios Konex
"Estoy muy emocionado, ¿cómo hago para agradecer? Tengo 10 nietos. Este premio es para ellos, para mi familia, que también somos músicos, como Charly, como Mollo, como Luis (Spinetta) que se fue, Pappo, Pedro (Aznar)", afirmó David Lebón al recibir el premio como solista de Rock
Lito Vitale subió al escenario para recibir su premio como Arreglador/Orquestador. Compartió el galardón junto a Leo Sujatovich
Viviana Berco, esposa de Joaquin Galán, recibió el premio por el dúo Pimpinela, quienes se expresaron a través de un video: "Queremos saludarlos, gracias por tenernos en cuenta, es una mención muy especial a nuestra trayectoria"
José Colángelo, pianista, director, arreglador y compositor de más de 100 obras, fue destacado en la categoría solista de Tango
Konex de Honor Mariana Fabbiani, nieta de Mariano Mores, recibió el Konex de Honor en representación de su abuelo y resaltó: “Mi abuelo amaba recibir premios. Él solo buscaba hacer un tango que trascendiera las fronteras. Él decía que el tango era la vida misma pero con melodía”.
David Lebón se emocionó hasta las lágrimas al final de la ceremonia al reencontrarse con Charly García
El homenaje a Charly García cerró la jornada con una ovación de pie, consolidando su influencia en más de cinco décadas de música popular argentina
Al final de la ceremonia, los músicos destacados como David Lebón, Soledad Pastorutti y Leo Sojatovich, entre otros, posaron con sus premios sobre el escenario
Charly García recibió el Konex de Brillante 2025, sumándose al linaje de leyendas de la música argentina como Mercedes Sosa y Atahualpa Yupanqui
La emoción de David Lebón durante el homenaje a Charly García en los Premios Konex