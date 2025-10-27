Las fotos de la devastación lenta e implacable del huracán Melissa en su paso por el Caribe

Dos personas caminan por una calle anegada en Santo Domingo, República Dominicana, donde Melissa ha dañado más de 750 hogares y desplazado a miles de personas. (AP Foto/Ricardo Hernández)

El huracán Melissa se intensificó a categoría 5 el lunes mientras se acercaba a Jamaica.

Se esperaba que Melissa tocara tierra en la isla el martes y cruzara Cuba y las Bahamas hasta el miércoles.

El centro de Melissa estaba unos 205 kilómetros (130 millas) al sur-suroeste de Kingston, Jamaica, y unos 505 kilómetros (315 millas) al sur-suroeste de Guantánamo, Cuba, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos en Miami.

Niños juegan en una calle inundada de Santo Domingo, donde Melissa ha dejado más de 3,760 desplazados y ha cortado el acceso a 48 comunidades. (AP Foto/Ricardo Hernández)

Tenía vientos máximos sostenidos de 260 km/h (160 mph) y se movía hacia el oeste a 6 km/h (3 mph), dijo el centro.

La categoría 5 es la más alta en la escala Saffir-Simpson, con vientos sostenidos que superan los 250 km/h (157 mph).

Personas abandonan su auto en una calle intransitable de Santo Domingo, una de las 48 comunidades aisladas por las inundaciones de Melissa en República Dominicana. (AP Foto/Ricardo Hernández)

Niños jugando en una calle inundada por las lluvias de la tormenta tropical Melissa en Santo Domingo, República Dominicana, el viernes 24 de octubre de 2025. (AP Foto/Ricardo Hernandez)

Algunos lugares en el este de Jamaica podrían recibir un metro de lluvia, mientras que el oeste de Haití podría recibir 40 centímetro, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos en Miami. “Es probable que ocurran inundaciones repentinas catastróficas y numerosos deslizamientos de tierra”, advirtió.

La tormenta de lento movimiento ha causado la muerte de al menos tres personas en Haití y una cuarta persona en la República Dominicana, donde otra persona sigue desaparecida.

Una mujer camina por una calle inundada en Santo Domingo, donde las lluvias de Melissa han dañado más de 750 viviendas y desplazado a miles de personas. (AP Foto/Ricardo Hernández)

“Quiero instar a los jamaicanos a tomar esto en serio”, dijo Desmond McKenzie, vicepresidente del Consejo de Gestión de Riesgos de Desastres de la isla. “No jueguen con Melissa. No es una apuesta segura”.

Cuba se prepara a la embestida

Se esperaba que el huracán volviera a tocar tierra más tarde el martes en el este de Cuba. Había un aviso de huracán en efecto para las provincias de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y Holguín, mientras que Las Tunas estaba bajo aviso de tormenta tropical. Se pronosticaron hasta 51 centímetros de lluvia para partes de Cuba, junto con una marejada ciclónica significativa a lo largo de la costa.

Un hombre compra pan en Santiago de Cuba antes de la llegada de Melissa, que se pronostica tocará el este de Cuba con hasta 51 cm de lluvia y significativa marejada ciclónica. (Foto de AFP)

Un hombre abasteciéndose de aceite en Santiago de Cuba, donde hay aviso de huracán y se pronostican lluvias torrenciales por la llegada inminente de Melissa. (Foto de AFP)

Vendedores retiran sus carros en Santiago de Cuba, una de las provincias bajo aviso de huracán por Melissa (AFP)

Una mujer comprando pan en Santiago de Cuba antes del impacto de Melissa, que amenaza con hasta 51 centímetros de lluvia en partes de la isla. (Foto de AFP)

Pobladores caminan junto a ramas podadas en Santiago de Cuba, donde las autoridades realizan preparativos ante la llegada inminente del huracán Melissa. (Foto de AFP)

Una tormenta récord para Jamaica

Melissa es el huracán más fuerte en la historia reciente en golpear directamente a la pequeña nación caribeña.

Un hombre en bicicleta se prepara para la llegada del huracán Melissa en Kingston, Jamaica, el huracán más fuerte en golpear directamente la isla en la historia reciente. (AP Foto/Matías Delacroix)

Una mujer camina y usa su teléfono en la playa antes de la llegada del huracán Melissa, el domingo 26 de octubre de 2025, en Kingston, Jamaica. (AP Foto/Matías Delacroix)

Evan Thompson, director principal del servicio meteorológico de Jamaica, advirtió que la limpieza y la evaluación de daños se retrasarían severamente debido a los deslizamientos de tierra anticipados, inundaciones y carreteras bloqueadas.

Trabajadores limpian el Canal Sandy Gully en Kingston, ante la amenaza de que Melissa descargue hasta un metro de lluvia y cause "inundaciones repentinas catastróficas". (Foto de Ricardo Makyn/AFP)

Miembros de emergencias utilizan drones para llevar alimentos a familias aisladas por inundaciones en Santo Domingo, donde Melissa ha cortado el acceso a 48 comunidades. (Foto de Handout/Prensa Servicio 911/AFP)

Melissa era el primer huracán de categoría 4 o más en tocar tierra en Jamaica en la historia reciente, dijo Thompson. Gilbert fue un huracán de Categoría 3 cuando golpeó la isla en 1988 y dos recientes tormentas de categoría 4, Iván y Beryl, no tocaron tierra, dijo Thompson.

Trabajadores cubren ventanas de un comercio antes de la llegada del huracán Melissa en Kingston, Jamaica, el domingo 26 de octubre de 2025. (AP Foto/Matias Delacroix)

Varios perros descansan junto a surtidores de combustible cubiertos de plástico en una gasolinera antes de la llegada del huracán Melissa, el domingo 26 de octubre de 2025, en Kingston, Jamaica. (AP Foto/Matías Delacroix)

Ciudadanos abasteciéndose en Kingston ante la inminente llegada de Melissa, el primer huracán categoría 4 o superior en tocar tierra en Jamaica en la historia reciente. (AP Foto/Matías Delacroix)

Hombres protegen un camión de comida en Kingston ante la llegada de Melissa, que amenaza con vientos de 260 km/h y más de un metro de lluvia en el este de Jamaica. (AP Foto/Matías Delacroix)

Además de las lluvias, es probable que Melissa cause una marejada ciclónica con riesgo para la vida en la costa sur de Jamaica, alcanzando un pico de alrededor de cuatro metros sobre el nivel del suelo, cerca y al este de donde el centro de Melissa toque tierra, dijo el centro de Estados Unidos.

Vista aérea muestra la marejada ciclónica golpeando el malecón de Kingston, donde Melissa podría generar una marejada de hasta 4 metros que pondría en riesgo vidas. (Foto de Ricardo Makyn/AFP)

“No tomen decisiones imprudentes”, advirtió Daryl Vaz, ministro de transporte de Jamaica. “Estamos en un momento muy, muy serio durante los próximos días”.

Un hombre reforzando su techo en Kingston ante la llegada de Melissa, que podría generar una marejada ciclónica de hasta 4 metros en la costa sur de Jamaica. (AP Foto/Matías Delacroix)

Un hombre protege las ventanas de un hotel en Kingston ante la llegada de Melissa, cuyos vientos de 260 km/h la convierten en el huracán más potente en la historia reciente de Jamaica. (AP Foto/Matías Delacroix)

Pescadores aseguran sus embarcaciones en Rae Town, Jamaica, ante la llegada de Melissa, que se intensificó de categoría 1 a 5 en su lenta pero destructora trayectoria. (Foto de Ricardo Makyn/AFP)

Hombres instalan contraventanas antihuracán en Portmore, Jamaica, ante la llegada de Melissa, que alcanzó la categoría 5 con vientos de 260 km/h. (Foto de Ricardo Makyn/AFP)

Un golpe en La Española

La tormenta ya ha dejado caer fuertes lluvias en República Dominicana, donde se ordenó que las escuelas y oficinas gubernamentales permanecieran cerradas el lunes en cuatro de las nueve provincias que aún están bajo alerta roja.

Melissa dañó más de 750 hogares en todo el país, desplazando a más de 3.760 personas. Las aguas de la inundación también han cortado el acceso a al menos 48 comunidades, dijeron las autoridades.

Olas golpean el faro Punta Torrecilla en Santo Domingo durante la tormenta Melissa, que ha causado al menos 4 muertes en República Dominicana y Haití. (REUTERS/Eddy Vittini)

Autoridades buscan a un adolescente desaparecido durante la tormenta Melissa en Santo Domingo, donde una persona ya fue reportada muerta y otra permanece desaparecida. (REUTERS/Eddy Vittini)

Una mujer camina por una calle inundada en medio de las lluvias provocadas por la tormenta tropical Melissa, en Santo Domingo, República Dominicana. 24 de octubre de 2025. REUTERS/Eddy Vittini

Un hombre en motocicleta avanza por una calle inundada en Santo Domingo, donde las lluvias de Melissa han dañado más de 750 hogares y desplazado a miles. (REUTERS/Eddy Vittini)

Vista de dron muestra un vehículo circulando por una calle inundada en Santo Domingo, donde las crecidas han aislado a 48 comunidades. (REUTERS/Eddy Vittini)

Vista aérea muestra la extensión de las inundaciones en Santo Domingo causadas por Melissa, que ha desplazado a más de 3,760 personas en República Dominicana. (REUTERS/Eddy Vittini)

Vista aérea de las inundaciones en Santo Domingo causadas por Melissa, que ha provocado "inundaciones repentinas catastróficas" en el Caribe. (REUTERS/Eddy Vittini)

Un hombre camina bajo la lluvia en Santo Domingo, donde Melissa ha descargado intensas precipitaciones que han dañado cientos de viviendas. (REUTERS/Eddy Vittini)

Vecinos observan desde la entrada de sus casas en una calle inundada de Santo Domingo, donde Melissa ha dañado más de 750 hogares. (REUTERS/Eddy Vittini)

Hombres instalan contraventanas antihuracán en Portmore, Jamaica, ante la llegada de Melissa, que alcanzó la categoría 5 con vientos de 260 km/h. (Foto de Ricardo Makyn/AFP)

En el vecino Haití, la tormenta destruyó cultivos en tres regiones, incluyendo 15 hectáreas de maíz en un momento en que al menos 5,7 millones de personas, más de la mitad de la población del país, sufren niveles de hambre de crisis, con 1,9 millones de esas personas enfrentando niveles de hambre de emergencia.

“Las inundaciones están obstruyendo el acceso a tierras de cultivo y mercados, poniendo en peligro las cosechas y la temporada agrícola de invierno”, dijo la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

Se esperaba que Melissa siguiera dejando lluvias torrenciales sobre el sur de Haití y el sur de la República Dominicana en los próximos días.