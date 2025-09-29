Fotos Al 100

45 fotos: la Fundación Favaloro celebró su gala a beneficio en el Teatro Colón

El evento tuvo un fin solidario: recaudar fondos para la renovación del equipamiento médico

Por Soledad Blardone

El Teatro Colón fue el
El Teatro Colón fue el escenario de una velada inolvidable en la que arte, emoción y solidaridad se unieron para celebrar los 50 años de la Fundación Favaloro
Susana Giménez en su llegada a la gala de la Fundación Favaloro en el Teatro Colón
Mirtha Legrand junto al director general del Teatro Colón, Gerardo Grieco; la presidente de la Fundación Favaloro, Liliana Favaloro; y Laura Favaloro, directora de Relaciones Institucionales, Comunicación y Desarrollo de Fondos de esa institución
La presidente de la Fundación Favaloro, Liliana Favaloro
Roberto Favaloro, tesorero y presidente honorario de la Fundación Favaloro
Liliana y Laura Favaloro junto a Susana Giménez y Teté Coustarot
Teté Coustarot y Marcela Tinayre
El diputado nacional Facundo Manes
Fabián Perechodnik
En el centro, el director ejecutivo de la Fundación Favaloro, Oscar Mendiz
Soledad Pastorutti se lució sobre el escenario del Teatro Colón. Del show también participaron Luciano Pereyra y Abel Pintos, bajo la dirección orquestal de Lito Vitale
Iván de Pineda estuvo a cargo de la conducción de la gala
Ivana Picallo, la diseñadora del vestido que lució Laura Favaloro
Florencia Otero y Germán Tripel
Durante estos 50 años, la Fundación Favaloro marcó un camino de vanguardia en la medicina argentina y regional, y ha sido pionera en hitos médicos como la primera tromboendarterectomía pulmonar, el primer trasplante bipulmonar, el primer trasplante cruzado renal y el primer triple trasplante bipulmonar-hepático, entre otros
Gino Bogani y Benito Fernández
Natalia Olmos, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales del Grupo Olmos
La ex senadora nacional María Laura Leguizamón y el presidente de Laboratorios Richmond, Marcelo Figueiras
Gastón Manes
El ex presidente del Banco Central, Martín Redrado, y su mujer Lulú Sanguinetti
Alberto Roemmers y Gina Vargas de Roemmers
Sonia Concina, Fabián Perechodnik y Laura Favaloro
Paula Pareto, vicepresidente 2° del Comité Olímpico Argentino (COI)
La exbailarina Paloma Herrera junto a Juan Ortega
La diseñadora Ivana Picallo junto a las autoridades de la Fundación Favaloro
Teté Coustarot y Dany Mañas
Gino Bogani y Teresa Calandra
Mercedes Morán
Creada por el Dr. René G. Favaloro, la Fundación Favaloro es una institución sin fines de lucro donde todo lo recaudado se reinvierte en infraestructura, recursos humanos y equipamiento
Los fondos obtenidos en los eventos conmemorativos del 50° aniversario serán destinados a la renovación de equipamiento médico e incorporación de más tecnología, que permitirá continuar brindando atención de excelencia, y potenciar la investigación y formación docente
Benito Fernández
Donato De Santis
Facundo Manes y Roberto Favaloro
El artista plástico Milo Lockett
Los periodistas Mariano García y Gisela Busaniche
El exbailarín Iñaki Urlezaga
Facundo Manes y Laura Favaloro
El orfebre Juan Carlos Pallarols junto a Laura Favaloro y Guillermo Lobo
El Dr. René G. Favaloro, creador del bypass aortocoronario, dejó una obra que ha salvado más de 55 millones de vidas en el mundo
Iñaki Urlezaga y Donato De Santis
Invitados y asistentes a la gala a su llegada al Teatro Colón
Guillermo Lobo
Gisela Busaniche
La Fundación Favaloro celebró su gala a beneficio en el Teatro Colón /// Fotos: Jaime Olivos y Gentileza Fundación Favaloro

