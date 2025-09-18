Fotos Al 100

55 fotos: la recepción por la Conmemoración del 215° Aniversario Patrio de la Independencia de Chile

El embajador José Antonio Viera-Gallo encabezó el cóctel que se llevó a cabo en esa sede diplomática

Por Soledad Blardone

El embajador, José Antonio Viera
El embajador, José Antonio Viera Gallo, durante la recepción por la Conmemoración del 215° Aniversario Patrio de la Independencia de Chile
Los funcionarios de la embajada
Los funcionarios de la embajada de Chile
El jefe de Gabinete, Guillermo
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos
El Secretario General y Relaciones
El Secretario General y Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo
Guillermo Francos y Rosendo Fraga
La ex canciller, Diana Mondino
La ex canciller, Diana Mondino
Lee Yong-soo, embajador de Corea
Lee Yong-soo, embajador de Corea
El embajador de Ucrania, Yurii
El embajador de Ucrania, Yurii Klymenko
Olga Medor Ducasse, embajadora de
Olga Medor Ducasse, embajadora de Haití
El embajador del Perú, Carlos
El embajador del Perú, Carlos Alberto Chocano Burga
Julio Glinternick Bitelli, embajador de
Julio Glinternick Bitelli, embajador de Brasil
Juana Viale y el relacionista
Juana Viale y el relacionista diplomático, Ariel Blufstein
Alberto Fohrig, director Nacional de
Alberto Fohrig, director Nacional de Cooperación Internacional del Ministerio de Seguridad
Ariel Blufstein y Juan Manuel Navarro, subsecretario de Política Exterior
El director de Integración Económica
El director de Integración Económica de Latinoamérica y el Caribe, Marcos Stancanelli
El diputado nacional Gerardo Milman
El diputado nacional Gerardo Milman y Federico Pinedo
Fernando Straface, PUENTE Holding /
Fernando Straface, PUENTE Holding / Universidad Austral
Juan Pablo Maglier
Juan Pablo Maglier
Lilia Rossbach, embajadora de México
Lilia Rossbach, embajadora de México
Ariel Blufstein y Juan Manuel Navarro, subsecretario de Política Exterior
El embajador de Bolivia, Jorge
El embajador de Bolivia, Jorge Ramiro Tapia Sainz
El embajador de Panamá, Juan
El embajador de Panamá, Juan Luis Correa Esquivel
Gvaram Khandamishvili, embajador de Georgia
Gvaram Khandamishvili, embajador de Georgia
El embajador de Noruega, Halvor
El embajador de Noruega, Halvor Sætre
Milan Zachar, embajador de Eslovaquia
Milan Zachar, embajador de Eslovaquia
Gonçalo Teles Gomes, embajador de
Gonçalo Teles Gomes, embajador de Portugal
El embajador de Azerbaiyán, Ramzi
El embajador de Azerbaiyán, Ramzi Teymurov
Juana Viale y el agregado
Juana Viale y el agregado de Cultura de la embajada de Chile, Alejandro Goic
El embajador de Eslovaquia, Milan
El embajador de Eslovaquia, Milan Zachar, junto a Pablo Garzonio, subsecretario de Relaciones Internacionales y Cooperación Institucional de la Legislatura porteña, y Fernando Straface, PUENTE Holding / Universidad Austral
El secretario general y relaciones
El secretario general y relaciones internacionales porteño, Fulvio Pompeo, junto a Lady Diana Salazar Méndez, embajadora de Ecuador
Pablo Garzonio y el embajador
Pablo Garzonio y el embajador de India, Ajaneesh Kumar
El embajador de Suecia, Torsten
El embajador de Suecia, Torsten Sven Ericsson
El embajador de Kuwait, Abdulaziz
El embajador de Kuwait, Abdulaziz Albisher
Rosendo Fraga y Francisco de
Rosendo Fraga y Francisco de Santibañes, presidente del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI)
El diputado nacional Fernando Iglesias
El diputado nacional Fernando Iglesias
El embajador de Francia, Romain
El embajador de Francia, Romain Nadal
El embajador de China, Wang
El embajador de China, Wang Wei
El embajador de Marruecos, Fares
El embajador de Marruecos, Fares Yassir
El embajador de Bulgaria, Stoyan
El embajador de Bulgaria, Stoyan Mihaylov
La embajadora de Finlandia, Nicola
La embajadora de Finlandia, Nicola Lill Lindertz
El embajador de Serbia, Veljko
El embajador de Serbia, Veljko Lazić
Monseñor Miroslaw Adamczyk, Nuncio Apostólico
Monseñor Miroslaw Adamczyk, Nuncio Apostólico
El embajador de Japón, Hiroshi
El embajador de Japón, Hiroshi Yamauchi
John Gerard McCoy, embajador de
John Gerard McCoy, embajador de Irlanda
El embajador de Suiza, Hans
El embajador de Suiza, Hans Ruedi Bortis
El embajador Viera-Gallo junto a
El embajador Viera-Gallo junto a los integrantes de esa sede diplomática
Federico Pinedo y Fernando Iglesias
Federico Pinedo y Fernando Iglesias
Jaime Campos, presidente de la
Jaime Campos, presidente de la Asociación Empresaria Argentina, y Luis Guzmán Castellanos
El embajador de la República
El embajador de la República Democrática del Congo, Daniel Marius Cibangu Kasonga Mubabingi
Jarmila Povejšilová, embajadora de la
Jarmila Povejšilová, embajadora de la República Checa
El embajador de Grecia, Efstathios
El embajador de Grecia, Efstathios Paizis Paradellis, y el embajador de la Unión Europea, Erik Høeg
El embajador de Hungría, Péter
El embajador de Hungría, Péter Kveck, y Pablo De Vita
El ministro de la embajada
El ministro de la embajada de Alemania, Peter Neven
El embajador de Guatemala, Héctor
El embajador de Guatemala, Héctor Espinoza Farfán
La recepción por la Conmemoración
La recepción por la Conmemoración del 215° Aniversario Patrio de la Independencia de Chile /// Fotos: Jaime Olivos

