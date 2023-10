10 FOTOS del Huracán Otis y su devastador paso por Acapulco: edificios destrozados, calles inundadas y sin luz

Aún es pronto para contabilizar los daños materiales, pero "pegó fuerte", informó AMLO.

A las 00:25 horas de este miércoles 25 de octubre, Otis tocó tierra en Acapulco como huracán categoría 5, convirtiéndose en el ciclón tropical que más fuerte ha impactado en toda la historia de México; y es que, contra todo pronóstico, en tan sólo 12 horas pasó de tormenta a huracán, alcanzando la categoría máxima en la escala de Saffir-Simpson.

El Huracán Otis ha causado lluvias en Guerrero, Oaxaca, Chiapas y parte del centro y sur de México.

Otis rompió todos los pronósticos: el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) preveía el lunes 23 de octubre que no evolucionará siquiera a huracán categoría 1 y que impactara en Guerrero sólo como tormenta tropical entre miércoles y jueves.

Cerraron los puertos debido a la llegada de Otis.

Desde el martes, Otis comenzó a cobrar fuerza rápidamente en el Pacífico mexicano, por lo que los tres órdenes de gobierno ordenaron cerrar puertos, habilitar refugios y atender las instrucciones de Protección Civil ante el inminente impacto del huracán.

Protección Civil pidió a la población protegerse del Huracán Otis.

El martes 24 de octubre, en el Océano Pacífico se registraron temperaturas de 30 grados, las cuales propiciaron que Otis creciera rápidamente y pudiera pasar de tormenta tropical a huracán categoría 5 en un tiempo récord: 12 horas.

La fachada del centro comercial Galerías Diana, en la Costera Miguel Alemán, quedó destrozada.

Otis ya pasó a la historia como el huracán que más fuerte ha golpeado en territorio mexicano. De acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, no se tiene reporte de personas muertas o desaparecidas, pero aún es muy pronto para contabilizar los daños materiales tanto en casas, como en infraestructura pública y privada.

Turistas hospedados en la costera compartieron imágenes de cómo vivieron el impacto del Huracán Otis.

De acuerdo con medios locales, la zona costera de Acapulco fue la más afectada por el paso del Huracán Otis; se estima que la ocupación hotelera era de aproximadamente 50 por ciento al momento del impacto.

Soldados del Ejército mexicano vigilan el puerto de Acapulco.

Tras el impacto de Otis, el presidente López Obrador informó que gran parte del estado de Guerrero se encontraba incomunicado, por lo que pidió a integrantes del Gabinete de Seguridad, encabezado por Rosa Icela Rodríguez, que atiendan la emergencia ‘in situ’; además solicitó implementar el Plan DN-III y el Plan Marina en las zonas afectadas.

En redes sociales, usuarios compartieron fotos de las afectaciones por el Huracán Otis. Foto: X/@LetyReporta

Luego del impacto del Huracán Otis, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que se activó un plan de contingencia por parte de su Unidad Interna de Protección Civil, el cual comprende la atención de urgencias y la pronta respuesta en caso de que los derechohabientes requieran apoyo. Asimismo, informó que no se reportan daños ni afectaciones en la operatividad de los hospitales Generales de Subzona con Medicina Familiar (HGSZ/MF) No. 19 en Ciudad Altamirano; No. 3 de Chilpancingo; ni de las unidades médicas de Oaxaca y Michoacán.

Otis tocó tierra en Guerrero a las 00:25 horas y afectó a medio millón de usuarios de energía eléctrica. Foto. CFE

Por su parte, el impacto del Huracán Otis en Acapulco, Guerrero, dejó sin luz a más de 504 mil personas en todo el estado. El organismo informó que, hasta la mañana del miércoles, vía remota se había restablecido el servicio a más de 200 mil afectados, y dijo que el resto de la emergencia se atendería cuando las condiciones climáticas permitieran ingresar a las zonas dañadas.

Huracán Otis continúa en Guerrero, pero ya se está debilitando.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, se prevé que en las próximas horas del miércoles, Otis se degrade a tormenta tropical y siga su camino por la entidad hasta ingresar a Michoacán como remanente. Sin embargo, el ciclón todavía seguirá causando lluvias, viento y alto oleaje tanto en Guerrero, como en entidades vecinas.