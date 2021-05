En fotos: “Canelo” Álvarez venció por nocaut a Billy Joe Saunders y lo despojó del título de la OMB

Tras ocho rounds de duelo, el mexicano logró derrotar por nocaut técnico a Billy Joe Saunders, quien no salió a disputar el noveno round. Aunque Saúl Álvarez impuso sus condiciones en los primeros asaltos, el británico logró recuperar terreno en el sexto y séptimo episodio. No obstante, después de sufrir un brutal upper sobre el rostro, la esquina del excampeón de la OMB decidió no sostener el noveno capítulo, pues su representante sufrió la fractura del hueso orbital.

Asistieron 73,126 personas al ATT Stadium, cifra que rompió el récord de asistencia a una pelea de box en Estados Unidos impuesto por Muhammad Ali vs Leon Spinks en septiembre de 1978 (Foto: Jerome Miron/REUTERS)

Canelo realizó los últimos ejercicios previos de calentamiento con Eddy Reynoso (Foto: Captura de pantalla / Azteca Deportes)





Ángela Aguilar fue la encargada de entonar el himno nacional mexicano (Foto: Captura de pantalla / Azteca Deportes)

"Canelo" Álvarez escuchó el himno nacional desde el vestidor (Foto: Captura de pantalla / DAZN Boxing)

El primero en salir al ring fue Billy Joe Saunders (Foto: Captura de pantalla / DAZN Boxing)

La familia Aguilar fue la encargada de musicalizar la entrada de Saúl "Canelo" Álvarez (Foto: Captura de pantalla /DAZN Boxing)





El mexicano se mostró al público con su clásico sarape con los colores de la bandera (Foto: Twitter@DAZNBoxing)

La mayor parte del público apoyó a Canelo durante el pleito (Foto: Jerome Miron/REUTERS)

En el primer round no hubo intercambio de golpes, aunque Saunders retrocedió en repetidas ocasiones (Foto: Jerome Miron/REUTERS)

Para el segundo asalto, Saunders siguió retrocediendo, aunque por momentos lanzó un par de ataques contra su oponente (Foto: Jerome Miron/REUTERS)





Desde el quinto round, Canelo comenzó a perder las riendas del encuentro (Foto: Jerome Miron/REUTERS)

Billy Joe Saunders logró dominar el sexto y séptimo asalto (Foto: Jerome Miron/REUTERS)

Para el último round disputado el mexicano solicitó el apoyo de los asistentes, quienes no tardaron en hacer escándalo (Foto: Al Bello/AFP)

Saul "Canelo" Álvarez se impulsó al frente con el apoyo de los asistentes y le dio la vuelta a la historia de los últimos dos asaltos (Foto: Ed Mulholland / Matchroom Boxing / AFP)

Saúl "Canelo" Álvarez impactó en repetidas ocasiones el rostro de Billy Joe Saunders y con un upper lesionó su pómulo derecho (Foto: Jerome Miron/REUTERS)

Tras el impacto, el rostro de Saunders se inflamó de inmediato (Foto: Jerome Miron/REUTERS)

Con la seguridad de haber hecho daño, Álvarez fue de nuevo a la cacería de Saunders (Foto: Al Bello/AFP)

Tras la revisión del rostro, la esquina de Saunders confirmó la gravedad de la lesión, pues gracias a la fractura del hueso orbital, perdió capacidad de visión y el boxeador fue retirado de la pelea (Foto: Twitter@DAZNBoxing)

El pugilista inglés ya no salió al noveno round y Álvarez se adjudicó la victoria por nocaut técnico (Foto: Jerome Miron/REUTERS)

Álvarez fue levantado en brazos por su entrenador Eddie Reynoso (Foto: Jerome Miron/REUTERS)

Con los cuatro títulos unificados, el mexicano posee la mayoría de los reconocimientos de la categoría de peso supermediano (Foto: Jerome Miron/REUTERS)