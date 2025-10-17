Buenos Aires según sus Bares Notables: café bien porteño, parroquianos fieles y una ciudad para mirar por la ventana

Jazz y un "poeta de cafetines", parte del espectáculo en vivo que se presentó en el Almacén Bar Lavalle, donde se colmaron las mesas y hubo fila para entrar. Fotos: Gustavo Gavotti

De Buenos Aires se dicen muchas cosas. Que no duerme, que está hecha de cien barrios -aunque en realidad sean 48-, que está hecha de la amalgama de inmigrantes que llegaron en distintas oleadas desde distintos lugares de la Argentina y del mundo. Se dice también, sobre esta ciudad a la que es imposible serle indiferente, que “vive en sus bares”.

De todos los que hay en los 203 kilómetros cuadrados de la Ciudad, hay noventa que no son sólo bares: son Bares Notables. Se trata de una distinción creada en 1998 para destacar a aquellos espacios que condensan la identidad gastronómica, arquitectónica, patrimonial y simbólica de la Ciudad.

Y, sobre todo, a aquellos espacios que se comprometen a conservar ese espíritu. Es una responsabilidad que asumen cada uno de esos establecimientos al ser reconocidos e incluidos en el circuito de Bares Notables que recorre todo Buenos Aires pero que está especialmente concentrado en el centro histórico de la Ciudad. Barrios como San Nicolás, Monserrat, San Telmo, Retiro y La Boca dan cuenta de ello.

Este jueves, por cuarta vez, se llevó a cabo la Noche de los Bares Notables. Se trata de una iniciativa del Ministerio de Cultura de la Ciudad en combinación con cada uno de esos lugares: hubo música en vivo, promociones para abaratar la salida, y circuitos que reunieron tres o cuatro bares cercanos bajo consignas como “Ruta del tapeo”.

Hubo fila para esperar una mesa, amigas que se reunieron después de varios meses sin verse todas juntas, música celta, boleros, primeras citas que aprovecharon la convocatoria para pasear de bar en bar, y el bullicio de los bares porteños que se van llenando de parroquianos que se ríen, hablan fuerte, discuten, brindan y se ríen de nuevo.

La picada para compartir, estrella de varios Bares Notables. La de "El Celta" es uno de los platos más pedidos allí. Fotos: Gustavo Gavotti

El patrimonio arquitectónico es una de las características que pueden hacer que un bar se destaque como "Notable". El Bar Imperio del Hotel Savoy es uno de ellos. Fotos: Gustavo Gavotti

En los bares porteños más históricos, el oficio de mozo se transmite de generación en generación. "La Ópera", en Callao y Corrientes, sostiene esa tradición. Fotos: Gustavo Gavotti

El "picoteo" es una de las propuestas más adoptadas por los porteños en bares como Los Galgos, donde los buñuelos de acelga son uno de los platos más pedidos junto a la tortilla de papa y las croquetas de queso. Fotos: Gustavo Gavotti

Guitarra y vientos, una de las propuestas musicales que cautivó a los habitués de "Mar Azul", en San Nicolás. Fotos: Gustavo Gavotti

La Noche de los Bares Notables convocó a grupos de amigos, familias y parejas. Algunos eligieron seguir alguna "ruta" de varios bares cercanos. Fotos: Gustavo Gavotti

El café, infaltable en los bares porteños. Fotos: Gustavo Gavotti

La Confitería "La Ideal", con sus enormes salones y vitrales, es parte del circuito de Bares Notables. Su patrimonio arquitectónico y artístico atrae a porteños y turistas. Foto: Gentileza Min. Cultura GCBA

Según estimó la ministra de Cultura de la Ciudad, Gabriela Ricardes, esta edición tuvo aún más público que la del año pasado. Fotos: Gustavo Gavotti

En la frontera entre San Telmo y La Boca, a metros del Parque Lezama, "El Hipopótamo" es uno de los bares más convocantes. En la vereda de enfrente, el "Bar Británico". Ambos integran el circuito de Bares Notables. Foto: Gentileza El Hipopótamo

En plena avenida Corrientes, "La Giralda" se convirtió en clásico gracias a sus churros y su chocolate caliente. Foto: Gentileza Min. Cultura GCBA

En el "Celta Bar" sonaron gaitas apenas empezó la Noche de los Bares Notables. Allí, la picada y la tortilla de papas están entre lo más elegido. Fotos: Gustavo Gavotti

La venta de especias sigue siendo el punto más fuerte de "El Gato Negro", que nació como un negocio enteramente dedicado a eso. Los pimentones y los distintos tipos de curry, entre lo más elegido. Fotos: Gustavo Gavotti

No faltaron los "personajes de época" en distintos bares del circuito de Notables. Es que muchos de los bares y confiterías evocan a una Buenos Aires que ya no está pero que puede recordarse en esas mesas. Foto: Gentileza Min. Cultura GCBA

La hesperidina, un invento argentino que nació en una farmacia y se mudó a los bares, fue protagonista de la Noche de los Bares Notables en "Los Galgos". Fotos: Gustavo Gavotti

En "Almacén Bar Lavalle" el pebete es una de las estrellas. El secreto, dicen, es hacer el pan con buena manteca y no usar margarinas. Fotos: Gustavo Gavotti

La música en vivo fue uno de los grandes atractivos en muchos de los bares que forman parte del circuito de Notables. Fotos: Gustavo Gavotti

Juntarse a tomar un café, una de las costumbres más arraigadas entre los porteños. Fotos: Gustavo Gavotti

Uno de los máximos objetivos de la Noche de los Bares Notables, explican distintos empresarios gastronómicos, es rendir homenaje a los habitués y, sobre todo, darse a conocer entre quienes todavía no los conocen. Fotos: Gustavo Gavotti