28 fotos nunca antes reveladas a casi un año del inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania

Médicos militares ucranianos atienden a un camarada herido en un hospital en la región de Donetsk, Ucrania, el lunes 9 de enero de 2023.

Los fotógrafos que cubren la guerra en Ucrania han mostrado al mundo su desastroso coste una y otra vez: una mujer embarazada herida es trasladada en una camilla, un padre se despide a través de la ventana de un tren de su esposa y su hijo que huyen, docenas de personas cobijadas bajo un puente roto.

Sin embargo, hay miles de imágenes descorazonadoras que el público nunca ha visto.

Natali Sevriukova se ve sobrepasada por la emoción, de pie ante su edificio de apartamentos destruido tras un ataque de cohete en Kiev, Ucrania, el viernes 25 de febrero de 2022.

Un retrato hecho a mano del revolucionario ruso Vladimir Lenin se ve entre los escombros en el suelo de un salón en la Escuela Número 23, destruida tras un ataque ruso la segunda quincena de julio, en Kramatorsk, Ucrania, el sábado 27 de agosto de 2022.

La tecnología digital ha hecho más sencillo que nunca tomar más fotos y distribuirlas en un instante, lo que obliga a los medios a ser aún más selectivos con lo que se publica. Los fotógrafos en Ucrania pueden tomar tantas fotos en una semana como habrían hecho en todo un año de otra guerra en Europa, la de Bosnia.

Algunas fotos se descartan porque la composición no encaja o el enfoque no es claro. Pero muchas imágenes potentes nunca llegan al público simplemente porque, bajo la presión constante de los plazos de entrega, se eligió otra en su lugar.

Esta es una selección de imágenes que The Associated Press no publicó cuando se tomaron. Meses más tarde, los fotógrafos han revisado su trabajo y escogido las que creen merecen ser vistas.

Una mujer sostiene a su bebé recién nacido en el sótano de un hospital de maternidad empleado como refugio antibombas durante una alerta antiaérea en Kiev, Ucrania, el miércoles 2 de marzo de 2022.

Restos de víctimas y el fuselaje de un helicóptero militar ruso se ven en el suelo cerca de Makariv, cerca de Kiev, Ucrania, el sábado 9 de abril de 2022.

Gente trata de avanzar por las escaleras tras un cambio de última hora del andén de salida de un tren con destino a Leópolis en Kiev, Ucrania, el lunes 28 de febrero de 2022.

Una mujer que huyó de un poblado cercano mira por la ventana de una iglesia en Bashtanka, en el distrito de Mykolaiv, Ucrania, el jueves 31 de marzo de 2022.

Lidia Mariukha, de 79 años, a la derecha, llora mientras su esposo, Viktor, de 84 años, recibe ayuda de miembros de la organización de ayuda Refugease para salir de la cama mientras evacúan su casa en Kramatorsk, en la región de Donetsk, en el este de Ucrania, el martes 2 de agosto de 2022.

Mientras se oye el ruido cercano de artillería, varias personas huyen de Irpin, a las afueras de Kiev, Ucrania, el lunes 7 de marzo de 2022.

Un capellán militar ucraniano se ve de pie junto a un puente destruido en Irpin, a las afueras de Kiev, Ucrania, el miércoles 9 de marzo de 2022.

El cuerpo de un hombre muerto durante un bombardeo ruso se ve en una calle de un vecindario residencial en Járkiv, Ucrania, el martes 19 de abril de 2022.

Trabajadores médicos atienden a una mujer herida en el pasillo de un hospital en Mariúpol, Ucrania, el viernes 11 de marzo de 2022.

Jóvenes reunidos en un círculo mientras ensayan una representación cerca de un edificio dañado por ataques rusos en Borodyanka, a las afueras de Kiev, Ucrania, el martes 21 de junio de 2022.

Una mujer es trasladada escaleras abajo desde su casa durante una evacuación realizada por voluntarios del grupo benéfico Vostok SOS en Kramatorsk, en el este de Ucrania, el jueves 26 de mayo de 2022.

El cuerpo de una mujer asesinada durante un ataque ruso se ve bajo una manta térmica antes de ser trasladada a una morgue en Jersón, en el sur de Ucrania, el viernes 25 de noviembre de 2022.

Gente que huyó de Mariúpol, algunos desde la acería de Azovstal, llegan en autobús a un centro de recepción para personas desplazadas en Zaporiyia, Ucrania, el domingo 8 de mayo de 2022.

Mientras el ruido de la artillería suena cerca, un soldado ucraniano se agacha y varias personas huyen de Irpin, a las afueras de Kiev, Ucrania, el lunes 7 de marzo de 2022.

Elena llora junto al cuerpo de su esposo, Alexey, fallecido durante ataques de proyectiles en Járkiv, en el este de Ucrania, el jueves 26 de mayo de 2022.

Tumbas no identificadas de civiles y soldados ucranianos son exhumadas en un cementerio en la recién retomada zona de Izium, Ucrania, el lunes 19 de septiembre de 2022.

Vasyl Moiseienko, un jubilado, lleva pan fresco mientras una anciana espera la entrega en un comercio de Dyliivka, en la región de Donetsk, en el este de Ucrania, el sábado 20 de agosto de 2022.

Un chico mira hacia arriba ante un edificio dañado por un ataque del ejército ruso en Borodyanka, a las afueras de Kiev, Ucrania, el martes 31 de mayo de 2022.

Una mujer herida se ve en el suelo en una vereda durante un bombardeo ruso en Járkiv, el domingo 17 de abril de 2022.

Gente que huyó de pueblos atacados por el ejército ruso se esconde en el sótano de una iglesia en Bashtanka, en el distrito de Mykolaiv, Ucrania, el jueves 31 de marzo de 2022.

Niños sentados en torno a una mesa pequeña con comida que recibieron en un reparto de comida gratuita en Bucha, a las afueras de Kiev, Ucrania, el viernes 8 de abril de 2022. Un graffiti escrito por los vecinos en la pared al fondo dice "Niños" para informar al ejército ruso de que muchos niños viven en el edificio.

Los cuerpos de 11 soldados rusos se ven en el suelo en el pueblo de Vilkhivka, retomado hace poco por fuerzas ucranianas, cerca de Járkiv, Ucrania, el lunes 9 de mayo de 2022.

Oleksandr Baklan, de 60 años, muestra una herida en la cabeza en la cocina de su casa en Chornobaivka, en la región de Jersón, Ucrania, el domingo 11 de diciembre de 2022.

Uno de cuatro cuerpos, incluida la alcaldesa del pueblo y su familia, se ve expuesto en una fosa común en Motyzhyn, cerca de Kiev, Ucrania, el 4 de abril de 2022, después de que las fuerzas rusas fueran expulsadas de la zona por fuerzas ucranianas.

Efigies de soldados rusos se ven colgadas en un control de carretera en la región de Járkiv, Ucrania, el sábado 23 de julio de 2022.

(con información e imágenes de AP)

