A dos años del brutal ataque de Hamas a Israel: las 30 fotos más impactantes de la masacre del grupo terrorista

El sábado 7 de octubre de 2023, Israel sufrió uno de los peores ataques terroristas de su historia cuando cientos de milicianos del grupo terrorista Hamas se infiltraron desde la Franja de Gaza y lanzaron una ofensiva coordinada contra varias comunidades e instalaciones militares israelíes. Un ataque sorpresa que se saldó con 1.205 muertos y 251 rehenes. En esta foto, palestinos cargan el cadáver de un israelí asesinado ese día por los extremistas

Los cuerpos de personas, algunos de ellos ancianos, yacen en una calle después de ser asesinados durante la infiltración masiva de terroristas palestinos desde la Franja de Gaza, en Sderot, sur de Israel

Soldados israelíes caminan junto a los cadáveres de personas en una calle de Sderot

Los cadáveres de personas asesinadas por milicianos islamistas en una calle de Sderot, sur de Israel

Una bandera israelí ondea frente a los restos de un edificio incendiado tras la infiltración de hombres armados de Hamas en el kibutz Beeri, en el sur de Israel

Un hombre toma una fotografía de personas muertas en una carretera en el área de Sderot, en el sur de Israel

Un hombre y una mujer yacen muertos en su automóvil en Sderot

Un funcionario de seguridad israelí sostiene su arma mientras trabaja cerca de un patio de juegos infantil tras la infiltración de Hamas en Sderot

La policía israelí se acerca a los cuerpos de dos hombres que murieron en el ataque terrorista palestino en Sderot

Soldados israelíes trabajan para asegurar áreas residenciales tras el ataque

Un cruce de carreteras en Sderot muestra las consecuencias del ataque de hombres armados de Hamas el 7 de octubre de 2023

Terroristas palestinos irrumpen en el lado israelí de la valla fronteriza en Gaza después de que hombres armados se infiltraran en zonas del sur de Israel

Un grupo de personas celebra mientras un vehículo militar israelí arde tras ser alcanzado por milicianos palestinos que se infiltraron en zonas del sur de Israel

Terroristas palestinos secuestraron a una anciana israelí y la trasladaron desde el kibutz Kfar Azza a la Franja de Gaza

Un hombre armado corre apuntando con su arma durante el ataque del 7 de octubre en esta captura de pantalla de la filmación de una cámara de vigilancia en el kibutz Alumim, sur de Israel

Terroristas corren portando armas durante el ataque del 7 de octubre en esta imagen capturada por una cámara de vigilancia en el kibutz Alumim

Terroristas transportan a un civil israelí capturado desde el kibutz Kfar Azza a la Franja de Gaza

Terroristas trasladan a un civil israelí capturado desde el kibutz Kfar Azza a la Franja de Gaza

Terroristas palestinos se alejan del kibutz Kfar Azza, sur de Israel, cerca de la valla con la Franja de Gaza el sábado 7 de octubre de 2023

El humo se eleva después de que un cohete disparado desde la Franja de Gaza impactara en una casa en Ashkelon, sur de Israel

Uno de los ataques más mortíferos tuvo lugar en el festival de música electrónica Paralello Universo Supernova Sukkot Gathering, que se celebraba en Re’im, una localidad del sur de Israel. De acuerdo con las autoridades israelíes, más de 260 personas murieron sólo en el festival, mientras que muchas otras fueron tomadas como rehenes

Soldados israelíes custodian los cuerpos de las víctimas del ataque terrorista en el kibutz Kfar Aza, en el sur de Israel, el 10 de octubre de 2023

Oficiales militares israelíes junto a un contenedor en el que se almacenan los cuerpos de los muertos antes de que llamen a sus familiares para identificarlos

Familiares lloran a Pessi Cohen, Hannah Sitton, el marido de Hannah, Itzhak Sitton, y su hijo Tal Sitton, que murieron en el ataque de milicianos de Hamas en el kibutz Beeri, durante su funeral conjunto en Hod Hasharon, Israel, el 18 de octubre de 2023

Amigos y familiares de Ofir Libstein, que fue jefe del Consejo Regional de Sha'ar HaNegev y murió en defensa de su comunidad en el kibutz Kfar Aza, lloran en su funeral en Even Yehuda el 18 de octubre de 2023

Un representante de búsqueda y rescate del Mando del Frente Interior del ejército israelí inspecciona los restos de una vivienda destruido en el ataque en el kibutz Beeri, en el sur de Israel, el 22 de octubre de 2023 (REUTERS/Amir Cohen)

Un dormitorio de niños manchado de sangre por todas partes en una casa familiar en el kibutz Nir Oz, en el sur de Israel, en una imagen tomada el 19 de octubre de 2023

Una marca de arrastre de sangre seca se ve en la cocina de una casa en el kibutz Kissufim en el sur de Israel el 21 de octubre 2023

Una foto tomada el 21 de octubre muestra las puertas acribilladas a balazos de un frigorífico en la cocina de una casa particular en el kibutz Kissufim, en el sur de Israel

Una mujer cuelga un cartel en un tablón de anuncios en Tel Aviv con imágenes de personas secuestradas por Hamas el 7 de octubre de 2023

(Con imágenes de Reuters y AP)