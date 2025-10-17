Fotos Al 100

66 fotos: el Día de la Unidad Alemana en la Residencia del Embajador

Dieter Lamlé encabezó la celebración del evento más importante en la historia moderna de su país: la reunificación oficial de las dos Alemanias

Por Soledad Blardone

El embajador, Dieter Lamlé, durante el festejo del Día de la Unidad Alemana, que se llevó a cabo con una exclusiva recepción en su Residencia
Lilita Carrió
Xavier Isaac, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas
Luis Rolle, jefe de la Policía Federal Argentina
El embajador de Japón, Yamauchi Hiroshi
El procurador general de la Nación, Eduardo Casal
Fernando Brun secretario de Relaciones Económicas Internacionales del ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Ulrike Lamlé, esposa del embajador de Alemania, y Peter Neven, ministro de esa Embajada, reciben a Fabián Perechodnik
Teresa Bulgheroni
El vicegobernador de Corrientes, Néstor Pedro Braillard Poccard
El ex embajador argentino en China, Diego Guelar
El embajador de Brasil, Julio Glinternick Bitelli
El presidente de la Fundación Konex, Luis Ovsejevich
El secretario de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación, Juan Manuel Olima Espel
El empresario Teddy Karagozian (TN-Platex)
El embajador de Uruguay, Diego Cánepa
El Imam y presidente de la comunidad musulmana Ahmadía en Argentina, Marwan Sarwar Gill
Lee Yong-soo, embajador de Corea
El juez federal, Daniel Rafecas, y su mujer, Viviana Moscatelli
El embajador de Marruecos, Fares Yassir
El embajador de Ucrania, Yurii Klymenko
El embajador británico, David Cairns
El embajador adjunto de la delegación de la Unión Europea, Eran Nagan
Fabián Perechodnik junto a los funcionarios de la embajada de Alemania
La embajadora de la Soberana Orden de Malta, María Podestá
Silke Bayer de Reynal
Teresa Bulgheroni
La CEO de BMW Group Argentina, Ivana Dip
Sofía Weil de Speroni, Teresa Bulgheroni y Silke Bayer de Reynal
Alejandro Reynal
Efstathios Paizis Paradelis, embajador de Grecia
Alejandro Ñamandú, exsuperintendente de Investigaciones de la Policía Federal Argentina, y CEO de FIDELEM
Halvor Sætre, embajador de Noruega
El ex presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits
El embajador de Perú, Carlos Chocano Burga
Cornelia Schmidt-Liermann
El embajador de Colombia, José Roberto Acosta Ramos
Aldo Donzis, expresidente de DAIA
Stoyan Mihaylov, embajador de Bulgaria
El empresario Mariano Fernández (Toyota Kansai)
El relacionista diplomático Ariel Blufstein
Oliver Galak, director de Comunicaciones de la embajada británica
El ex embajador argentino ante la ONU, Ricardo Lagorio
La embajadora de México, Lilia Rossbach
Ariel Blufstein y el embajador de Rumania, Dan Petre
Pamela Malewicz
El embajador de Suecia, Torsten Sven Ericsson
La diputada nacional, Marcela Campagnoli
La embajadora de Ecuador, Lady Diana Salazar Mendez
Norberto Frigerio saluda al embajador de Alemania
Paula Monteserin, directora de Articulación Ambiental de la subsecretaría de Ambiente, y Diego Sueiras, presidente de la Fundación Nueva Generación Argentina (FNGA)
Christian y Juan Pablo Orellana, director general y presidente del Club diplomático de Argentina, junto al vicegobernador de Corrientes, Néstor Pedro Braillard Poccard
El embajador de Azerbaiyán, Ramzi Teymurov
Lilita Carrió saluda el embajador de Alemania
Pablo Garzonio, subsecretario de Relaciones Internacionales y Cooperación Institucional de la Legislatura porteña
Gisela González Servat, asesora de Prensa, Cultura y Visibilidad de la Unión Europea en Argentina (EUDEL ARG)
El ex vicecanciller, Leopoldo Sahores
La embajadora de Finlandia, Nicola Lindertz
Laura Arano junto al embajador de Marruecos, Fares Yassir; el embajador de Arabia Saudita, Hatem Ghormulla G. Alghamdi; el embajador de Brasil, Julio Glinternick Bitelli; y el embajador de Portugal, Gonzalo Teles Gómez
El embajador alemán y Liliana Parodi
El embajador de Chipre, Stelios Georgiades
Friso Maecker, director del Goethe Institut
El Día de la Unidad Alemana en la Residencia del Embajador /// Fotos: Jaime Olivos

