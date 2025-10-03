Fotos Al 100

Casa FOA 2025: así fue la inauguración que reunió diseño, arte y arquitectura en un espacio emblemático

Hasta el 2 de noviembre, en el Distrito Madero Harbour de Puerto Madero, se puede visitar esta icónica muestra. Ambientes creados por referentes y nuevos talentos en una exposición que anticipa tendencias para el hogar, la oficina y la vida urbana

Guardar
Ramiro Arzuaga
Ramiro Arzuaga
Acto de inauguración Casa FOA
Acto de inauguración Casa FOA 2025
Fabián Medina Flores
Fabián Medina Flores
Benjamin Alfonso
Benjamin Alfonso
Diego Clavero y Martin Zanotti
Diego Clavero y Martin Zanotti con Juan Blas Fernández
Juan Blas Fernandez y Wally
Juan Blas Fernandez y Wally Diamante
Diego Clavero, Mónica Melhem y
Diego Clavero, Mónica Melhem y Martín Zanotti
Marcos Malbran, director de Casa
Marcos Malbran, director de Casa FOA
Ivan Ginevra, CEO de GNV
Ivan Ginevra, CEO de GNV Group
Mercedes y Alejandro Ginevra en
Mercedes y Alejandro Ginevra en Casa FOA
Heidi y Federico Churba en
Heidi y Federico Churba en Casa FOA
Benito Fernandez y Taína Laurino
Benito Fernandez y Taína Laurino
Ivan y Alejandro Ginevra en
Ivan y Alejandro Ginevra en Casa FOA
Facundo Garayalde
Facundo Garayalde
Ganadores Casa FOA 2025
Ganadores Casa FOA 2025
Casa FOA 2025 en Distrito
Casa FOA 2025 en Distrito Madero Harbour, un desarrollo de GNV Group
Medalla de Oro para Hugo
Medalla de Oro para Hugo Di Marco por el espacio Wellness
Juan Blas Fernández, gerente de
Juan Blas Fernández, gerente de Casa FOA, entrega la Medalla de Plata a Mónica Kucher y a Mariano Canova
Mario Caria, host del evento
Mario Caria, host del evento
Enrique Segundo Malbran y Juan
Enrique Segundo Malbran y Juan Blas Fernández
Alejandro Ginevra e Ivan Ginevra
Alejandro Ginevra e Ivan Ginevra

Fotos: Casa FOA

Temas Relacionados

Casa FOACasa FOA 2025TendenciasEspacios

Últimas noticias

Calendario astronómico de octubre: cuándo

Calendario astronómico de octubre: cuándo ver cometas, estrellas fugaces y la superluna

Rosario: un enfermero de PAMI fue acusado de robar fentanilo y venderlo para consumo personal

Tragedia en Córdoba: un policía murió luego de chocar de frente con su auto contra un colectivo

Pequeño J no aceptó una extradición simplificada a la Argentina y el proceso podría demorar al menos 60 días

AmCham respaldó a la Argentina en la causa YPF y advirtió sobre riesgos para la economía y la seguridad jurídica

Infobae América

Hong Kong ampliará la vigilancia

Hong Kong ampliará la vigilancia con cámaras de reconocimiento facial impulsadas por IA

Cancelaron una rueda de prensa del partido de la NBA por el tiroteo contra el Coliseo de Puerto Rico

El Senado de Bolivia aprueba una ley para cesar a magistrados judiciales “auto prorrogados”

El petrolero de la “flota fantasma” rusa retomó su viaje tras ser retenido en Francia

El eterno misterio de la foto de Robert Capa: ¿quién era realmente el miliciano abatido?

TELESHOW

Melody Luz respondió con dureza

Melody Luz respondió con dureza a quienes criticaron a Alex Caniggia por ostentar en las redes en lugar de ayudarla con dinero

Maxi López contó cómo reaccionó Daniela Christiansson a su coqueteo público con Wanda Nara

El íntimo relato de Lola Latorre tras recibirse de abogada: “Me costó más de lo que imaginé”

Daniela Celis difundió el parte médico de Thiago Medina: “Estamos felices”

Cami Homs mostró su rutina de entrenamiento y reveló el objetivo que se propuso para el parto: “Es clave”