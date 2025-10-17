Fotos Al 100

Las 13 mejores imágenes microscópicas premiadas por expertos en 2025

De las miles de fotografías presentadas por científicos y artistas de todo el mundo, se reconocieron 71 por su excelencia en microscopía e imagen digital

Esferas de algas coloniales (Volvox)
Esferas de algas coloniales (Volvox) en una gota de agua. Crédito: Jan Rosenboom/Nikon Small World

Un mundo de brillantes colores, texturas y detalles propios de la ciencia cobra vida bajo el microscopio a través de las fotografías de la 51.ª edición del Concurso Anual de Fotomicrografía Nikon Small World.

Gorgojo del arroz (Sitophilus oryzae)
Gorgojo del arroz (Sitophilus oryzae) en un grano de arroz. Crédito: Zhang You/Nikon Small World
El citoesqueleto de actina (cian)
El citoesqueleto de actina (cian) y el retículo endoplasmático (rojo) de una célula cancerosa cerebral de ratón. CRÉDITO: Halli Lindamood/Eric Vitriol/Nikon Small World

De las miles de fotografías presentadas por científicos y artistas de todo el mundo, Nikon Small World reconoció 71 por su excelencia en microscopía e imagen digital. El primer premio fue otorgado al chino Zhang You por su imagen de un gorgojo del arroz sobre un grano de arroz.

Un hongo (Talaromyces purpureogenus) conocido
Un hongo (Talaromyces purpureogenus) conocido por su pigmento rojo difuso. CRÉDITO: Wim van Egmond/Nikon Small World
Esporas (estructuras azules/moradas) de un
Esporas (estructuras azules/moradas) de un pequeño helecho tropical (Ceratopteris richardii). Atribución: Igor Siwanowicz/Nikon Small World
Cristalización de una solución mixta
Cristalización de una solución mixta de alanina y glutamina bajo luz polarizada. Atribución: Doong Yien/Nikon Small World

You, quien ha dedicado años a la fotografía ecológica y de insectos, pero que participaba en el concurso por primera vez, también obtuvo el 15.º puesto con la imagen de una polilla geómetra (Geometridae) poniendo huevos.

Tricomas de girasol (excrecencias de
Tricomas de girasol (excrecencias de plantas con forma de pelo). Atribución: Marek Miś/Nikon Small World
Organoides cerebrales 3D en un
Organoides cerebrales 3D en un dispositivo de órgano en chip personalizado. CRÉDITO: Arthur Chien/Ann Na Cho/Nikon Small World
Araña saltadora. CRÉDITO: Jiri Cerny/Nikon
Araña saltadora. CRÉDITO: Jiri Cerny/Nikon Small World

Los insectos, desde los polinizadores más beneficiosos hasta las plagas más molestas, desempeñan un papel vital en los ecosistemas y las economías, y “el trabajo de You anima al público a reconocer la complejidad que se esconde tras estas comunidades”, declararon los organizadores del concurso en un comunicado de prensa.

Ala del embrión de pollo
Ala del embrión de pollo tras 11 días de desarrollo. Créditos obligatorios: Rory L. Cooper/Michel Milinkovitch/Nikon Small World
Polilla geómetra (Geometridae) poniendo huevos.
Polilla geómetra (Geometridae) poniendo huevos. Crédito: Zhang You/Nikon Small World
Fusión de salsa de soja
Fusión de salsa de soja cristalizada con alumbre. CRÉDITO: Mishal Abdulaziz Alryhan/Nikon Small World
Pulgas de agua (Daphnia) y
Pulgas de agua (Daphnia) y algas: Hong Guo/Nikon Small World

