Casa FOA 2025: así fue la inauguración que reunió diseño, arte y arquitectura en un espacio emblemático
Hasta el 2 de noviembre, en el Distrito Madero Harbour de Puerto Madero, se puede visitar esta icónica muestra. Ambientes creados por referentes y nuevos talentos en una exposición que anticipa tendencias para el hogar, la oficina y la vida urbana
03 Oct, 2025 02:40 p.m. EST
Ramiro Arzuaga
Acto de inauguración Casa FOA 2025
Fabián Medina Flores
Benjamin Alfonso
Diego Clavero y Martin Zanotti con Juan Blas Fernández
Juan Blas Fernandez y Wally Diamante
Diego Clavero, Mónica Melhem y Martín Zanotti
Marcos Malbran, director de Casa FOA
Ivan Ginevra, CEO de GNV Group
Mercedes y Alejandro Ginevra en Casa FOA
Heidi y Federico Churba en Casa FOA
Benito Fernandez y Taína Laurino
Ivan y Alejandro Ginevra en Casa FOA
Facundo Garayalde
Ganadores Casa FOA 2025
Casa FOA 2025 en Distrito Madero Harbour, un desarrollo de GNV Group
Medalla de Oro para Hugo Di Marco por el espacio Wellness
Juan Blas Fernández, gerente de Casa FOA, entrega la Medalla de Plata a Mónica Kucher y a Mariano Canova