Las 25 fotos más destacadas de la jornada electoral en Estados Unidos

04 Nov, 2025 07:10 p.m. EST
Los estadounidenses acuden hoy a las urnas para elegir cargos clave en varios estados (Reuters) Demócratas y republicanos disputan gobernaciones, alcaldías y legislaturas estatales (Reuters) Muchas familias invitan a sus hijos a que presencien este evento electoral (Reuters) Los niños juegan, mientras sus padres votan en las elecciones (Reuters) Zohran Mamdani aspira a convertirse en el alcalde más joven de Nueva York en un siglo (Reuters) Las primeras urnas cerrarán en Virginia, seguidas por Nueva York y California (Reuters) Las elecciones estatales ofrecen pistas sobre las tendencias de cara a 2026 (Reuters) El futuro del mapa electoral nacional depende de los resultados en California y Texas (Reuters) El socialista demócrata Mamdani lidera las encuestas frente a Andrew Cuomo y Curtis Sliwa (Reuters) Un sí a la Proposición 50 daría a los demócratas una ventaja clave en la Cámara de Representantes (Reuters) La manipulación del voto y el rediseño de distritos centran el debate en California y Texas (Reuters) El desempleo y la inflación figuran entre las mayores preocupaciones del electorado (Reuters) Las contiendas estatales anticipan posibles cambios en el Congreso en 2026 (Reuters) Un trabajador electoral procesa boletas durante una elección especial en Estados Unidos (Reuters) Las campañas se alejan de la política exterior para centrarse en asuntos cotidianos (Reuters) Cuomo enfrenta críticas por su cercanía con sectores moderados y republicanos (Reuters) Los votantes expresan alegría y optimismo en California al participar en la jornada electoral (Reuters) Nueva York, Nueva Jersey y Virginia enfrentan divisiones internas en los partidos tradicionales (Reuters) Los resultados electorales influirán en las estrategias para las presidenciales de 2028 (Reuters) Los centros de votación en Nueva York cierran sus puertas a las 21 hs (Reuters) En la mayoría de los estados, puede inscribirse para votar antes de cumplir los 18 años, en caso de que los cumpla esa jornada (Reuters) La campaña de Cuomo recibe apoyo de figuras como Michael Bloomberg y del alcalde saliente Eric Adams (Reuters) Zohran Mamdani es uno de los máximos candidatos a obtener el triunfo en Nueva York (Reuters) Esta es la votación más importante previa a la del 2028 (Reuters) El proceso de registro de los votantes se llevó a cabo mientras se desarrollaba la elección especial en California a propósito de la Proposición 50 (Reuters)